कर्क राशिफल 18 अगस्त : कर्क राशि आज जल्दबाजी से ज्यादा फायदा नहीं, पढ़ें Cancer Horoscope

कर्क राशिफल 18 अगस्त : कर्क राशि आज जल्दबाजी से ज्यादा फायदा नहीं, पढ़ें Cancer Horoscope
Cancer Horoscope Today 18 August 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 18 August 2026, कर्क राशिफल 18 अगस्त: मन घर, परिवार, आराम और भावनात्मक सुरक्षा की तरफ झुका रहेगा। बाहर की भागदौड़ से थोड़ी दूरी बनाकर अपने लोगों के साथ समय बिताने का मन हो सकता है। अगर हाल के दिनों में तनाव, उलझन या बेचैनी बढ़ी थी, तो अब उनमें कुछ ढील महसूस हो सकती है। घर के छोटे काम, सफाई, व्यवस्था, सजावट या परिवार के साथ बैठकर बात करना अच्छा लगेगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम, मिलने जुलने या दोस्तों के साथ सहज समय का योग बन सकता है। चंद्रमा मन को घरेलू बनाता है और बुध के साथ गुरु आपके व्यक्तित्व में समझदारी और संतुलन ला रहे हैं। इसलिए लोग आपकी सलाह भी सुनना चाहेंगे। हालांकि, भीतर की थकान पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मंगल पीछे की तरफ से आपकी ऊर्जा खींच सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा लोगों का भार अपने ऊपर न लें। जहां राहत मिले, वहां रुकें। माता या घर के किसी बड़े सदस्य से बात करके मन हल्का हो सकता है।
कर्क राशिफल 18 अगस्त: कर्क राशि आज जल्दबाजी से ज्यादा फायदा नहीं, पढ़ें Cancer Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा। जो लोग परिवार के साथ रहते हैं, उन्हें घर के माहौल से भावनात्मक सहारा मिलेगा। साथी के साथ शांत समय बिताने, पुरानी बातों को हल्के ढंग से याद करने या घरेलू योजनाएं बनाने का अच्छा मौका है। प्रेम संबंधों में ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं होगी। सच्चा समय और ध्यान ही काफी रहेगा। माता से संबंध मधुर रह सकते हैं और उनकी कोई सलाह काम की साबित हो सकती है। अगर किसी अपने से दूरी बनी थी, तो बात शुरू करना आसान रहेगा। बस संवेदनशील मुद्दों पर जिद न करें।
करियर राशिफल
कामकाज में बहुत तेज दौड़ वाला दिन नहीं है, लेकिन तैयारी, योजना और स्थिरता के लिए अच्छा है। जो लोग घर से काम करते हैं या लिखने, पढ़ाने, काउंसलिंग, रिसर्च, डिज़ाइन या देखभाल से जुड़े क्षेत्र में हैं, उन्हें अच्छा फोकस मिल सकता है। छात्रों के लिए घर का शांत वातावरण पढ़ाई में मदद करेगा। करियर में कोई लंबित काम धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। जल्दबाजी से ज्यादा फायदा नहीं होगा। जो लोग दस्तावेज, परिवार के सहयोग या संपत्ति से जुड़े कागजी पहलू देख रहे हैं, वे एक बार बारीकी से जांच कर लें। आपकी बात का असर रहेगा, इसलिए पेशेवर संपर्क में विनम्रता रखें।
धन राशिफल
आर्थिक मामलों में सुधार की सोच बनेगी। बचत बढ़ाने, घर के खर्च व्यवस्थित करने या परिवार के सहयोग से कोई जरूरी भुगतान संभालने का योग बन सकता है। माता पिता से सहायता, सलाह या उपयोगी सहयोग मिल सकता है। वाहन, घरेलू सुविधा या रखरखाव से जुड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए आवेश में खरीदारी न करें। आय को सुरक्षित रखने का तरीका फिलहाल ज्यादा उपयोगी रहेगा। छोटे छोटे बचत कदम आगे राहत देंगे।
सेहत राशिफल
मानसिक राहत मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह ढीले न पड़ें। शरीर को आराम चाहिए और मन को भी। नींद पूरी लें। भारी भोजन कम करें। अगर कई दिनों से भीतर दबाव था, तो थोड़ी धीमी दिनचर्या अच्छा असर देगी। घर में हल्का व्यायाम, टहलना या शांति से बैठना भी लाभ देगा। देर रात अनावश्यक सोच से बचें।
आज की सलाह: घर के लोगों के साथ समय बिताएं और अधूरे खर्चों का साफ हिसाब बनाकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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