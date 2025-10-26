कर्क राशिफल 27 अक्टूबर: कर्क राशि वालों का ऑफिस में हो सकता है टकराव, ना खाएं ये चीज

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 27 October 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: राशिचक्र की चौथी राशि कर्क है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी चंद्रमा है।। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर करता है, उनकी राशि कर्क होती है। जानें 27 अक्टूबर का दिन इस राशि के लिए कैसा होगा?

Sun, 26 Oct 2025 09:05 PM

Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 27 अक्टूबर 2025: कर्क राशि वालों को आज रिश्ते के मामले में थोड़ी ज्यादा बात करनी पड़ सकती है। ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट संभालना पड़ सकता है। काम को डेडलाइन पर खत्म करें। लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान दें। पैसों के मामले में दिन सही रहने वाला है। हेल्थ की दिक्कतों को धीरे-धीरे पार कर लेंगे।

लव राशिफल: रिश्तों में आज पार्टनर को समझने की जरूरत है। पार्टनर की बातों को धैर्य से सुनें। जो लोग नए-नए रिश्ते में आए हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण रहेगा। पार्टनर को रोमांटिक डिनर पर ले जा सकते हैं। शादीशुदा महिलाएं अपने पार्टनर पर ध्यान रखें। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी फैमिली फंक्शन या फिर ऑफिस के इवेंट में रिलेशनशिप प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपके काम करने का तरीका बहुत मायने रखने वाला है। किसी के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। संभलकर कोई भी काम करें। आईटी, बैंकिंग, हेल्थकेयर, मेडिकल और शेफ जैसे प्रोफेशन से जुड़े लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वो लोग रिजाइन देने का मन बना सकते हैं। एक-दो दिन में नई नौकरी की कॉल भी आ सकती है।

आर्थिक राशिफल: पैसे के मामले में किस्मत सही रहने वाली है। कोई पुराना बकाया खत्म होगा। कर्ज से भी छुटकारा मिलने वाला है। घर या ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, जिसके लिए आपको पैसे लगाने होंगे। जो लोग नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय सही है। बिजनेस से जुड़े लोग फंड जुटाने में सफल हो सकते हैं।

सेहत राशिफल: अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने का वक्त है। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज के साथ करें। अगर कई दिन से योगा या फिर जिम ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो अभी का समय सबसे बढ़िया है। बाहर का खाना खाने से बचें। घर पर ही हल्का और शुद्ध खाना खाएं। अगर कोई छोटी-मोटी तकलीफ भी है तो उसे नजरअंदाज ना करें। अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। किडनी और हार्ट से जुड़ी कोई समस्या हो तो सावधान रहें।

कर्क राशि के गुण ताकत: समझदार, व्यावहारिक, दयालु, ऊर्जावान, कलात्मक, समर्पित और देखभाल करने वाले।

कमजोरी: ज़्यादा चाहत रखने वाले, अधिकार जताने वाले, कभी-कभी बहुत शर्मीले।

प्रतीक: केकड़ा

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: पेट

शासक ग्रह: चंद्रमा

शुभ दिन: सोमवार

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

शुभ रत्न: मोती

प्राकृतिक मेल: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छा मेल: कर्क, मकर

सामान्य मेल: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

कम मेल: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com