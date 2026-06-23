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कर्क राशिफल 24 जून: आज मिल सकती है अच्छी खबर, धन लाभ के संकेत

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Kark Rashi Ka Rashifal 24 June: कर्क राशि के जातकों को आज अचानक से धन लाभ मिलने वाला है। वहीं घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। नीचे पढें 24 जून के लिए कर्क राशि का पूरा राशिफल। 

कर्क राशिफल 24 जून: आज मिल सकती है अच्छी खबर, धन लाभ के संकेत

Kark Rashifal 24 June 2026: मन घर, परिवार और भावनात्मक सुकून की तरफ मजबूत खिंचाव महसूस कर सकता है। दिन घरेलू सामंजस्य का साथ दे रहा है। अपनों के साथ समय बिताना, साथ खाना खाना या घर के किसी कोने को और आरामदेह बनाना गहरी संतुष्टि दे सकता है। आपका भीतर का संसार समृद्ध रहेगा और अंतर्ज्ञान काफी तेज रहेगा। किसी छिपे या अनपेक्षित रास्ते से पैसा आने की संभावना बन सकती है, जैसे छोटा रिफंड, पुराना बकाया या निजी स्तर पर आपके पक्ष में गया कोई मामला। हालांकि शारीरिक ऊर्जा थोड़ी कम रह सकती है, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत शक्ति का बड़ा हिस्सा घर और निजी जीवन में लगा हुआ है। आपकी मौजूदगी आकर्षक भी रहेगी, इसलिए घर में भी दूसरे लोग आपको भावनात्मक सहारा मान सकते हैं। यात्रा, उच्च शिक्षा या दूर रहने वाले रिश्तेदार से जुड़ा कोई मामला भारी या धीमा लग सकता है। उस पर आज जोर न डालें। अपने आसपास के सुकून में टिके रहना ही बेहतर रहेगा। दिन की असली राहत इसी में है कि आप थोड़ी पीछे हटें, खुद को रीचार्ज करें और दुनिया को कुछ देर इंतजार करने दें।

प्रेम और रिश्ते

चंद्रमा का कोमल संतुलित असर साझेदारी के क्षेत्र पर है, इसलिए साथी के साथ भावनात्मक तालमेल बना रह सकता है। आपका पार्टनर आपके आराम की जरूरत को समझते हुए किसी प्यारी बात या व्यावहारिक मदद से साथ दे सकता है। हाल में कोई तनाव रहा हो तो बिना टकराव वाली शांत बातचीत टीमवर्क की भावना वापस ला सकती है। हर समस्या का हल आज निकालना जरूरी नहीं है। केवल मौजूद रहना और स्नेह दिखाना भी काफी है। सिंगल लोगों के लिए ध्यान किसी नए रोमांचक मिलन पर कम और अपने मौजूदा भावनात्मक घेरे में सुरक्षित महसूस करने पर ज्यादा रहेगा। परिवार का कोई सदस्य किसी संभावित रिश्ते की बात छेड़ सकता है, लेकिन आपको जल्दी महसूस न हो तो वही ठीक है। इस समय आप अपने भीतर जो शांत काम कर रहे हैं, वही आगे चलकर बेहतर जुड़ाव की तैयारी करेगा। प्रेम में आज घर ही आपका सुरक्षित स्थान है। फोन और स्क्रीन से दूर साथी के साथ शांत शाम किसी बड़े आउटिंग से ज्यादा संबंध मजबूत कर सकती है।

शिक्षा और करियर

पेशेवर ऊर्जा आज थोड़ा भीतर की तरफ मुड़ी हुई रहेगी। करियर लक्ष्यों पर पूरा फोकस रखना मुश्किल लग सकता है, क्योंकि मन बार बार निजी बातों, घर और आत्ममंथन की ओर जा सकता है। यह आक्रामक करियर चालें चलने या बहुत दबाव वाली मीटिंग का दिन नहीं है। इसके बजाय पर्दे के पीछे के काम करें। डिटेल वाले काम, रिसर्च या अधूरे हिस्से निपटाने में प्रगति हो सकती है। छात्रों का ध्यान भी थोड़ा बिखर सकता है, क्योंकि मन सूखे तथ्यों से ज्यादा भावनात्मक आराम चाहता है। पढ़ाई करनी हो तो माहौल को आरामदेह बनाएं। अच्छी रोशनी, आरामदायक कुर्सी और शांत वातावरण मदद करेंगे। रटकर पढ़ने से बचें। करियर से जुड़ी असली सीख धैर्य में है। यात्रा, प्रकाशन या उच्च शिक्षा से जुड़ा कोई लंबी अवधि का लक्ष्य फिलहाल धीमा पड़ सकता है। इसे असफलता न मानें। यह रफ्तार आपको भीतर से मजबूत आधार बनाने का समय दे रही है। आपकी व्यक्तिगत गर्मजोशी बनी रहेगी, इसलिए सहकर्मियों से बातचीत हो तो आप भरोसेमंद और सहज दिखेंगे। इस प्रभाव का उपयोग सद्भाव बनाने में करें, दबाव डालने में नहीं।

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धन और वित्त

सितारे छिपे या अनपेक्षित स्रोत से धन के अनुकूल संकेत दे रहे हैं। यह कोई निजी डील, रिफंड या छोटा गोपनीय उपहार हो सकता है। अगर घर, जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश का विचार है, तो आपकी समझ अच्छी काम कर सकती है और स्थिति लाभदायक दिशा में जा सकती है। भरोसेमंद परिवार या निजी बातचीत के जरिए हुई नेगोशिएशन अनुकूल रह सकती है। नेटवर्क या समूहों से मिलने वाली आय भी स्थिर दिखती है। फिर भी साझा धन, बकाया रकम या संयुक्त संसाधनों से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। टैक्स, इंश्योरेंस या साझा वित्त का कोई मामला धीमा और थोड़ा अस्पष्ट लग सकता है। अनुमान के आधार पर जोखिम न लें। अपनी बचत और अपने सुरक्षित आधार पर ध्यान दें। घर, मां या ऐसी चीजों पर खर्च अच्छा रहेगा जो भावनात्मक सुरक्षा दें। यह अपने घोंसले को मजबूत करने का दिन है, क्षणिक उत्साह पर बड़ा खर्च करने का नहीं। घर के लिए छोटा सा सोच समझकर लिया सामान भी लंबे समय तक संतोष दे सकता है।

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स्वास्थ्य और कल्याण

जीवंतता थोड़ी भीतर खिंची हुई है, इसलिए आराम की जरूरत को सम्मान दें। ध्यान शारीरिक जोर लगाने से ज्यादा मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर है। सामान्य से ज्यादा थकान महसूस हो सकती है, क्योंकि अवचेतन स्तर पर बहुत कुछ चल रहा है। दोपहर की छोटी झपकी या कुछ देर लेटकर आंखों को आराम देना काफी राहत देगा। पैरों और शरीर में जमा भारीपन पर ध्यान दें। बहुत कठिन वर्कआउट के बजाय धीमी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग बेहतर रहेगी। पाचन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, इसलिए घर का सादा और आराम देने वाला भोजन चुनें। घर का माहौल आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालेगा। शांति होगी तो आप बेहतर महसूस करेंगे, तनाव होगा तो उसका असर शरीर पर भी आ सकता है। अपने लिए थोड़ी शांत जगह बनाएं। गुनगुना स्नान, हल्का संगीत या कुछ मिनट गहरी सांसें किसी भी दवा से ज्यादा राहत दे सकते हैं। शरीर की आराम मांगती धीमी आवाज को समय रहते सुन लें।

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आज की सलाह: अपने सोने की जगह में एक छोटा सा बदलाव करें। तकिए का ताजा कवर भी पूरा मूड बदल सकता है।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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