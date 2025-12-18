कन्या राशिफल 18 दिसंबर 2025: आज कन्या राशि वालों को पैसों की दिक्कत, किसी को प्रपोज ना करें, ऑफिस में ईगो से बचें

संक्षेप: Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले आज कन्या राशि वालों को पैसों की दिक्कत, किसी को प्रपोज ना करें, ऑफिस में ईगो से बचें।

Virgo Horoscope Today 18 December 2025 : नौकरी और प्यार दोनों के लिए आपको इस समय अपना बेस्ट समय दें। आपको इस समय प्यार में कुछ खास पलों को बिताना है। चुनौतियों के बावजूद, आप प्रोफेशनल लाइफ में आप अच्छा काम कर पाएंगे।सुरक्षित और समझदारी भरे वित्तीय निवेश चुनें और स्वास्थ्य अच्छा है। रिश्ते में सेंसेटिव रहें, अपने पार्टनर को सपोर्ट करें और बिना किसी झिझक के जो दिल में है, वो उससे शेयर करें। वित्तीय स्थिति और स्वास्थ्य के साथ-साथ ऑफिस में पर्फोमेंस भी अच्छा है।

कन्या लव राशिफल इस समय कन्या राशि वालों को खास तौर पर अपने रिश्ते और लवलाइफ को वैल्यू देनी चाहिए। आपको अपने पार्टनर के साथ अधिक से अधिक रहना चाहिए, जिससे आप उसे जान सकें। कोशिश करें कि पिछली बातों को आपको फिर से नहीं लेकर आना है, जो बीत गया सो बीत गया। अपने लवर का हौंसला बढ़ाएं। इससे लव अफेयर अच्छा होगा। आज सिंगल कन्या राशि के लोगों को किसी से प्यार हो सकता है। लेकिन इस समय आपको जल्दी नहीं करनी है, उसे प्रपोज करने के लिए समय लें। यह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लवलाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से दूर रखना भी अच्छा है। शादीशुदा जीवन आज सुखद रहेगा।

कन्या करियर राशिफल इस समय कन्या राशि वालों को अपने ईगो को ऑफिर से बाहर ही छोड़कर आना है, ऑफिस लाइफ में ईगो की जगह नहीं है। आपको इसकी जगह ऑफिस में फ्रेंडली रहना है। इससे आप टीम टास्क में सक्सेसफुल रहेंगे। मार्केटिंग और सेल्स पर्सन को क्लाइंट को मनाने के लिए थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।आपमें से जो लोग सेल्फ काम में लगातार लगे हुए हैं, उन्हें आज अच्छा लाभ मिलेगा। मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को एकस्ट्रा घंटे काम करना होगा। कुछ बिजनेस पार्टनरशिप से भी अच्छा लाभ होगा। स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने में भी सफलता मिलेगी।

कन्या मनी राशिफल आज कन्या राशि वालों को पैसों की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपका रुटीन नॉर्मल रहेगा। आज आपके किसी दोस्त को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम जॉब से भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा। आज आप किसी दोस्त के साथ जो आपके पैसों को लेकर इश्यूज हो गए थे, उन्हें सुलझा सकते हैं, आज इसके लिए अच्छा दिन है। आज इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए अच्छा दिन है। कुछ बिजनेसमैन प्रमोटरों के जरिए से पैसा लाने में सफल होंगे। जो लोग कहीं बाहर हैं, इस समय उन लोगों को ऑनलाइन पैसा देते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

कन्या हेल्थ राशिफल कोई बड़ी हेल्थ समस्या नहीं होगी। इसलिए आपको इस समय हेल्थ को लेकर लगे कि आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय या बस में चढ़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपको शरीर में दर्द या जोड़ों में दर्द की दिक्कत आज हो सकती है। इस समय आपको ऑफिस का तनाव घर पर नहीं लाना है। शाम के समय में आप किसी पार्क में या परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, इससे आप फ्रैश फील करेंगे।