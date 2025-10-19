कर्क राशिफल 20 अक्टूबर: आज धन का आगमन होगा, उठ सकते हैं ईमानदारी पर सवाल

संक्षेप: Cancer Horoscope Today 20 October 2025 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

कर्क लव लाइफ: रिश्ते में छोटी-मोटी अनबन हो सकती है यह जरूरी है कि आप चीजें कंट्रोल से बाहर होने से पहले ही उन्हें सुलझा लें। आपका प्रेमी जिद्दी हो सकता है, लेकिन आपको फैसले लेते समय भावनाओं का ध्यान रखना होगा। मतभेद होने पर भी आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना चाहिए। कुछ प्रेम संबंधों को आज माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा। दोपहर का समय एक्स लवर के साथ सुलह करने के लिए अच्छा है। मैरिड जातकों को पारिवारिक जीवन में खलल न डालने के लिए सावधान रहने की जरूरत है।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी ईमानदारी पर किसी सीनियर द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। इससे उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। आपको नौकरी के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, और सेल्सपर्सन को लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। कुछ आर्किटेक्ट, ग्राफिक डिजाइनर, वकील, सेल्सपर्सन, आईटी पेशेवर और मैकेनिक क्लाइंट्स से तारीफ प्राप्त करेंगे। उद्यमी व्यवसाय में नवीनता ला सकते हैं। छात्र आज परीक्षा के पेपर पास कर लेंगे और कुछ नौकरी चाहने वालों को दोपहर के दौरान ऑफर लेटर भी मिलेगा।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का आगमन होगा। जमीन, शेयर और व्यापार सहित समझदारी भरे निवेश करने पर विचार करें। आज आपको कोई संपत्ति विरासत में मिल सकती है या कोई कानूनी लड़ाई भी जीत सकते हैं। आप बिजनेस के लिए धन जुटाने में सफल होंगे, साथ ही साझेदारी भी बिना किसी परेशानी के शुरू हो जाएगी। आज आपको किसी रिश्तेदार या भाई-बहन से जुड़े किसी आर्थिक विवाद को निपटाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। व्यवसायी भी व्यापार विस्तार के लिए धन जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: आप दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम या योग से कर सकते हैं। सुबह में अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। सेहत से संबंधित छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं और आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। बच्चों को मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। जबकि कुछ बुजुर्गों को आंखों या कान से संबंधित शिकायत हो सकती है। ध्यान रखें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें और तंबाकू तथा शराब से भी दूर रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ