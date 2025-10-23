Hindustan Hindi News
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 24 October 2025 future predictions
कर्क राशिफल 24 अक्टूबर: पैसे कमाने का कोई मौका मिले, तो जरूर करें ये काम

कर्क राशिफल 24 अक्टूबर: पैसे कमाने का कोई मौका मिले, तो जरूर करें ये काम

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 24 October 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।  

Thu, 23 Oct 2025 10:15 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Kark Rashifal, कर्क राशिफल 24 अक्टूबर 2025: आज के दिन खुद पर भरोसा करें। क्लियर रूप से बोलें और छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। शांति पाने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। म्यूजिक सुनें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। मददगार सलाह स्वीकार करें। कॉन्फिडेंस और प्रगति के लिए एक काम शुरू करने से पहले दूसरा काम पूरा करें।

कर्क लव लाइफ: करीबी रिश्ते आज सोमन्स और सपोर्ट का अनुभव कराएंगे। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो अपने पार्टनर की तारीफ करें और उन्हें ध्यान से सुनें। आपका साथी प्रेम से जवाब देगा। सिंगल कर्क राशि वालों को आस-पास किसी से दोस्ताना संकेत मिल सकते हैं। बातचीत के लिए तैयार रहें। गंभीर पुरानी समस्याओं को उठाने से बचें। पॉजिटिव पलों पर ध्यान केंद्रित करें। एक छोटी, सुखद एक्टिविटी की योजना बनाएं, जो दोनों लोगों के बीच विश्वास और आपसी अंडरस्टैन्डिंग को मजबूत करे।

करियर राशिफल: काम लगातार आगे बढ़ेगा। छोटी-छोटी जीत, अब मायने रखती हैं। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, अपने समय को मैनेज करें, और एक साथ कई काम करने से बचें, जिससे भ्रम पैदा हो। अगर आपको सहकर्मियों से सपोर्ट की आवश्यकता है, तो धीरे से बोलें। डिटेल्स की सावधानीपूर्वक जांच गलतियों से बचाती है। अगर आपको किसी छोटे से प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए कहा जाए, तो पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करें। आपका शांत दृष्टिकोण दूसरों का मार्गदर्शन करेगा।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक रूप से, छोटे-छोटे सावधानीपूर्वक फैसले रिसोर्स को बचाने में मदद करेंगे। खर्चों की जांच करें और सभी सब्स्क्रिप्शन को रोक दें, जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। फालतू खरीदारी से बचें। गैर-जरूरी वस्तुओं पर फैसले लेने से पहले एक दिन का इंतजार करें। अगर धन कमाने का कोई अवसर आए, तो शर्तों को ध्यान से पढ़ें और सवाल पूछें। परिवार के साथ खर्च शेयर करने के लिए बातचीत और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। आज आप जो कमाते हैं, उसमें से थोड़ा बचाएं। सेविंग्स करने की आदत भविष्य की जरूरतों के लिए उपयोगी साबित होंगी।

सेहत राशिफल: आपकी एनर्जी हाई है। ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए चलने या स्ट्रेचिंग जैसी हल्की एक्टिविटी चुनें। नींद और मन को शांत करने वाली रूटीन को प्राथमिकता दें। एनर्जी बनाए रखने के लिए नियमित रूप से पानी पिएं और ताजे फल और सब्जियां खाएं। देर रात तक भारी काम करने से बचें। आराम करने से रिकवरी में मदद मिलती है। अगर तनाव बढ़ता है, तो गहरी सांस लेने या छोटे-छोटे ब्रेक लेने का प्रयास करें। छोटी-छोटी लगातार हेल्दी आदतें मूड, शक्ति और शरीर में सुधार करेंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
