कर्क राशिफल 17 अगस्त: कर्क राशि आज शाम का समय लव लाइफ के लिए लाभदायक, पढ़ें Cancer Horoscope

कर्क राशिफल 17 अगस्त: कर्क राशि आज शाम का समय लव लाइफ के लिए लाभदायक, पढ़ें Cancer Horoscope
Cancer Horoscope Today 17 August 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 17 August 2026, कर्क राशिफल 17 अगस्त: सुबह का समय तेज रफ्तार वाला रह सकता है। काम अधिक लगेंगे और मन एक साथ कई दिशाओं में भागेगा, इसलिए बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। छोटे सफर, फोन कॉल, संदेश, दस्तावेज या आसपास के लोगों से जुड़े काम पहले हिस्से में ज्यादा रह सकते हैं। पड़ोस, भाई बहन या पुराने परिचित से बात बन सकती है। किसी पुराने दोस्त से संपर्क भी मन को अच्छा महसूस करा सकता है। हालांकि जल्दी में निर्णय लेने से बचें। दिन बढ़ने पर ध्यान घर, आराम और मानसिक शांति की तरफ मुड़ेगा। तब आपको एहसास होगा कि सुबह की थकान सिर्फ काम की नहीं, मानसिक दबाव की भी थी। सूर्य, बुध और गुरु आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व मजबूत दिखता है, पर मंगल बारहवें भाव में होने से भीतर की बेचैनी और खर्च दोनों बढ़ा सकता है। शाम तक घर में बैठना, परिवार के साथ समय बिताना या शांत माहौल चुनना अधिक अच्छा लगेगा। बाहर का भोजन और अनावश्यक भागदौड़ कम रखें।
कर्क राशिफल 17 अगस्त: कर्क राशि आज शाम का समय लव लाइफ के लिए लाभदायक, पढ़ें Cancer Horoscope
लव राशिफल
रिश्तों में बात करने का ढंग बहुत मायने रखेगा। सुबह आप जल्दी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसलिए शब्दों को थोड़ा नरम रखें। किसी नए परिचय से दोस्ती का संकेत मिल सकता है, लेकिन उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। पुराने मित्र या करीबी से संपर्क फिर से गर्मजोशी ला सकता है। दोपहर के बाद परिवार और साथी के साथ समय बिताने की इच्छा बढ़ेगी। घर के माहौल को सहज रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। यदि कोई हल्की नाराजगी चल रही है, तो शाम का समय उसे शांत करने के लिए बेहतर है।
करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में दिन मेहनत वाला है। संदेश, जवाब, मीटिंग, फॉलोअप और छोटे कार्यों की भरमार आपको मानसिक रूप से व्यस्त रख सकती है। जो लोग सेल्स, मीडिया, लेखन, ट्रेनिंग, मार्केटिंग या नियमित संपर्क वाले काम में हैं, उन्हें सुबह ज्यादा सक्रिय रहना पड़ सकता है। छात्रों के लिए भी पहले हिस्से में पढ़ाई से ज्यादा तैयारी और नोट्स व्यवस्थित करने का काम रहेगा। बाद में पढ़ाई पर एकाग्रता सुधरेगी। शनि भाग्य क्षेत्र में धैर्य सिखा रहा है, इसलिए जल्द परिणाम की चिंता कम करें। शाम की तरफ घर से काम, शांत जगह पर तैयारी या परिवार की मदद से लंबित काम पूरे हो सकते हैं। ड्राइविंग या यात्रा में जल्दबाजी न करें।
धन राशिफल
पैसे का पक्ष सामान्य रहेगा, लेकिन अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं। सफर, छोटे काम, घर की चीजों या बाहर खाने पर पैसा जा सकता है। बड़े वित्तीय निर्णय की तुलना में आज खर्च को नियंत्रित रखना ज्यादा उपयोगी होगा। यदि परिवार से जुड़ा कोई भुगतान बाकी है, तो उसे स्पष्ट रूप से तय करें। साझा पैसों या कागजी मामलों में भी ढील न दें। कमाई का रास्ता बना रहेगा, मगर बचत के लिए संयम जरूरी है।
सेहत राशिफल
तनाव और बेचैनी का असर शरीर पर दिख सकता है। सुबह के समय थकान, चिड़चिड़ापन या नींद पूरी न होने जैसा अनुभव हो सकता है। बाहर का खाना टालना बेहतर रहेगा। पानी, हल्का भोजन और थोड़ा आराम जरूरी है। वाहन चलाते समय ध्यान भटकने न दें। शाम तक घर का शांत माहौल और कम स्क्रीन समय आपको काफी राहत देगा। यदि संभव हो तो जल्दी सोने की तैयारी करें।
आज की सलाह: जल्दबाजी कम करें, बातचीत साफ रखें और शाम को खुद को थोड़ा आराम जरूर दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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