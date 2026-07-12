कर्क राशिफल 12 जुलाई: कर्क राशि आज धन के मामले में दिन शुभ, पढ़ें राशिफल

कर्क राशिफल 12 जुलाई: कर्क राशि आज धन के मामले में दिन शुभ, पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope Today 12 July 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 12 July 2026, कर्क राशिफल 12 जुलाई: यह दिन कई तरह से उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर यदि आप लाभ, संपर्क और भविष्य की योजना पर ध्यान दें। पहले हिस्से में दोस्तों, टीम, नेटवर्क, समूह या आय से जुड़ी बातों में गति दिखेगी। किसी परिचित से मदद, सूचना या सही दिशा मिल सकती है। निवेश, बचत या लंबे समय के लिए रखे जाने वाले फैसलों पर सोचने का समय अच्छा है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। आपकी बातों में मिठास रहेगी और लोग सहज रूप से आकर्षित होंगे। घर पर अचानक मेहमान आ सकते हैं या किसी का बिना ज्यादा सूचना आए आना संभव है। उन्हें समय देने से मन भी अच्छा रहेगा। बाद के हिस्से में चंद्रमा खर्च, थकान और निजी शांति की ओर ले जाएगा। इसलिए शाम को रफ्तार थोड़ी धीमी रखें। सूर्य और बुध का असर भीतर की दुनिया को सक्रिय कर रहा है। कुछ बातें चुपचाप समझने की जरूरत होगी। लाभ के बीच आराम का संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा।
कर्क राशि आज धन के मामले में दिन शुभ, पढ़ें राशिफल
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में अपनापन और नरम संवाद मदद करेगा। आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा, इसलिए बातचीत से दूरी कम की जा सकती है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे सीधे दबाव बनाने के बजाय सहज तरीके से बात करें। शादीशुदा लोगों के लिए परिवार और खर्च से जुड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन लहजा अच्छा रहा तो बात आसानी से सुलझ जाएगी। शाम के बाद आपको थोड़ी निजी जगह की जरूरत महसूस हो सकती है। इसे गलतफहमी न बनने दें। बस साथी को पहले से बता दें कि आप थोड़ा शांत समय चाहते हैं।
शिक्षा और करियर
कामकाज में सहयोग और परिणाम दोनों की संभावना है। टीमवर्क, नेटवर्किंग, क्लाइंट संवाद या समूह में चल रहे प्रोजेक्ट आज आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों का काम बिक्री, कनेक्शन या लोगों तक पहुंच से जुड़ा है, उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। छात्रों को मित्रों या किसी अच्छे गाइड से मदद मिले तो पढ़ाई बेहतर होगी। गुरु आपके व्यक्तित्व को स्थिरता दे रहा है, इसलिए आपकी बात का वजन बढ़ा हुआ रहेगा। फिर भी दिन के बाद के हिस्से में ध्यान भटक सकता है। उस समय हल्के काम, संशोधन, रिवीजन या योजना बनाना ज्यादा सही रहेगा। बहुत ज्यादा बोझ अपने ऊपर न लें।
धन और वित्त
पैसे के मामले में दिन अच्छा संकेत दे सकता है। आय, बचत या निवेश की दिशा में सोच मजबूत होगी। यदि आप किसी योजना में पैसा लगाना चाहते हैं, तो कागजी हिस्से और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। पारिवारिक खर्च भी रहेगा, लेकिन वह संभालने योग्य रहेगा। मेहमाननवाजी या घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। लाभ की संभावना है, पर उसे सुरक्षित रखने के लिए अनुशासन भी जरूरी होगा। भावनाओं में आकर खर्च करने से बचें।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा भागदौड़ थका सकती है। दिन के पहले हिस्से में उत्साह रहेगा। शाम होते होते शरीर आराम मांग सकता है। पानी पर्याप्त लें और भोजन न छोड़ें। मानसिक शांति के लिए थोड़ी देर शांत बैठना अच्छा रहेगा। नींद का समय बिगड़ने न दें। अधिक काम के बीच छोटे ब्रेक लेना आज आपके लिए जरूरी है।
आज की सलाह: लाभ के मौके देखें, पर शाम को अपने मन और शरीर को आराम जरूर दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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