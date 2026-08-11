आज का कर्क राशिफल 12 अगस्त: बिजनेस वालों को मिल सकता है इन 3 चीजों का फायदा, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Cancer Horoscope Today Kark Rashifal 12 August 2026: कर्क राशि वालों पर आज चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखेगा। जानें आज का दिन कैसा जाने वाला है? यहां पढ़ें विस्तृत राशिफल-
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 12 August 2026, कर्क राशिफल 12 अगस्त: आपकी उपस्थिति आज लोगों पर असर डाल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन भीतर हल्की संवेदनशीलता भी बनी रहेगी। चंद्रमा आपकी ही राशि के प्रभाव को मजबूत कर रहा है, इसलिए मन, व्यक्तित्व और निर्णय सब पर आपका निजी मूड असर डालेगा। सूर्य, बुध और गुरु का साथ आपको पहचान, स्पष्टता और लोगों से सहयोग दिलाने की दिशा में मदद कर सकता है।
इस कारण कई जगह आपकी बात सुनी जा सकती है और कामकाज में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। फिर भी दिन को पूरी तरह आसान मानकर चलना सही नहीं होगा। कुछ मामलों में खुशी और कुछ में उलझन साथ-साथ चल सकती है। लोग आपकी तरफ उम्मीद से देखेंगे, इसलिए प्रतिक्रिया सोच-समझकर दें।
कारोबार करने वालों को नए संपर्क, ऑर्डर, पूछताछ या अलग-अलग स्रोतों से काम की संभावना बन सकती है। सामाजिक स्तर पर छवि बेहतर दिख सकती है और लोगों से सराहना भी मिल सकती है। लेकिन किसी बड़े फैसले में केवल उत्साह के भरोसे न जाएं। जितनी अच्छी यह ऊर्जा है, उतनी ही जरूरत ठहरकर सोचने की भी है।
कर्क लव राशिफल
रिश्तों में आपका भावनात्मक असर ज्यादा रहेगा। आप चाहेंगे कि सामने वाला आपकी बात समझे, लेकिन उतना ही जरूरी है कि आप भी उसकी स्थिति समझें। अगर साथी थोड़ा चुप या उलझा हुआ लगे, तो दबाव न डालें। परिवार के बीच आपकी भूमिका जोड़ने वाली रह सकती है। घर में आपकी बात को महत्व मिलेगा। प्रेम संबंध में आकर्षण और अपनापन बढ़ सकता है, पर मूड जल्दी बदलने से सामने वाला उलझ सकता है। मीठी बात के साथ स्पष्टता रखें। जो लोग किसी रिश्ते को गंभीरता से देख रहे हैं, वे अभी केवल बातचीत और समझ बढ़ाने पर ध्यान दें।
कर्क करियर राशिफल
यह दिन आपके लिए कामकाजी छवि सुधारने वाला हो सकता है। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें अलग-अलग चैनल से पूछताछ, ऑर्डर या नेटवर्किंग का फायदा मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी प्रस्तुति, नेतृत्व, टीम समन्वय और लोगों से संपर्क में अच्छा असर दिखाई देगा। फिर भी एक बात ध्यान रखें कि हर अवसर समान महत्व का नहीं होता। प्राथमिकता चुनना जरूरी है। छात्रों के लिए यह दिन आत्मविश्वास देता है, लेकिन तैयारी के बिना केवल भरोसे पर चलना ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई फॉर्म, प्रोजेक्ट या आवेदन भरना हो, तो उसे ध्यान से पूरा करें। किसी निवेश या जोखिम भरे फैसले को करियर की मजबूरी बताकर जल्दी न लें। समझदारी यही होगी कि जानकारी पूरी होने पर ही कदम बढ़ाएं।
कर्क फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में अवसर दिख सकते हैं, पर मिश्रित संकेत हैं। आय का रास्ता खुला रहे तो भी खर्च या भ्रम की स्थिति साथ चल सकती है। कारोबारी विस्तार, ट्रेडिंग या जोखिम वाले निवेश में बहुत उत्साहित होकर कदम न बढ़ाएं। लाभ की संभावना दिखे तो भी सीमा तय रखें। साझा धन, परिवार के कागज या किसी भुगतान को ध्यान से देखें। अच्छी बात यह है कि आपकी समझ कमजोर नहीं होगी, बस जल्दबाजी से बचना होगा। बजट बनाकर चलना और बड़ी राशि रोककर रखना आज समझदारी है।
कर्क स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रह सकती है, लेकिन भावनात्मक थकान जल्दी आ सकती है। बहुत लोगों के बीच रहने के बाद कुछ समय अकेले बिताना राहत देगा। पानी, हल्का भोजन और नियमित समय पर खाना जरूरी है। देर रात तक जागने से अगला दिन भारी लग सकता है। मन पर दबाव आए तो छोटी वॉक या शांत संगीत लाभ देगा। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत दिख रही है।
आज की सलाह: तारीफ से खुश रहें, पर बड़े फैसले लेते समय एक बार ठहरकर पूरा चित्र देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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