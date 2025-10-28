Hindustan Hindi News
कर्क राशिफल 29 अक्टूबर: बड़े ऑनलाइन लेन-देन से बचें, करियर में आएंगी छोटी-मोटी रुकावटे

कर्क राशिफल 29 अक्टूबर: बड़े ऑनलाइन लेन-देन से बचें, करियर में आएंगी छोटी-मोटी रुकावटे

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 29 October 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Tue, 28 Oct 2025 10:20 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 29 अक्टूबर 2025: एक खुशहाल रोमांटिक जीवन के लिए पास्ट के मामलों को डिस्कस न करें। प्रोफेशनल रूप से एक सकारात्मक दिन साबित हो सकता है। आज धन और स्वास्थ्य, दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

कर्क लव लाइफ: प्रेम के मामले में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। आपको आज अपने प्रेमी की बात सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंगल महिलाओं को किसी ऐसे व्यक्ति से प्रपोजल मिल सकता है, जिसे वे लंबे समय से जानती हैं। दोपहर में आप ट्रेन, शॉपिंग एरिया, ऑफिस, रेस्टोरेंट, पारिवारिक इवेंट या पब में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं। कुछ प्रेम संबंधों में थोड़ी उथल-पुथल देखने को मिलेगी। अपने अहंकार को रिश्ते से दूर रखें और समस्याओं के बढ़ने से पहले उन्हें सुलझाने की पहल करें।

करियर राशिफल: नौकरी पर ध्यान केंद्रित रखें। आज करियर में छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं। कुछ काम चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं और आईटी,हेल्थ केयर और कानूनी क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक्स्ट्रा घंटे काम करना होगा। प्रोफेशनल्स के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों का भी स्थान परिवर्तन हो सकता है। बिजनेस करने वालों को विदेशी प्रमोटरों के माध्यम से धन प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जबकि कुछ व्यापारियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ छोटी-मोटी दिक्कतें होंगी, जिनका तुरंत समाधान आवश्यक होगा। स्टूडेंट्स बिना किसी कठिनाई के परीक्षा पास कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परिवार में संपत्ति से जुड़ी चुनौतियां रहेंगी। निवेश के मामले में समझदारी से काम लेना आज अच्छा ऑप्शन है। आप पेंडिंग अमाउन्ट का भुगतान भी कर सकते हैं। अजनबियों के साथ बड़े ऑनलाइन लेन-देन से बचें। व्यवसायी कॉन्फिडेंस से कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या समझदारी भरे निवेश फैसले ले सकते हैं। आज दान करने का समय नहीं है।

सेहत राशिफल: सेहत संबंधी समस्याएं लाइफस्टाइल को प्रभावित कर सकती हैं। जिन लोगों को बीमारियों का इतिहास रहा है, उन्हें मुश्किलें हो सकती हैं। कुछ महिलाओं को जोड़ों में दर्द हो सकता है। इसलिए डॉक्टर से बात करना बेहतर होगा। अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें। अत्यधिक मीठे और सोडा ड्रिंक्स से दूर रहें। इसके बजाय, हेल्दी डाइट को प्राथमिकता दें, जिसमें अधिक पत्तेदार सब्जियां और फल शामिल हों।

लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
