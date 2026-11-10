Cancer Horoscope, आज 10 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -

Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 10 November 2026, आज का कर्क राशिफल: नया कारोबार शुरू करने के लिए आज दिन अनुकूल है और नौकरी में अपने काम को अच्छी तरह निभाने के योग हैं। समझदारी से जिम्मेदारी संभालने का संतोष मिलेगा। बच्चों की ओर से अच्छी खबर आने की संभावना मन में उत्साह बढ़ाएगी। दिन में खुशी रहेगी, फिर भी किसी अनजानी बात को तुरंत जान लेने की बेचैनी बीच में उभरेगी। कुंभ राशि के आठवें भाव में राहु अचानक रुचि और भीतर की अधीरता बढ़ाएगा। किसी नए विषय पर मन टिकेगा और उसके बारे में अधिक जानने की इच्छा होगी। यह आकर्षण अपने काम से ध्यान खींचेगा, इसलिए हर नई बात को उसी समय पकड़ना कठिन होगा। प्रेम की दिशा सकारात्मक रहेगी और किसी का ध्यान आपकी ओर आने की संभावना है। रचनात्मक सोच आज साधारण जिम्मेदारी को भी अधिक रुचिकर बनाएगी।

आज का कर्क राशिफल (10 नवंबर): दिन में खुशी फिर भी बेचैनी होगी करियर राशिफल आप काम में गंभीर रहेंगे और सामने की स्थिति को समझकर कदम उठाएंगे। नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के योग हैं। दफ्तर में अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्पष्ट दिखेगी और उसे पूरा करने का मन होगा। कारोबारी नई शुरुआत पर आगे बढ़ सकते हैं। सोचकर लिया गया कामकाजी जोखिम परखने के लिए भी दिन अनुकूल है, हालांकि उससे किसी निश्चित लाभ का वादा नहीं बनता। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में पूरा लगेगा। पूरे दिन वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में चंद्रमा सीखने और रचनात्मकता को सहज करेगा। किसी विषय को अपनी भाषा में समझने से पढ़ाई रोचक लगेगी। बच्चों के साथ रचनात्मक काम का समय भी निकलेगा। नए काम का एक स्पष्ट अगला कदम तय करें।

धन राशिफल आज शौक और सुख सुविधा पर खर्च की संभावना है। कन्या राशि के तीसरे भाव में वक्री शुक्र स्नेह जताने और अपनी पसंद पर रकम लगाने की इच्छा बढ़ाएगा। कोई छोटी योजना बनाते समय उसका खर्च अपेक्षा से अधिक आकर्षक लगेगा। परिचित चीज भी नए ढंग से पसंद आएगी और मन उसे लेने की ओर जाएगा। कारोबारी शुरुआत की आर्थिक जरूरत पर सोचने के लिए दिन अनुकूल है। फिर भी काम की रकम और निजी आनंद का खर्च आपस में मिला देना दबाव बढ़ाएगा। अचानक जागी रुचि पर तुरंत पैसा लगाना आज की स्पष्ट चेतावनी है। किसी शौक पर खर्च के लिए पहले अधिकतम रकम तय कर लें।

लव राशिफल प्रेम संबंध में बातचीत आगे बढ़ेगी और मन खुश रहेगा। किसी व्यक्ति की ओर से खास ध्यान या प्रस्ताव मिलने की संभावना है। उस ध्यान को लेकर आपके भीतर उत्सुकता होगी और बातचीत का इंतजार अच्छा लगेगा। पहले से संबंध में हैं तो साझा समय में अपनापन बढ़ेगा। बच्चों की ओर से सुखद खबर मिलने के योग हैं और उनके साथ बिताया समय मन हल्का करेगा। किसी छोटी सैर के लिए जगह बनेगी। घर की बातचीत में आज केवल जिम्मेदारियां नहीं होंगी, खुशी साझा करने की इच्छा भी रहेगी। अपने स्नेह की बात सीधे और सहज शब्दों में कहें।

सेहत राशिफल मन हल्का रहेगा और रचनात्मक काम में शामिल होने से ताजगी महसूस होने की संभावना है। बीच बीच में किसी अनजानी बात की चिंता उठेगी, जिससे ध्यान भटकेगा। उत्साह और बेचैनी का यह मेल विश्राम के समय भी मन को सक्रिय रखेगा। सुखद सैर या बच्चों के साथ शांत समय मानसिक राहत देगा। आज सेहत के किसी बड़े बदलाव का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखने से सहजता रहने के योग हैं। देर तक एक ही उलझन सोचते रहने से थकान बढ़ सकती है। आराम के समय जिज्ञासा जगाने वाली सामग्री से थोड़ी दूरी रखें।

शुभ अंक- १

शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें बच्चों या अपने रचनात्मक काम के लिए कुछ समय अलग रखें।

क्या न करें हर नए आकर्षण को खरीद की योजना में न बदलें।