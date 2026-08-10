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कर्क राशिफल 11 अगस्त: कर्क राशि आज कामकाज पर पकड़ रहेगी अच्छी, पढ़ें Cancer Horoscope

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Cancer Horoscope Today 11 August 2026 Aaj ka Kark Rashifal predictions: कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है।

Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 11 August 2026 future predictions
आज का कर्क राशिफल

Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 11 August 2026, कर्क राशिफल 11 अगस्त: मन में संतोष, आत्मविश्वास और अपने काम को सही ढंग से करने की इच्छा बनी रहेगी। आपकी उपस्थिति आज लोगों पर असर डाल सकती है, क्योंकि आप बात भी समझदारी से रखेंगे और हालात को भावनात्मक परिपक्वता से देख पाएंगे। चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को सक्रिय कर रहा है और सूर्य, बुध, गुरु का साथ आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए दिन में कई काम आपके हाथ में केंद्रित रह सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी फैसले को टाल रहे थे, वे अब ज्यादा स्पष्ट सोच पाएंगे। परिवार, निजी छवि, काम की दिशा और भविष्य की योजना पर गंभीर लेकिन संतुलित विचार हो सकता है। दिन सामान्य तौर पर संतोष देने वाला है, मगर पर्दे के पीछे चल रही थकान को अनदेखा न करें। लोग आपसे उम्मीद रखेंगे, इसलिए हर बात का बोझ अपने ऊपर लेने के बजाय प्राथमिकता तय करें। आपका शांत आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत रहेगा।

कर्क राशिफल 11 अगस्त: कर्क राशि आज कामकाज पर पकड़ रहेगी अच्छी, पढ़ें Cancer Horoscope

लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन और सहयोग दिखेगा। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ बात सहज रहेगी और आप उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे। बदले में भी समर्थन मिलने की संभावना है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार, रिश्तेदारों या परिचित दायरे में किसी तरह की चर्चा शुरू हो सकती है, लेकिन इसे केवल बातचीत के स्तर पर ही लें। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक सुरक्षा की चाह बढ़ेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो सम्मानजनक और सरल तरीके से बात रखें। दिखावे से ज्यादा सच्चाई असर करेगी।

करियर राशिफल

कामकाज में आपकी पकड़ अच्छी रहेगी। नौकरीपेशा लोग अपने सीनियर या टीम के सामने भरोसेमंद छवि बना सकते हैं। जो काम देर से चल रहा था, उसमें स्पष्ट दिशा मिल सकती है। व्यापार करने वालों के लिए भी दिन उपयोगी है। ग्राहक से संवाद, निर्णय लेने का साहस और काम पर भरोसा बना रहेगा। छात्रों के लिए एकाग्रता अच्छी रह सकती है, इसलिए कठिन विषयों को पहले उठाना फायदेमंद होगा। नोट्स बनाना, दोहराव करना और शिक्षक की बातों पर ध्यान देना अच्छे परिणाम देगा। हालांकि रात की नींद या मानसिक थकान पढ़ाई की गति प्रभावित कर सकती है, इसलिए पढ़ने का समय सही रखें। अपनी क्षमता दिखाने का मौका है, बस अतिभार न लें।

धन राशिफल

धन के मामले में स्थिति संतुलित दिखती है। कमाई और खर्च दोनों पर नजर रहेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को दैनिक लाभ या अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है, पर बहुत बड़े निष्कर्ष न निकालें। निजी जरूरतों, छवि या सुविधा पर खर्च बढ़ सकता है। खरीदारी करते समय जरूरत और इच्छा में फर्क करें। परिवार के साथ पैसों की कोई बात साफ करनी हो तो आज का दिन ठीक है। बचत का छोटा कदम भी संतोष देगा।

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सेहत राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन भीतर की थकान बीच बीच में सिर उठा सकती है। ज्यादा जिम्मेदारी लेने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और समय पर आराम जरूरी है। देर रात तक सोचते रहने से नींद प्रभावित हो सकती है। थोड़ी वॉक, गहरी सांस और स्क्रीन से छोटा ब्रेक आपको जल्दी रीसेट करेगा। भावनाएं दबाने के बजाय किसी अपने से कह देना अच्छा रहेगा।

आज की सलाह: अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, पर हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की आदत कम करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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