Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 30 October 2025 future predictions
कर्क राशिफल 30 अक्टूबर: आज आपके खिलाफ होगी साजिश, होगा धन का आगमन

कर्क राशिफल 30 अक्टूबर: आज आपके खिलाफ होगी साजिश, होगा धन का आगमन

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 30 October 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Wed, 29 Oct 2025 10:59 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 30 अक्टूबर 2025: आज मजबूत और रोमांटिक रिलेशन बनाएं। तरक्की के लिए हर प्रोफेशनल मौके का लाभ उठाएं। कोई आर्थिक समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

कर्क लव लाइफ: आज बहस से बचें। आपको अपने पार्टनर की पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी न करने का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम न बढ़ाने दें। इससे तनाव बढ़ सकता है। जिन जातकों को लगता है कि रिश्ता सही रास्ते पर नहीं है, वे आज आखिरी डिसीजन ले सकते हैं। कुछ जातक पुराने रिलेशन को फिर से शुरू कर सकते हैं। मैरिड जातकों को सावधान रहना चाहिए कि मौजूदा पारिवारिक जीवन को ठेस न पहुंचे।

करियर राशिफल: नए टास्क सामने आएंगे। आपको सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए तैयार रहना चाहिए। परफॉर्मेंस को लेकर आपको क्लाइंट्स से तारीफ मिलेगी। कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। इसका सामना करने के लिए साहस रखें। ऑफिस में किसी नए कान्सेप्ट या आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए दोपहर का समय अच्छा है। आज आप नौकरी के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। आईटी, हेल्थ केयर, हास्पिटैलिटी, बेकिंग और विमान क्षेत्र के पेशेवरों को विदेश में नए मौके मिलेंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का आगमन होगा। दोपहर में आप दान-पुण्य कर सकते हैं। आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं कि रियल एस्टेट में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। आज किसी दोस्त के साथ आर्थिक विवाद सुलझाने के लिए भी अच्छा दिन है। बिजनेस करने वाली महिलाएं भी व्यापार को नए क्षेत्रों में विस्तारित करेंगी। कुछ स्टूडेंट्स को विदेश में किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल मदद की आवश्यकता होगी।

सेहत राशिफल: प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन के बीच संतुलन होना चाहिए। जोड़ों के दर्द के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिवार को अधिक समय दें। इससे आपको अधिक मानसिक शांति मिलेगी। कुछ महिलाओं को मौखिक स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी और उन्हें डॉक्टर के पास जाने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए भी आज का दिन चुन सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
