आज का कन्या राशिफल (1 नवंबर 2026): आय बढ़ाने के बनेंगे मौके, करियर में मिलेगी मदद, निवेश और खर्च में बरतें सावधानी
नवंबर 2026 को कन्या राशि वालों के लिए आय, करियर और सामाजिक संपर्क से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। परिचितों के जरिए उपयोगी जानकारी और नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को जांचने के बाद ही स्वीकार करें। नौकरी और कारोबार में साझेदारी की शर्तें स्पष्ट रखना जरूरी होगा।
Aaj Ka Kanya Rashifal 1 November 2026, Virgo Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। परिचितों से उपयोगी जानकारी लेने और अपने लक्ष्य की प्रगति देखने का अवसर मिल सकता है। संपर्क मददगार हो सकते हैं, लेकिन आर्थिक लाभ या सम्मान मिलना तय नहीं है। गुरु सिंह राशि के बारहवें भाव में है। निजी जिम्मेदारियों, विश्राम और बाहर जाने वाली रकम को सीमा देना जरूरी रहेगा। किसी अच्छी संभावना को देखकर उससे जुड़े खर्च नजरअंदाज न करें। अवसर का मूल्य इस बात से आंकें कि वह आपकी जरूरत और क्षमता से कितना मेल खाता है। दूसरों की बड़ी योजना के बजाय अपना अगला स्पष्ट कदम चुनना ज्यादा उपयोगी होगा।
कन्या राशि का करियर राशिफल
वक्री शनि मीन राशि के सातवें भाव में है। कामकाजी साझेदारी और समझौतों में निभाई जा सकने वाली जिम्मेदारी तथा भरोसेमंद सीमाएं जरूरी हैं, यह अलगाव की भविष्यवाणी नहीं। ग्राहक या सहकर्मी से नई बात तय करें तो काम का दायरा, अपेक्षित परिणाम और भुगतान स्पष्ट रखें। किसी परिचित के माध्यम से अवसर मिले तो भी भूमिका की स्वतंत्र जांच करें। नौकरी में सहयोग मांगने से पहले जरूरी जानकारी तैयार रखें। विद्यार्थियों के लिए समूह में पढ़ना उपयोगी हो सकता है, यदि चर्चा विषय पर रहे। पहले अपने प्रश्न हल करें, फिर सहपाठियों से उत्तर मिलाएं। तुला राशि के दूसरे भाव में वक्री बुध आवेदन, आंकड़ों और मौखिक वादों की समीक्षा का संदर्भ देता है। किसी साक्षात्कार या प्रस्तुति में अपनी उपलब्धियां बताते समय प्रमाण और उदाहरण साथ रखें, अतिशयोक्ति से बचें।
कन्या राशि का आर्थिक राशिफल
आय बढ़ाने की योजना पर विचार कर सकते हैं, लेकिन संभावित रकम को अभी उपलब्ध धन न मानें। निवेश का विकल्प चुनते समय अवधि, शुल्क, जोखिम और जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा देखें। सावधि जमा या म्यूचुअल फंड में निर्णय आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, केवल परिचित की पसंद देखकर नहीं। राहु कुंभ राशि के छठे भाव में और केतु सिंह राशि के बारहवें भाव में है। यह संयुक्त धुरी नियमित देनदारियां संभालने और निजी जरूरतों के लिए जगह बचाने के बीच संतुलन मांगती है। लंबित बिल या सदस्यता जांचें। सहायता, यात्रा या सुविधा पर खर्च करना हो तो पहले सीमा तय करें, ताकि उदारता से जरूरी बचत प्रभावित न हो।
कन्या राशि का लव राशिफल
साथी के साथ हल्की बातचीत या किसी साझा रुचि के लिए समय निकालना अच्छा लग सकता है। इसे महंगे कार्यक्रम से जोड़ना जरूरी नहीं है। परिवार के बड़े भाई, बहन या किसी अनुभवी सदस्य से सहयोग चाहें तो अपनी जरूरत स्पष्ट बताएं, समर्थन को निश्चित न मानें। रिश्ते में किसी योजना पर सहमति बन रही हो तो दोनों की सुविधा शामिल करें। सामाजिक मेलजोल में आपकी पहचान काम आ सकती है, लेकिन हर निमंत्रण स्वीकार करने की बाध्यता नहीं। नया परिचय हो तो अपनी निजी जानकारी धीरे धीरे साझा करें। पुराना संबंध मजबूत करने के लिए किसी छोटी जिम्मेदारी को निभाना केवल भावनात्मक वादा करने से अधिक उपयोगी हो सकता है।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल
लोगों से बातचीत और काम की योजना के बीच अपने आराम की जरूरत न भूलें। लगातार उपलब्ध रहने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है। संदेश देखने और जवाब देने की सीमा रखें। पर्याप्त नींद, नियमित भोजन और हल्की शारीरिक गतिविधि को दिनचर्या का आधार बनाएं। यदि मन में बहुत से लक्ष्य चल रहे हों तो उन्हें लिखकर फिलहाल एक काम चुनें। दूसरों की उपलब्धि देखकर अपनी गति को कमतर मानना जरूरी नहीं। किसी पुरानी परेशानी में सुधार हो रहा हो तब भी निर्धारित देखभाल जारी रखें। नए या लगातार बने लक्षणों पर चिकित्सकीय सलाह लें।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
क्या करें- अपने लक्ष्य से जुड़े एक उपयोगी संपर्क को स्पष्ट संदेश भेजें। साझा काम की शर्तें लिखित रखें। नियमित भुगतान के बाद उपलब्ध राशि देखकर ही बचत, निवेश और निजी खर्च का व्यावहारिक बंटवारा तय करें।
क्या न करें- प्रशंसा या परिचय को पक्के अवसर का प्रमाण न मानें। संभावित आय के भरोसे खरीद न करें। संबंध निभाने के लिए ऐसी जिम्मेदारी स्वीकार करने से बचें जिसके लिए आपके पास समय या संसाधन नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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