Cancer Horoscope in hindi, आज 18 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -

आज का कर्क राशिफल: किसी खबर के सामने आने पर मन निराश होगा और कुछ देर उसी बात में उलझा रहेगा। आज मन की उदासी या बेचैनी के बीच परिचित काम अधिक सहज लगेंगे। बड़े फैसले दिन के स्वभाव से मेल नहीं खाएंगे। चंद्राष्टम का प्रभाव मन के भारीपन में महसूस होगा। इसका अर्थ किसी अनहोनी का संकेत नहीं है। कई चिंताएं ठोस वजह से बड़ी लगेंगी और कुछ के पीछे साफ आधार नहीं मिलेगा। कुंभ राशि के आठवें भाव में राहु अचानक किसी विषय की तह तक जाने की तीव्र इच्छा जगाएगा। उसी के साथ बेचैनी बढ़ेगी और ध्यान एक बात पर अटकने लगेगा। आज दिन को सामान्य जिम्मेदारियों के सहारे चलाना अनुकूल रहेगा। प्रेम के मामले में दिन तटस्थ है। जीवनसाथी के साथ आपसी समझ का महत्व रहेगा और बातचीत का स्वर दिन के अनुभव को प्रभावित करेगा।

एक नजर में: नियमित काम संभालने के लिए अच्छा दिन। निवेश और बेवजह की बहस से सावधान।

आज का कर्क राशिफल (18 नवंबर): किसी खबर से मन हटाने में लगेगा समय करियर राशिफल दफ्तर में नियमित काम दिन को अधिक सूट करेंगे। सामने की जिम्मेदारी पर टिके रहने से काम का क्रम बना रहेगा। बड़ी दिशा बदलने या उत्साह में नया फैसला लेने के लिए दिन अनुकूल नहीं है। वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में मार्गी सूर्य आत्मसम्मान और वरिष्ठों से जुड़े विषयों को केंद्र में लाएगा। अपनी बात को उचित महत्व मिलने की इच्छा रहेगी। किसी चर्चा में केवल अपना पक्ष साबित करने की चाह ध्यान भटका सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी परिचित पाठ पर काम करना अधिक सहज रहेगा। किसी खबर से मन हटाने में समय लगेगा, इसलिए एकाग्रता बराबर नहीं रहेगी। आज के जरूरी काम का दायरा छोटा रखें। काम के दौरान सावधानी बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, विशेषकर तब जब मन बारबार दूसरी बात की ओर जा रहा हो।

धन राशिफल निवेश के लिए आज समय अनुकूल नहीं है। किसी नई संभावना के प्रति अचानक रुचि होगी, मगर उसके साथ बेचैनी भी रहेगी। इसी मानसिक स्थिति में आर्थिक फैसला लेना कठिन लग सकता है। आय बढ़ने या किसी बड़े लाभ का अलग वादा नहीं है। इसलिए दिन का मुख्य आर्थिक विषय रकम लगाने का फैसला रोकना रहेगा। मन किसी अवसर को तुरंत पकड़ने की ओर जाएगा, जबकि आज की स्थिति ठहरकर देखने का समर्थन करती है। नया निवेश फिलहाल स्थगित रखें। रोज की जरूरतों और लंबे आर्थिक निर्णयों के बीच अंतर स्पष्ट रहेगा। आज उपलब्ध संकेत धन के मामले में संयम का पक्ष लेते हैं, किसी निश्चित नुकसान की घोषणा नहीं करते।

लव राशिफल प्रेम संबंधों के लिए दिन तटस्थ रहेगा। बहुत अधिक उत्साह या किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। जीवनसाथी के साथ समझ बनाए रखने का विषय प्रमुख होगा। आपके मन का भारीपन बातचीत में दिखाई देगा और सामने वाले की बात का अर्थ अधिक कठोर लग सकता है। किसी आधारहीन चिंता का जिक्र रिश्ते के बीच आएगा। शांत स्वर में अपना मन बताएं। अनावश्यक चर्चा में शामिल होने पर उसी बात को लेकर देर तक सोचते रहेंगे। घर की बातचीत में भी आज संक्षिप्त और स्पष्ट संवाद अधिक सहज लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा कुंभ राशि के आठवें भाव में रहेगा, जिससे भावनात्मक उतार-चढ़ाव और बेचैनी बनी रहेगी। रिश्तों का सामान्य साथ दिन को संभालने में उपयोगी होगा।

सेहत राशिफल मन कुछ उदास या बेचैन रहेगा। इसका अनुभव हर समय एक जैसा नहीं होगा, मगर किसी खबर का असर बारबार लौटेगा। स्वास्थ्य के बारे में कोई विशेष बीमारी या निश्चित बदलाव बताने का आधार नहीं है। आज सावधानी का मुख्य क्षेत्र ध्यान बनाए रखना है। सड़क पर आते-जाते और काम करते समय अपना ध्यान वर्तमान काम पर रखें। मानसिक उलझन के बीच जल्दबाजी असहजता बढ़ाएगी। परिचित दिनचर्या मन को सहारा देगी, जबकि बड़ी चर्चा उसे और व्यस्त करेगी। आराम की अपनी सामान्य व्यवस्था बनाए रखना उपयोगी रहेगा। दिन का भावनात्मक स्वर हल्का नहीं होगा, फिर भी नियमित कामों में लगे रहने पर समय अधिक व्यवस्थित बीतेगा।

शुभ अंक-९

शुभ रंग-लाल

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५९ से ०५:५२ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें आज परिचित और नियमित कामों को प्राथमिकता दें।

क्या न करें बेवजह की चर्चा में अपना पक्ष साबित करने न बैठें।