कर्क राशिफल 22 अक्टूबर: आज जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, तीखे शब्दों से बचें

कर्क राशिफल 22 अक्टूबर: आज जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, तीखे शब्दों से बचें

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 22 October 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Tue, 21 Oct 2025 10:39 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Kark Rashifal, Cancer Horoscope Today, कर्क राशिफल 22 अक्टूबर 2025: आपको आसान रूटीन और ईमानदार बातचीत में सुकून मिलेगा। शांत फैसले प्रगति लाते हैं, और दोस्त मदद करते हैं। धैर्य रखें, सलाह को सुनें, छोटे लक्ष्य बनाएं, और परिवार तथा करीबी दोस्तों के साथ छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। रोज छोटे-छोटे कदमों पर विश्वास बनाए रखें।

कर्क लव लाइफ: प्यार के मामले में, कोमल शब्द और सुनना आज सबसे ज्यादा मायने रखता है। आसान सवाल पूछें, और छोटी सैर या कॉल की योजना बनाएं। अगर सिंगल हैं, तो नए लोगों के साथ मुस्कुराएं और बातचीत बढ़ाएं। अगर कमिटेड रिलेशन में हैं, तो मैसेज या किसी कार्य से परवाह दिखाएं। तीखे शब्दों से बचें। दूसरों के साथ विश्वास बढ़ाने पर फोकस करें। हर दिन छोटे-छोटे मददगार कार्यों, लगातार सुनने और धैर्य से अपनी परवाह दिखाएं।

करियर राशिफल: ऑफिस में क्लियर टास्क और निरंतर प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें। बड़े कामों को छोटे-छोटे चरणों में बांटें और एक-एक करके पूरा करें। किसी मददगार सहकर्मी से सलाह लें। आसान प्राथमिकताएं लिखें। छोटी-छोटी प्रगति पर नेताओं का ध्यान जाएगा। विनम्र और विश्वसनीय बने रहें। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। पॉजिटिव दृष्टिकोण विश्वास बढ़ाता है और भविष्य में बेहतर भूमिकाओं या जिम्मेदारियों के अवसर खोलता है। थोड़ी मदद मांगें, और हर पूरे हुए काम का जश्न मनाएं।

फाइनेंशियल लाइफ: अगर आप खर्चों पर नजर रखें और अचानक खरीदारी करने से बचें, तो पैसों के मामले बेहतर हो सकते हैं। आज छोटी कमाई से थोड़ी बचत करें। बिलों की शांति से जांच करें। सौदों की तलाश करें, ऑफर के बारे में पूछें, और रिस्क भरे वादों से बचें। सामान्य जरूरतों के लिए परिवार या दोस्तों के साथ खर्च बांटने से चीजें आसान हो जाती हैं। एक सोची-समझी योजना और छोटी-छोटी बचत आपके भविष्य के खर्च को आसान और सुरक्षित बना देगी। साप्ताहिक योजना बनाएं, कीमतों की तुलना करें, और हर बार थोड़ी-थोड़ी बचत करें।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य संतुलित दिनचर्या और आराम से बढ़ता है। ताजी हवा में थोड़ा टहलें, नियमित रूप से पानी का सेवन करें। सादा, संतुलित भोजन चुनें। रोजाना कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करें, समय पर सोएं, और देर रात भारी नाश्ता करने से बचें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो धीमी सांसें लें या कोई छोटी-मोटी शांत करने वाली एक्टिविटी करें। अगर आपको कोई बात परेशान करती है, तो डॉक्टर से सलाह लें। थोड़ी-थोड़ी देखभाल एनर्जी को बनाए रखती है। अच्छी तरह आराम करें, देर रात भारी भोजन करने से बचें। जरूरत पड़ने पर मदद मांगें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
