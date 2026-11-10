आज का कर्क राशिफल (10 नवंबर): दिन में खुशी फिर भी बेचैनी होगी
Cancer Horoscope, आज 10 नवंबर 2026 का कर्क राशिफल: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कर्क मानी जाती है। जानें आज का शुभ मुहूर्त, रंग, अंक, क्या करें और क्या न करें -
Aaj ka Kark Rashifal Cancer Horoscope Today 10 November 2026, आज का कर्क राशिफल: नया कारोबार शुरू करने के लिए आज दिन अनुकूल है और नौकरी में अपने काम को अच्छी तरह निभाने के योग हैं। समझदारी से जिम्मेदारी संभालने का संतोष मिलेगा। बच्चों की ओर से अच्छी खबर आने की संभावना मन में उत्साह बढ़ाएगी। दिन में खुशी रहेगी, फिर भी किसी अनजानी बात को तुरंत जान लेने की बेचैनी बीच में उभरेगी। कुंभ राशि के आठवें भाव में राहु अचानक रुचि और भीतर की अधीरता बढ़ाएगा। किसी नए विषय पर मन टिकेगा और उसके बारे में अधिक जानने की इच्छा होगी। यह आकर्षण अपने काम से ध्यान खींचेगा, इसलिए हर नई बात को उसी समय पकड़ना कठिन होगा। प्रेम की दिशा सकारात्मक रहेगी और किसी का ध्यान आपकी ओर आने की संभावना है। रचनात्मक सोच आज साधारण जिम्मेदारी को भी अधिक रुचिकर बनाएगी।
आज का कर्क राशिफल (10 नवंबर): दिन में खुशी फिर भी बेचैनी होगी
करियर राशिफल
आप काम में गंभीर रहेंगे और सामने की स्थिति को समझकर कदम उठाएंगे। नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के योग हैं। दफ्तर में अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्पष्ट दिखेगी और उसे पूरा करने का मन होगा। कारोबारी नई शुरुआत पर आगे बढ़ सकते हैं। सोचकर लिया गया कामकाजी जोखिम परखने के लिए भी दिन अनुकूल है, हालांकि उससे किसी निश्चित लाभ का वादा नहीं बनता। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में पूरा लगेगा। पूरे दिन वृश्चिक राशि के पांचवें भाव में चंद्रमा सीखने और रचनात्मकता को सहज करेगा। किसी विषय को अपनी भाषा में समझने से पढ़ाई रोचक लगेगी। बच्चों के साथ रचनात्मक काम का समय भी निकलेगा। नए काम का एक स्पष्ट अगला कदम तय करें।
धन राशिफल
आज शौक और सुख सुविधा पर खर्च की संभावना है। कन्या राशि के तीसरे भाव में वक्री शुक्र स्नेह जताने और अपनी पसंद पर रकम लगाने की इच्छा बढ़ाएगा। कोई छोटी योजना बनाते समय उसका खर्च अपेक्षा से अधिक आकर्षक लगेगा। परिचित चीज भी नए ढंग से पसंद आएगी और मन उसे लेने की ओर जाएगा। कारोबारी शुरुआत की आर्थिक जरूरत पर सोचने के लिए दिन अनुकूल है। फिर भी काम की रकम और निजी आनंद का खर्च आपस में मिला देना दबाव बढ़ाएगा। अचानक जागी रुचि पर तुरंत पैसा लगाना आज की स्पष्ट चेतावनी है। किसी शौक पर खर्च के लिए पहले अधिकतम रकम तय कर लें।
लव राशिफल
प्रेम संबंध में बातचीत आगे बढ़ेगी और मन खुश रहेगा। किसी व्यक्ति की ओर से खास ध्यान या प्रस्ताव मिलने की संभावना है। उस ध्यान को लेकर आपके भीतर उत्सुकता होगी और बातचीत का इंतजार अच्छा लगेगा। पहले से संबंध में हैं तो साझा समय में अपनापन बढ़ेगा। बच्चों की ओर से सुखद खबर मिलने के योग हैं और उनके साथ बिताया समय मन हल्का करेगा। किसी छोटी सैर के लिए जगह बनेगी। घर की बातचीत में आज केवल जिम्मेदारियां नहीं होंगी, खुशी साझा करने की इच्छा भी रहेगी। अपने स्नेह की बात सीधे और सहज शब्दों में कहें।
सेहत राशिफल
मन हल्का रहेगा और रचनात्मक काम में शामिल होने से ताजगी महसूस होने की संभावना है। बीच बीच में किसी अनजानी बात की चिंता उठेगी, जिससे ध्यान भटकेगा। उत्साह और बेचैनी का यह मेल विश्राम के समय भी मन को सक्रिय रखेगा। सुखद सैर या बच्चों के साथ शांत समय मानसिक राहत देगा। आज सेहत के किसी बड़े बदलाव का निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं है। अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखने से सहजता रहने के योग हैं। देर तक एक ही उलझन सोचते रहने से थकान बढ़ सकती है। आराम के समय जिज्ञासा जगाने वाली सामग्री से थोड़ी दूरी रखें।
शुभ अंक- १
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
बच्चों या अपने रचनात्मक काम के लिए कुछ समय अलग रखें।
क्या न करें
हर नए आकर्षण को खरीद की योजना में न बदलें।
कल का राशिफल
कल पढ़ाई में सफलता के योग हैं और काम में आत्मविश्वास रहेगा। उत्साह अच्छा रहेगा। किसी समारोह में शामिल होने या कारोबार की प्रगति के लिए लंबी यात्रा की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र