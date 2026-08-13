आज का कन्या राशिफल 13 अगस्त: दोपहर के बाद सताएगी खर्चे की चिंता, शुक्र-शनि के चलते आएगा ऐसा मोड़
Virgo Horoscope Today Kanya Rashifal 13 August 2026: कन्या राशि वालों को आज सूर्य बुध और गुुरु आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे लेकिन दोपहर तक मूड बदला-बदला सा लग सकता है। जानें आज शुक्र और शनि दिन की दिशा किस तरह से बदलने वाले हैं?
Aaj ka Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today 13 August 2026, कन्या राशिफल 13 अगस्त: सुबह का समय उम्मीद, संपर्क, नेटवर्क और काम निकलवाने की दिशा में सहायक रह सकता है। मित्र, सहकर्मी या समूह से जुड़ी बातों से लाभ का रास्ता खुल सकता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि सूर्य, बुध और गुरु सामूहिक सहयोग और अवसरों को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए लोगों से जुड़ना फायदेमंद रहेगा। हालांकि दिन बढ़ने पर मूड बदल सकता है और मन कुछ पीछे हटना चाहेगा।
दोपहर के बाद थकान, अकेले रहने की जरूरत, खर्च की चिंता या मन में हल्का खालीपन महसूस हो सकता है। शुक्र आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना रहा है, लेकिन शनि रिश्तों में जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ा रहा है। इसलिए बाहर से सब ठीक दिखते हुए भी भीतर भावनात्मक सहारे की जरूरत रह सकती है।
किसी काम में मनचाहा साथ न मिले तो इसे निजी असफलता न मानें। दिन के पहले हिस्से का उपयोग जरूरी कामों और संपर्कों के लिए करें। बाद के हिस्से में थोड़ा धीमा होना ही समझदारी है। हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं। अपने लिए नरमी रखना भी व्यावहारिक बात है।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस हो सकती है। अगर साथी से उम्मीद ज्यादा और संवाद कम रहेगा तो मन खिन्न हो सकता है। सुबह साथ मिलकर योजना बनाना, घूमना, बात करना या साझा लक्ष्य तय करना अच्छा रहेगा। बाद में संवेदनशीलता बढ़ सकती है। जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति को यह महसूस हो सकता है कि आप दूर जा रहे हैं, जबकि वास्तव में आप बस थके हुए हैं। इसलिए अपनी स्थिति साफ कहें। शिकायत के बजाय सरल वाक्य ज्यादा काम करेंगे। जो लोग नए रिश्ते में हैं, वे उम्मीदों को थोड़ा हल्का रखें। भरोसा धीरे-धीरे बनता है।
कन्या करियर राशिफल
काम और करियर के लिए पहला हिस्सा उपयोगी है। नेटवर्किंग, मीटिंग, टीमवर्क, लक्ष्य समीक्षा, क्लाइंट संपर्क या लाभ से जुड़ी योजनाओं पर अच्छा काम हो सकता है। मंगल करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए काम करने की क्षमता है और आप पहल भी ले सकते हैं। छात्र सुबह पढ़ाई या प्रोजेक्ट में अच्छी गति पकड़ सकते हैं, लेकिन बाद में ध्यान भटकने का योग है। इसलिए मुख्य काम पहले निपटा लें। दोपहर के बाद थकान या निराशा के कारण काम अधूरा छोड़ने का मन हो सकता है। कारोबारी लोगों को यात्रा या बाहर के काम से जुड़े फैसले सोचसमझकर लेने चाहिए। हर सफर का नतीजा तुरंत लाभ में बदलना जरूरी नहीं। नौकरी में भी बैकग्राउंड तैयारी को नजरअंदाज न करें।
कन्या फाइनेंस राशिफल
आय के मौके बनते दिखेंगे, लेकिन खर्च भी साथ-साथ चल सकते हैं। खासकर दोपहर के बाद अनावश्यक खरीद, ऑनलाइन खर्च या मन ठीक करने के लिए खर्च करने की आदत से बचें। लाभ की बात सुनकर तुरंत प्रतिबद्ध न हों। पहले हिसाब देखें। अगर कोई पुराना बकाया, फीस, सदस्यता या यात्रा खर्च सामने आए तो उसे व्यवस्थित तरीके से संभालें। बजट लिखित रूप में बनाना आज खास उपयोगी रहेगा। नुकसान से बचाव ही अभी सही लाभ है।
कन्या हेल्थ राशिफल
ऊर्जा में उतार-चढ़ाव रह सकता है। सुबह आप ठीक महसूस करेंगे, पर दिन ढलने पर थकान, अनियमित भूख या मन का बोझ बढ़ सकता है। खानपान पर लापरवाही न करें। बाहर का बहुत भारी भोजन टालें। थोड़ी नींद की कमी भी असर दिखा सकती है। खुद को दोष देने के बजाय आराम और नियमित दिनचर्या पर लौटना बेहतर रहेगा। कुछ देर अकेले शांत बैठना फायदेमंद होगा।
आज की सलाह: जरूरी काम पहले निपटाएं, बाद में खुद को आराम और भावनात्मक जगह दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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