कन्या राशिफल 27 अक्टूबर: कन्या राशि वालों के रिश्ते को मिलेगी घरवालों की मंजूरी, इस चीज से रहें दूर

संक्षेप: Virgo Horoscope Today 27 October 2025 Aaj ka Kanya Rashifal predictions: राशिचक्र की छठी राशि कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है।। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उनकी राशि कन्या होती है। जानें 27 अक्टूबर का दिन इस राशि के लिए कैसा होगा?

Sun, 26 Oct 2025 11:21 PM

Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल 27 अक्टूबर 2025: रिश्तों के मामले में पॉजिटिव रहें। पुराने झगड़ों को सुलझा लें। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। पैसों के मामले में दिन सही रहेगा। काम पर फोकस करें। सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। ध्यान रखें।

लव राशिफल: पार्टनर को आपसे थोड़ा और अटेंशन और समय चाहिए। उनसे प्यार से बात करें। पुरानी बातों को फिर से बीच में ना आने दें। महिला जातकों को किसी पुराने जान-पहचान वाले शख्स से प्रपोजल मिल सकता है, जिससे हैरानी भी हो सकती है। कुछ लोगों के रिश्ते को आज पैरेंट्स हरी झंडी दे देंगे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें रिश्ते को मजबूती देने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी।

करियर राशिफल: काम के मामले में आज फोकस बनाकर रखें। जो भी काम मिला हो, उसे जिम्मेदारी से पूरा करें। क्रिएटिव लोगों को आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। जिनकी नई-नई जॉब लगी है, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही जाने वाला है। मीटिंग में अपने सुझाव जरूर दें। आत्मविश्वास बनाकर रखें। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को पार्टनरशिप के मौके मिलेंगे। कुछ लोगों को फंड जुटाने में भी सफलता मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: आर्थिक स्थिति सही रहेगी। इस वजह से पैसों से संबंधित फैसले सही ले पाएंगे। किसी रिश्तेदार या फिर भाई-बहन से जुड़ा पैसों का विवाद सुलझाने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। शेयर मार्केट, ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। हालांकि फैसला सोच-समझकर ही लें। आप गहने ले सकते हैं। अगर घर रेनोवेट कराना है तो भी विचार किया जा सकता है।

सेहत राशिफल: ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। सीने या फिर सिरदर्द की शिकायत हुई तो डॉक्टर की सलाह लेना सही रहेगा। बच्चों को वायरल फीवर की शिकायत हो सकती है। महिलाओं को अगर स्त्री रोग संबंधित दिक्कत है तो डॉक्टर दो जरूर दिखाना चाहिए। स्पोर्ट्स वगैरह से जुड़े लोगों को चोट लग सकती है। जंक फूड से दूर रहें। ताजा जूस और सब्जियां ज्यादा लें।

कन्या राशि के गुण ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, पूर्णता पसंद करने वाले, विनम्र, मजबूत इच्छाशक्ति वाले।

कमजोरी: ज़्यादा चुज़ी और अधिकार जताने वाले।

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का हिस्सा: आँतें

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: धूसर (ग्रे)

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम (सैफायर)

प्राकृतिक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छा मेल: कन्या, मीन

सामान्य मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम मेल: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com