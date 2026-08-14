आज का कन्या राशिफल 15 अगस्त: शुक्र और चंद्रमा बढ़ाएंगे कॉन्फिडेंस, दिन के बाद दिखेगा ये बदलाव
Virgo Horoscope Today Kanya Rashifal 15 August 2026: कन्या राशि वालों को 15 अगस्त के दिन शुक्र और चंद्रमा के जरिए खूब लाभ मिलेगा। सारे काम बनते जाएंगे। वहीं दिन के बाद चीजों में बदलाव भी दिखेगा। यहां पढ़ें कन्या राशि का विस्तृत राशिफल।
Aaj ka Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today 15 August 2026, कन्या राशिफल 15 अगस्त: दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी या भीतर की तरफ खिंची हुई रह सकती है। नींद पूरी न होने, पुराने विचार, अनावश्यक चिंता या किसी अधूरे काम का दबाव मन में चल सकता है। इसलिए सुबह जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। जो काम चुपचाप निपटाने हैं, उन्हें पहले हिस्से में पूरा करना अच्छा रहेगा। दिन बढ़ने पर तस्वीर बदलती दिखेगी।
चंद्रमा के आपकी राशि में आने से आत्मविश्वास, स्पष्टता और सक्रियता बढ़ेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मौजूदगी महसूस होगी। शुक्र भी आपकी राशि में है, इसलिए व्यक्तित्व में आकर्षण और संतुलन बना रहेगा। जो लोग पिछले कुछ दिनों से खुद को पीछे महसूस कर रहे थे, वे दोपहर के बाद बेहतर नियंत्रण में आएंगे।
मित्रों, टीम, नेटवर्क या सामाजिक दायरे से जुड़ी बातें आपके पक्ष में जा सकती हैं। कोई रुका काम आगे बढ़ सकता है। फिर भी हर बात अपने ऊपर लेने की आदत से बचें। पहले अपनी ऊर्जा को संभालें, फिर दूसरों की मदद करें। यह दिन पूरा होते-होते संतोष दे सकता है, अगर आप शुरुआत की सुस्ती को खुद पर हावी न होने दें।
कन्या लव राशिफल
सुबह मन की बात कहने में हिचक हो सकती है। किसी पुराने भाव या अनकही अपेक्षा के कारण दूरी महसूस हो, तो उसे बढ़ने न दें। बाद के हिस्से में आपका स्वभाव खुला और सहज होगा, जिससे रिश्ता बेहतर दिशा में जा सकता है। विवाहित लोगों के बीच सहयोग और समझ बढ़ेगी। साथी आपकी व्यस्तता को समझेगा, बशर्ते आप उसे नजरअंदाज न करें। अविवाहित लोगों को रिश्तेदारी, पड़ोस, मित्र या जानपहचान के जरिए बातचीत का अवसर मिल सकता है। कोई प्रस्ताव जैसे ही आए, तुरंत हां या ना कहने के बजाय थोड़ा समय लेकर समझें। सम्मानजनक बातचीत सबसे ज्यादा काम आएगी।
कन्या करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। सुबह रिवीजन, शांत पढ़ाई या अकेले बैठकर तैयारी करने में फायदा होगा। दोपहर के बाद फोकस, आत्मविश्वास और प्रस्तुतिकरण बेहतर रहेगा। इंटरव्यू, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल या लिखित कामों में आप अपनी तैयारी दिखा पाएंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठों के साथ तालमेल अच्छा रह सकता है। आपका व्यवस्थित काम पसंद किया जाएगा। कारोबारियों को भी अपने फैसलों पर भरोसा रहेगा और आय के अवसर दिख सकते हैं, खासकर पुराने संपर्कों या नियमित ग्राहकों के जरिए। सूर्य, बुध और गुरु लाभ के पक्ष में समर्थन दे रहे हैं, इसलिए नेटवर्किंग, टीमवर्क और स्पष्ट संवाद से फायदा मिल सकता है। बस साझेदारी के मामलों में शर्तें साफ रखें, क्योंकि शनि सातवें पक्ष में धैर्य मांगता है।
कन्या फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में सुबह अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। कोई ऑनलाइन ऑर्डर, यात्रा, सुविधा या मन बहलाने वाला खर्च बढ़ सकता है। बाद में स्थिति संभलेगी और आय या लाभ की संभावना स्पष्ट होगी। अगर व्यवसाय में हैं, तो कमाई का प्रवाह ठीक रह सकता है। फिर भी हर लाभ का हिस्सा बचत में रखें। किसी दोस्त या परिचित के कहने भर से पैसा लगाने से बचें। योजना, हिसाब और समय सीमा स्पष्ट रखें।
कन्या हेल्थ राशिफल
सुबह नींद, थकान या मन का बोझ महसूस हो सकता है। खुद को दोष देने के बजाय गति धीरे रखें। दोपहर के बाद ऊर्जा सुधरेगी। हल्का, साफ भोजन और पर्याप्त पानी जरूरी रहेगा। थोड़ी चाल, स्ट्रेच और स्क्रीन से ब्रेक लेने से बहुत फर्क पड़ेगा। अगर तनाव हो, तो दिन खत्म होने से पहले अपने मन की अव्यवस्था लिख लेना भी राहत देगा।
आज की सलाह: सुबह खुद को संभालें, फिर दोपहर के बाद आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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