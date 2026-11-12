आज का कन्या राशिफल(12 नवंबर ): राहु काम को लेकर भूख बढ़ाएगा, नए विषय में रुचि होगी
Virgo Horoscope in Hindi: आज शरीर से अधिक काम लेने का उत्साह और आराम की जरूरत साथ महसूस होंगे। शाम को परिवार के करीब रहने का मन रहेगा।
आज काम से जुड़े फैसले लेते समय जिम्मेदारियों का दबाव महसूस होगा और बेचैनी रहने की संभावना है। मन अगले काम की ओर भागेगा, जबकि सामने का काम भी ध्यान मांगेगा। इस व्यस्तता के बीच पड़ोसियों से तालमेल बेहतर होगा। रोज मिलने वाले लोगों से बातचीत में अपनापन रहेगा। उनके घर किसी मिलन में शामिल होने के योग हैं। कोई नई दोस्ती बन सकती है और पुराने मित्र से फिर संपर्क होने की संभावना है। दिन की शुरुआत में पहल अच्छी रहेगी। फोन पर बातचीत और छोटी यात्रा के लिए दिन अनुकूल है। आगे चलकर घर का आराम मन को खींचेगा। काम से अलग परिचित लोगों के साथ समय बिताने की इच्छा होगी।
कन्या राशि करियर के मामले में आज कैसी?
काम की मात्रा आज आपके ध्यान का बड़ा हिस्सा लेगी। एक जिम्मेदारी पूरी करते हुए अगली की चिंता रहेगी। कुंभ राशि के छठे भाव में राहु काम को लेकर भूख और बेचैनी बढ़ाएगा। किसी नए विषय में अचानक रुचि होगी, जिससे पहले से चल रहे काम के बीच ध्यान बंटेगा। दफ्तर के साथी से होने वाली बातचीत में अपने हिस्से की जिम्मेदारी प्रमुख रहेगी। संपर्क करने की पहल के लिए दिन अनुकूल है, हालांकि किसी बड़े करियर नतीजे का स्पष्ट वादा नहीं है। पढ़ाई में भी एक काम पर टिकने की जरूरत महसूस होगी। आज पूरे होने योग्य काम पहले चुनें। प्रयास करने की इच्छा रहेगी, साथ ही बढ़ती व्यस्तता मन पर दबाव डालेगी।
कन्या राशि धन के मामले में आज कैसी?
आज पैसे से जुड़ी बातों में उत्साह रहेगा, फिर खर्च का पक्ष अधिक ध्यान खींचेगा। मंगल दिन के दौरान कर्क राशि के ग्यारहवें भाव से सिंह राशि के बारहवें भाव में जाएगा। पहले लाभ और मित्रों से जुड़े विषयों में जोश रहेगा, फिर खर्च तथा निजी आराम के मामले में छोटी चिड़चिड़ाहट होगी। बदलाव का सटीक समय उपलब्ध नहीं है। किसी खास आर्थिक लाभ का पक्का संकेत नहीं है। नए परिचय को लेकर उत्सुकता होगी, लेकिन उससे कमाई का निष्कर्ष अभी निकालना जल्दबाजी होगी। मेलजोल पर होने वाले खर्च की सीमा पहले तय करें। अपनी जरूरत और सामाजिक उत्साह के बीच रकम का इस्तेमाल सोचने का विषय रहेगा।
कन्या राशि लव के मामले में आज कैसी?
पड़ोसियों से संबंधों में सहजता बढ़ेगी। पास रहने वाले लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला अच्छा रहेगा और उनके घर किसी आयोजन में जाने की संभावना है। पुराने मित्र से दोबारा जुड़ने के योग हैं। नई दोस्ती भी दिन को अलग रंग दे सकती है। इन मुलाकातों के बीच घर की ओर मन का झुकाव बढ़ेगा। चंद्रमा दिन की शुरुआत में वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में रहेगा और दोपहर के आसपास धनु राशि के चौथे भाव में आएगा। पहले पहल और भाईबहनों से बातचीत अच्छी रहेगी, छोटी यात्रा अनुकूल होगी। बाद में माता और परिवार की शाम मन को खींचेगी। घर का परिचित वातावरण अच्छा लगेगा। किसी अपने का हाल जानने में सच्ची रुचि होगी।
कन्या राशि हेल्थ के मामले में आज कैसी?
काम की अधिकता से बेचैनी और तनाव होने की संभावना है। आज सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। काम अधूरा रहने की सोच आराम के समय भी मन में लौटेगी। दिन के आगे बढ़ने पर घर में ठहरने की इच्छा होगी और शांत वातावरण अच्छा लगेगा। बाहर का भोजन टालकर घर के भोजन को प्राथमिकता दें। सफर के दौरान ध्यान भटकने से सावधान रहें। वाहन चलाते समय काम की उलझन में डूबना ठीक नहीं होगा। थकान या असुविधा महसूस हो तो अपनी स्थिति को गंभीरता से देखना उचित रहेगा।
क्या करें
जिस पुराने मित्र से बात टल रही है, उसे छोटा फोन करें।
क्या न करें
वाहन चलाते हुए फोन पर काम की चर्चा न करें।
कल का राशिफल
कल तनाव घटेगा, परिवार और साथियों के बीच खुशी रहेगी। समारोह में जाने, वाहन खरीद या माता-पिता से आर्थिक लाभ के योग हैं। माता से संबंध अच्छे रहेंगे, बचत बढ़ाने पर ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र