कर्क राशिफल 18 जून: कर्क राशि आज मिलेगी तारीफ ही तारीफ, पढ़ें आज का कर्क राशिफल

कर्क राशिफल 18 जून: कर्क राशि आज मिलेगी तारीफ ही तारीफ, पढ़ें आज का कर्क राशिफल
Cancer Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 18 June 2026, कर्क राशिफल 18 जून: आज मन में हल्की खुशी भी रहेगी और कुछ उलझन भी। दिन कुल मिलाकर आपके पक्ष में काम कर सकता है, खासकर छवि, मान सम्मान और लोगों से सहयोग के मामले में। गुरुवार का असर मदद दिला सकता है। मेष का चंद्रमा काम की रफ्तार बढ़ाएगा, इसलिए दिन की सूची पहले बना लें। किसे फोन करना है, कौन सा बिल भरना है, किस मीटिंग में क्या कहना है, यह साफ रहेगा तो भ्रम कम होगा। कारोबारियों को अलग अलग जगह से ऑर्डर या पूछताछ मिल सकती है। फिर भी हर बात पर तुरंत भरोसा न करें। सुबह का शांत समय पेमेंट मंजूरी, जरूरी कॉल या फैसले के लिए अच्छा है। देर दोपहर में भागदौड़ बढ़ सकती है। सम्मान के साथ जिम्मेदारी भी आएगी।
कर्क राशि आज मिलेगी तारीफ ही तारीफ, पढ़ें आज का कर्क राशिफल
कर्क राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
रिश्तों में नरमी जरूरी है। आप खुद भी हर बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं रहेंगे, इसलिए सामने वाले की बात बीच में न काटें। जीवनसाथी, परिवार या करीबी मित्र आपकी उलझन समझ सकते हैं, अगर आप साफ बोलें। किसी जरूरी फोन कॉल से मन हल्का होगा। घर में कोई छोटी खुशी का माहौल बना सकता है। तारीफ मिले तो भी भावनाओं में बहकर बड़ा वादा न करें।
कर्क राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
कामकाज में अवसर अच्छे हैं। कारोबारियों को नए ऑर्डर, नई पूछताछ या पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। नौकरी में वरिष्ठों से सराहना या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। फिर भी हर निर्णय भावुक होकर न लें। मीटिंग से पहले नोट्स तैयार रखें। छात्र एकाग्र रहेंगे, लेकिन दिशा तय किए बिना बैठने से समय फिसलेगा। दिन की प्राथमिकता तीन हिस्सों में बांटना फायदेमंद रहेगा। सुबह जरूरी, दोपहर नियमित, शाम हल्का काम।
कर्क राशि का आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
धन के मामले में संभावनाएं बन रही हैं। कारोबार से आय का रास्ता खुल सकता है। निवेश या जोखिम वाले कदम की चर्चा हो सकती है, मगर सोच समझकर ही आगे बढ़ें। केवल दूसरों की राय पर न चलें। बिल, किस्त, टैक्स या देनदारी समय पर निपटाना आज ज्यादा समझदारी होगी। थोड़ा खुशी देने वाला खर्च हो सकता है, पर कुल हिसाब देखना जरूरी है।
कर्क राशि का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
मानसिक उलझन का असर पाचन और नींद पर पड़ सकता है। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें। बहुत मसालेदार भोजन कम लें। लगातार फोन और काम के बीच दो छोटे विराम लें। आंखें बंद करके कुछ देर बैठना साधारण लग सकता है, पर असर देगा।
आज की सलाह- सम्मान मिल रहा है, इसलिए फैसले भी उतने ही समझदारी से लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र