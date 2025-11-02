Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 3 November 2025 future predictions
कर्क राशिफल 3 नवंबर: कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करें आइडिया आज, परिवार के बड़ों का सम्मान करें

कर्क राशिफल 3 नवंबर: कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करें आइडिया आज, परिवार के बड़ों का सम्मान करें

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 3 November 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Sun, 2 Nov 2025 10:29 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 3 नवंबर 2025: आज आप धैर्यवान और दयालु महसूस करेंगे। परिवार के साथ कोमल शब्दों का प्रयोग करें। छोटे-मोटे काम निपटाएं और मदद स्वीकार करें। काम या पढ़ाई में शांत मन से लिए गए फैसले से अच्छे परिणाम मिलते हैं और दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ मजबूत रिश्ते बनते हैं। तरोताजा होने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कर्क लव लाइफ: आज आपका दिल खुलापन महसूस करेगा। अपने करीबियों से ईमानदारी से बात करें। दयालुता के छोटे-छोटे काम विश्वास को गहरा करेंगे और मुस्कान लाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों का इनविटेशन स्वीकार करें। कोई नया दोस्ताना रिश्ता धीरे-धीरे गहरा हो सकता है। कपल्स को क्लियर योजनाओं और साझा कामों से लाभ होगा। असहमति के दौरान बहस करने से बचें। परिवार के बड़ों का सम्मान करें। ध्यान से सुनें, उनकी सलाह आपके अगले प्यार भरे कदम का मार्गदर्शन कर सकती है।

करियर राशिफल: काम या स्कूल में आप पहले छोटे-छोटे कामों पर ध्यान केंद्रित करके बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ग्रुप में कॉन्फिडेंस के साथ विचार शेयर करें। शांत स्वभाव समस्याओं को तेजी से सॉल्व करने में मदद करेगा। प्रगति पर नजर रखने के लिए क्लियर लिस्ट का उपयोग करें। जब कोई समस्या हो तो मदद मांगें। शिक्षक या मैनेजर आपका निरंतर प्रयास देखेंगे। आज जोखिम भरे शॉर्टकट से बचें। विनम्र संदेश नए अवसर खोल सकता है और सहकर्मियों और सहपाठियों के बीच सम्मान बढ़ा सकता है। छोटे-छोटे कौशल सीखते रहें। समय और धैर्य के साथ ये फल लाते हैं।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 3 से 9 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:23 नवंबर तक इन राशियों की किस्मत देगी साथ, बुध का वृश्चिक गोचर दिखाएगा कमाल

फाइनेंशियल लाइफ: जब आप आसान योजना बनाते हैं तो धन संबंधी मामले स्टेबल रहते हैं। आज के छोटे-मोटे खर्चों पर ध्यान दें और अचानक फिजूलखर्ची से बचें। बजट बनाने के विचार किसी विश्वसनीय परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। छोटी-छोटी बचत की आदत जल्दी ही बढ़ जाएगी। अगर अप्रत्याशित खर्च आता है, तो पहले कम लागत वाले उपाय खोजें। बिना लिखित सहमति के बड़ी रकम उधार न दें। बिल और सब्स्क्रिप्शन की जांच करें, जो आप उपयोग नहीं करते हैं उन्हें कैन्सल कर दें। अभी से सावधानीपूर्वक चुनाव लेने से आपका भविष्य सिक्योर महसूस होगा।

सेहत राशिफल: आज आपका शरीर हल्की दिनचर्या के प्रति अच्छा फीडबैक देगा। एनर्जी जगाने के लिए गहरी सांस और थोड़ी सैर या हल्के योग से शुरुआत करें। पर्याप्त पानी पिएं और ताजे फल या सादा शाकाहारी भोजन करें। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने और तेज आवाज से बचें। थके होने पर आराम करें और आज रात एक नियमित नींद का कार्यक्रम बनाए रखें। ताजी हवा के लिए कुछ मिनट बाहर बिताएं।

ये भी पढ़ें:सूर्य गोचर गुरु के नक्षत्र में, 6 नवंबर से इन 3 राशियों की मिलेगी अच्छी खबर
ये भी पढ़ें:कल प्रदोष की शाम करें ये खास शिव उपाय, होगा लाभ ही लाभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
kark Rashifal Cancer Horoscope Cancer
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने