Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal today virgo horoscope 9 december 2025 future predictions
कन्या राशिफल 9 दिसंबर 2025: आज शेयर मार्केट में निवेश से बचें, विदेश यात्रा के लिए खर्चा, ऑफिस गॉसिप से बचें

संक्षेप:

Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज शेयर मार्केट में निवेश से बचें, विदेश यात्रा के लिए खर्चा, ऑफिस गॉसिप से बचें

Dec 09, 2025 05:42 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share

Virgo Horoscope Today 9 December 2025 : आज कन्या राशि के लोगों को पॉजिटिव एटीटयू़ड अपनाना होगा। काम में आपको सभी चैलेंज लेने हैं। आपको लवलाइफ और लव अफेयर को बहतर रहना है। आज आर्थिक इश्यूज के कारण आप निवेश नहीं कर पाएंगे। आज हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई बड़ा इश्यू आपको परेशान नहीं करेगा। लवलाइफ में आप आज कूल रहें और काम में अपना बेस्ट देने की कोशिशकरें। फाइनेंस से जुड़े इश्यूज से आपको बाहर आना है। आपको सेफ निवेश करना है।

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि वालों को अपने लवर के सात अधिक से अधिक बिताना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने लवर के इमोशंस को शेयर करना चाहिए। आपको धैर्य से उसकी बातों को सुनना चाहिए। आपको आज नेचर में भी जिद्दी नहीं होना है। सिंगल कन्या राशि की महिलाओं को आज कोई प्रपोज कर सकता है। आपको किसी पार्टी में, यात्रा के दौरान प्रपोजल मिल सकता है। जिन लोगों का हाल ही में ब्रैकअप हुआ है, उनको आज नया प्यार मिल सकता है, उनकी लाइ्फ में खुशियां वापस आ सकती हैं। कुछ महिलाओं को शादी के लिए अपने पैरेंट्स से मंजूरी भी मिल सकती है।

कन्या करियर राशिफल

कन्या राशि वालों को अपनी पर्फोर्मेंस पर खास ध्यान देना चाहिए। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, मीडियाकर्मी, वकील, एकेडमिशियन और सशस्त्र कर्मियों का शेड्यूल आज बिजी रहेगा। टीम लीडर्स को टीम के भीतर उचित कार्य अनुशासन बनाए रखने का ध्यान रखना चाहिए। आज कुछ लोग जो ऑफिस गॉसिप में कुछ ज्यादा मिलेंगे, उन लोगों को आगे जाकर सीरियस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज कुछ बिजनेसमैन के लिए पार्टनरशिप अच्छे से काम नहीं करेगी। हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंटस देख रहे हैं, उनको एडमिशन मिल जाएगा।

कन्या मनी राशिफल

आज कन्या राशि वालों के सामने बड़े आर्थिक मामले रहेंगे, इसलिए आपको बड़े निवेश को लेकर खास सावधान रहना है। आपको विदेश जाने की जरूरत होगी, इसके लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। आज इस बात का भी ध्यान रखें कि लगजरी चीजों पर बड़ी रकम खर्च ना करें, पैसों को बचाकर रखें, आगे आपको इसकी जरूरत होगी। आपको घर के रेनोवेशन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए भी पैसों की जरूरत हो सकती है। कुछ लोगों को भाई-बहन से आर्थिक मदद मिलेगी। बिजनेसमैन को धन संबंधी समस्याएं होंगी जो उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने से रोक सकती हैं।

कन्या हेल्थ राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए कोई बड़ा हेल्थ इश्यू आज नहीं रहेगा। अगर आप आज अनईजी फील करें, तो बेहतर रहेगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ महिलाओं में आज सांस से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। कुछ महिलाओं को जोड़ों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। इससे आपके लाइफ स्टाइल पर प्रभाव हो सकता है।बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है, इसिलए खास ध्यान रखें। आज आंखों से जुड़ी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है।

कन्या राशि के गुण

शक्ति: दयालु, सुंदर, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का अंग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: स्लेटी

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट

प्राकृतिक अनुकूलता : वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

उचित अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
