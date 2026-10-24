आज का कर्क राशिफल 24 अक्टूबर 2026: करियर में सोच-समझकर बढ़ाएं कदम, धन और रिश्तों के मामले में रहें सतर्क
आज का कर्क राशिफल 24 अक्टूबर 2026: जानें कर्क राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Aaj Ka Kark Rashifal 24 October 2026, Cancer Horoscope Today: आज चौबीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि के नौवें भाव में रहेगा। सीखने, किसी विषय को व्यापक नजरिए से समझने और मार्गदर्शन लेने में रुचि रह सकती है। वक्री शनि मीन राशि के नौवें भाव में है। शिक्षा, प्रशिक्षक और यात्रा से संबंधित जिम्मेदारियों में तैयारी तथा नियमों की समझ जरूरी रहेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की बात सुनें, लेकिन उसे अपनी परिस्थिति से मिलाकर ही अपनाएं। केवल अनुकूल अवसर की उम्मीद पर जरूरी काम न छोड़ें। आज बड़ी योजना को छोटे, जांचे जा सकने वाले चरणों में बांटना उपयोगी हो सकता है। विचारों को व्यवस्थित करने के लिए थोड़ा शांत समय रखें।
कर्क राशि का करियर राशिफल
यदि काम में नई प्रक्रिया सीख रहे हैं तो उसके आधारभूत नियम समझने के बाद आगे बढ़ें। वरिष्ठ से प्रश्न पूछते समय बताएं कि आपने क्या प्रयास किया और किस हिस्से में सहायता चाहिए। कारोबार में विस्तार का विचार हो तो कर्मचारियों, पूंजी और उपलब्ध समय का अलग आकलन करें। गुरु कर्क राशि के पहले भाव में उच्च स्थिति में है। आत्मविश्वास उपयोगी हो सकता है, लेकिन निर्णय अपनी वास्तविक क्षमता और संसाधनों से जोड़कर लें। विद्यार्थी कठिन अभ्यास चुनने से पहले अपनी बुनियादी तैयारी जांचें। किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के लिए आवेदन करना हो तो पात्रता और दस्तावेज पढ़ें। संतान की कोई उपलब्धि सामने आए तो उसके प्रयास की सराहना करें, तुलना का दबाव न जोड़ें। प्रेरक बातचीत के बाद भी लंबी प्रतिबद्धता स्वीकार करने से पहले उसकी मांग समझें।
कर्क राशि का आर्थिक राशिफल
अपेक्षा से अधिक लाभ की आशा को खर्च करने योग्य रकम न मानें। पहले उपलब्ध धन, जरूरी भुगतान और बचत का स्पष्ट विवरण बनाएं। राहु कुंभ राशि के आठवें भाव में और केतु सिंह राशि के दूसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी साझा आर्थिक दायित्वों और अपने संसाधनों की स्पष्टता पर ध्यान दिलाती है। बीमा, ऋण या परिवार के संयुक्त खर्च का मामला हो तो नियम, हिस्सेदारी और भुगतान की जिम्मेदारी जानें। किसी परिचित का भरोसा लिखित जानकारी का विकल्प नहीं है। पुराना भुगतान किया हो तो उसका प्रमाण संभालें। आर्थिक सहायता देने का विचार हो तो ऐसी सीमा रखें जिससे आपके नियमित खर्च और जरूरी बचत प्रभावित न हों।
कर्क राशि का लव राशिफल
साथी के साथ मतभेद हो तो चर्चा किसी एक वास्तविक मुद्दे तक सीमित रखें। पुराने प्रसंग जोड़ने से पहले पूछें कि वर्तमान समस्या क्या है और किस बदलाव की जरूरत है। किसी प्रतिक्रिया का अर्थ स्पष्ट न हो तो अनुमान लगाने के बजाय संदर्भ जानें। परिवार में सलाह देने से पहले सामने वाले की अपेक्षा पूछना उपयोगी होगा। हो सकता है वह समाधान के बजाय केवल अपनी बात कहना चाहता हो। प्रेम संबंध में अपनी उपलब्धता और अपेक्षाएं सीधे बताएं। बच्चों या परिवार की किसी उपलब्धि पर खुशी साझा करें, लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। असहमति के बीच भी सम्मानजनक भाषा के लिए जगह बनी रहनी चाहिए।
कर्क राशि का स्वास्थ्य राशिफल
उत्साह के अनुसार नहीं, शरीर की मौजूदा क्षमता देखकर दिन का कार्यक्रम बनाएं। पढ़ाई, काम या यात्रा की तैयारी में नींद और भोजन को अनिश्चित न छोड़ें। मन में कई प्रश्न चल रहे हों तो उन्हें लिखें और तय करें कि किसका उत्तर अभी जरूरी है। हल्की गतिविधि और कुछ देर शांत वातावरण में बैठना उपयोगी हो सकता है। व्यायाम की मात्रा अचानक बहुत न बढ़ाएं। अच्छे महसूस करने का अर्थ निर्धारित उपचार छोड़ देना नहीं है। कोई लक्षण लगातार परेशान करे तो योग्य चिकित्सक से बात करें। इंटरनेट की सामान्य जानकारी को अपना निदान मानने से बचें।
शुभ अंक- 2
शुभ रंग- सफेद
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42- 12:27 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- किसी महत्वपूर्ण सलाह का स्रोत और उसकी शर्तें लिखें। पढ़ाई में एक कमजोर आधारभूत विषय चुनकर उदाहरणों से समझें। यात्रा या प्रशिक्षण की तैयारी हो तो आवश्यक कागज एक जगह व्यवस्थित करके रखें।
क्या न करें- संभावित लाभ पर पहले से खर्च तय न करें। साथी की असहमति का तुरंत तीखा जवाब न दें। सम्मानित व्यक्ति का सुझाव भी अपनी क्षमता, दस्तावेज और व्यावहारिक जरूरत जांचे बिना अंतिम फैसला न बनाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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