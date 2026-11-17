कन्या (Virgo) राशिफल 17 नवंबर 2026:कारोबार करने वालों के लिए बड़ा निर्णय लेने का समय अनुकूल
Virgo Horoscope Today: लगातार प्रयास से उसका रास्ता निकलेगा। आज अध्ययन में रुचि और काम में निरंतरता दिन के दो अलग हिस्सों की पहचान रहेंगे।
विद्यार्थी आज पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे और विषय समझने में मन लगाएंगे। प्रेमियों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा। कारोबार करने वालों के लिए बड़ा निर्णय लेने का समय अनुकूल है। नौकरी में दिन सामान्य रहेगा और रोज की जिम्मेदारियां मुख्य होंगी। सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और सक्रियता बढ़ेगी। बच्चों के साथ समय निकलेगा या सुखद सैर का अवसर मिलेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि के पांचवें भाव में रहेगा और दोपहर के बाद कुंभ राशि के छठे भाव में आएगा। पहले मन हल्का और रचनात्मक रहेगा, फिर काम का कार्यक्रम व्यस्त होगा। सहकर्मी की मांग लगातार मेहनत से सुलझेगी। काम में सोचसमझकर जोखिम लेने के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। उत्साह और जिम्मेदारी दोनों साथ रहेंगे। पसंद के काम से शुरू हुआ दिन आगे चलकर नियमित काम में लगाएगा। अपने मुख्य काम के लिए अलग समय रखें।
करियर कन्या राशिफल
पढ़ाई आज बोझ जैसी नहीं लगेगी। किसी विषय को समझने में रुचि होगी और रचनात्मक काम के लिए अपनी तरह का तरीका सूझेगा। विद्यार्थियों का ध्यान अभ्यास पर रहेगा। बच्चों की पढ़ाई या उनके किसी रचनात्मक काम के लिए भी समय निकलेगा। तुला राशि के दूसरे भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेश को उपयोगी बनाएगा। कारोबार का पक्ष समझाने और पढ़ी हुई बात कहने में सहजता रहेगी। व्यापार से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में सामान्य कामकाज बना रहेगा। बाद के हिस्से में सहकर्मी की जरूरत ध्यान मांगेगी और रोज की जिम्मेदारी का दबाव बढ़ेगा।
आर्थिक कन्या राशिफल
कारोबार के बड़े निर्णय का आर्थिक पक्ष चर्चा में आएगा। सोचसमझकर लिए गए कारोबारी जोखिम के लिए आज सबसे अच्छा दिन है। किसी सौदे से जुड़ी बातचीत उपयोगी रहने के योग हैं। अपनी जरूरत और काम की दिशा समझाने में सहजता होगी। सिंह राशि के बारहवें भाव में केतु कुछ इच्छाओं से पीछे हटने और उन्हें छोड़ देने का भाव देगा। जिस खर्च का आकर्षण बना हुआ था, उसमें रुचि कम होगी। कुछ समय अपने तक सीमित रहने की इच्छा भी रहेगी। नई संभावना पर विचार करते समय उपलब्ध साधन ध्यान में रखें। निर्णय की अनुकूलता को निश्चित लाभ मान लेना ठीक नहीं होगा।
लव लाइफ कन्या राशिफल
प्रेम संबंधों में किस्मत का साथ रहेगा। प्रिय व्यक्ति से बातचीत प्रसन्नता देगी और साथ का अनुभव अच्छा होगा। हल्के मन से अपनी बात कहना सहज लगेगा। बच्चों के साथ बिताया समय खुशी बढ़ाएगा। किसी सुखद सैर के लिए भी समय निकलेगा। दिन के अगले हिस्से में काम बढ़ने से निजी बातचीत का समय छोटा रहेगा। कुछ देर अकेले बैठने का मन भी होगा। स्नेह और अपने लिए जगह चाहने की भावना साथ रहेंगी। साथी से बातचीत में दिन की बदलती व्यस्तता का जिक्र करें। आज रिश्ते का सुख छोटी बातचीत में भी महसूस होगा और मन उस अच्छे पल पर लौटेगा।
कन्या राशिफल हेल्थ
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं और आज आप अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। पढ़ाई या पसंद के काम में रुचि दिन की शुरुआत सहज बनाएगी। मन का हल्कापन रोज की गतिविधियों में दिखाई देगा। बाद में कार्यक्रम व्यस्त होने पर लगातार काम करने की जरूरत रहेगी। उत्साह बना रहने की संभावना है, हालांकि आराम का समय छोटा लग सकता है। सावधान रहें, अच्छी ऊर्जा के भरोसे दिन में जरूरत से अधिक काम न भरें। थोड़ी देर शांत बैठने की इच्छा रहेगी और अपने लिए निकाला समय अच्छा लगेगा। काम और निजी समय के बदलते क्रम के बीच सक्रियता दिन का सकारात्मक हिस्सा रहेगी।
क्या करें
पढ़ाई का कठिन हिस्सा मन हल्का रहते पूरा करें।
क्या न करें
सहकर्मी की मांग आते ही अपने सारे तय काम अधूरे न छोड़ें।
कल का राशिफल
कल शिक्षा में सफलता के योग हैं। नौकरी में आत्मविश्वास रहेगा। सेहत और उत्साह अच्छे रहेंगे। समारोह में शामिल होने की संभावना है। कारोबार के विस्तार के लिए यात्रा के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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