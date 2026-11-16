आज का कर्क राशिफल (16 नवंबर 2026):वक्री शनि मार्गदर्शक और यात्रा से जुड़ी बातों को धीमा करेगा
cancer horoscope:आज साफ चेतावनी है कि धन को अनुमान पर टिके जोखिम में न लगाएं। बचत के लिए तय हिस्सा पहले अलग रखें।
काम की किसी जरूरत में जीवनसाथी का सहयोग मिलने के मजबूत योग हैं। साथ मिलकर बात करने से आगे की दिशा साफ होगी और अकेले सब संभालने का भाव कम होगा। कारोबार में नए साझेदार के जरिए विस्तार की संभावना है। कोई नया प्रस्ताव भी सामने आने के योग हैं। मीन राशि के नौवें भाव में वक्री शनि मार्गदर्शक और यात्रा से जुड़ी बातों को धीमी गति देगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने या यात्रा की तैयारी में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। काम की अच्छी संभावना और उसकी धीमी प्रक्रिया, दोनों आज साथ रहेंगी। देर होने पर मन में अधीरता होगी, फिर भी साझेदारी का महत्व बना रहेगा। निजी जीवन में प्रेम का भाव रहेगा और साथ बैठकर भविष्य की बात करना अच्छा लगेगा।
कर्क करियर राशिफल
कारोबार में नए संपर्क को साझेदारी का रूप देने की संभावना है। किसी प्रस्ताव पर बातचीत आगे बढ़ने के योग हैं और विस्तार का विचार ठोस रूप लेगा। दूसरे व्यक्ति की भूमिका आज महत्वपूर्ण रहेगी। सलाह लेने या यात्रा से जुड़े काम में तैयारी की जरूरत होगी। अपेक्षा से धीमी प्रगति को तत्काल असफलता मानना सही नहीं होगा। पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थी विषय पर मन लगा पाएंगे और सीखने की प्रक्रिया संतोष देगी। किसी मार्गदर्शक की बात समझने के लिए धैर्य लगेगा, लेकिन अध्ययन का लाभ बना रहेगा। कामकाजी लोगों की बातचीत में सहयोग का प्रश्न केंद्र में रहेगा। अपने हिस्से और साझेदार के हिस्से की जिम्मेदारी स्पष्ट होने पर आगे की चर्चा अधिक उपयोगी होगी। नए प्रस्ताव पर बात करते समय अपनी भूमिका साफ रखें।
कर्क धन राशिफल
बचत के लिए दिन अनुकूल है। धन संभालने की इच्छा रहेगी और आगे की जरूरतों के लिए कुछ अलग रखने की सोच बनेगी। कन्या राशि के तीसरे भाव में नीच स्थिति का शुक्र स्नेह जताने और शौक की ओर खर्च का आकर्षण बढ़ाएगा। किसी अपने के लिए कुछ लेने की इच्छा होगी और सुख-सुविधा का विषय आर्थिक बातचीत में आएगा। एक तरफ बचत की उपयोगिता समझ आएगी, दूसरी तरफ पसंद पर खर्च करने का मन होगा। कारोबार का नया प्रस्ताव भविष्य की संभावना है, उसे तत्काल आमदनी न मानें।
कर्क लव राशिफल
जीवनसाथी का साथ आज दिन की बड़ी ताकत रहेगा। उनकी मदद मिलने के मजबूत संकेत हैं और मन में उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के सातवें भाव में रहेगा, इसलिए आपकी सोच में जीवनसाथी और कारोबारी संपर्क प्रमुख रहेंगे। बातचीत में दूसरे की भूमिका साफ दिखाई देगी। घर के विषय पर मिलकर सोचना अच्छा लगेगा और साझा निर्णय की इच्छा होगी। प्रेम का भाव रोज की बातों में भी दिखाई देगा। किसी महिला से बातचीत में असावधान टिप्पणी संबंध को चोट पहुंचाएगी। अपनेपन के नाम पर कही गई कठोर बात भी असर छोड़ेगी। आज सामने वाले की संवेदनशीलता आपको अधिक स्पष्ट दिखेगी। सहयोग मिलने पर उसे खुले शब्दों में स्वीकार करें।
कर्क हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में दिन पूरी तरह सहज रहने के संकेत नहीं हैं। खानपान पर ध्यान देना होगा और दिन की व्यस्तता में अपनी जरूरत पीछे छूटने की संभावना रहेगी। भोजन से जुड़ी लापरवाही आज ठीक नहीं होगी। संकेत किसी बीमारी या शरीर के किसी हिस्से का दावा नहीं करते। नियमित व्यायाम की जरूरत दिन का महत्वपूर्ण पक्ष है। काम और रिश्तों की बातचीत के बीच अपनी दिनचर्या बनाए रखने पर ध्यान रहेगा। स्वास्थ्य की असुविधा को सिर्फ व्यस्तता कहकर टालना उचित नहीं होगा। परेशानी बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लें।
क्या करें
अपनी नियमित क्षमता के अनुसार व्यायाम के लिए समय रखें।
क्या न करें
किसी महिला की बात को हंसी में उड़ाकर बातचीत समाप्त न करें।
कल का राशिफल
कल विवाह की बातचीत और नए कारोबारी प्रस्तावों के लिए दिन अनुकूल है। दूर रहने वाले प्रेमियों की मुलाकात के योग हैं। जीवनसाथी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। पढ़ाई में अधिक मेहनत लगेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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