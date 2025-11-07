Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal today Virgo Horoscope 7 November 2025 future predictions in hindi
कन्या राशिफल 7 नवंबर 2025: कुछ बिजनेसमैन को आज बड़ा लाभ, बड़ी शॉपिंग ना करें, इंटरनल पॉलिटिक्स में ना पड़े

कन्या राशिफल 7 नवंबर 2025: कुछ बिजनेसमैन को आज बड़ा लाभ, बड़ी शॉपिंग ना करें, इंटरनल पॉलिटिक्स में ना पड़े

संक्षेप:  Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कुछ बिजनेसमैन को आज बड़ा लाभ, इंटरनल पॉलिटिक्स में ना पड़े, जल्दबाजी में फैसला ना लें

Fri, 7 Nov 2025 07:05 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 7 November 2025 : आज अपने लक्ष्यों को पाने की तैयारी करें। अगर रिलेशनशिप में कोई परेशानी है, तो आपको इस समय खुलकर अपने लवर से बात करनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में अपने टारगेट अपनाने हैं, तो प्रोफेशनल आउटलुक अपनाएं। आर्थिक मामलों को देखते रहें, लगातार नजर बनाए रखें। काम में अगर तनाव है, तो उससे बाहर आने की कोशिश करें। रिलेशनशिप को लेकर अच्चे श्रोता बनें? आर्थिक इश्यूज के कारण आप कई बड़े निवेश को रोक सकते हैं। आपकी हेल्थ आज अच्छी रेहगी।

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि वालों को लव अफेयर में सिंपल और सीधा रहें। आज बातचीत को लेकर आपके सामने कई छोटे इश्यूज आ सकते हैं। आपका लव अफेयर इस समय बहुत अधिक मजबूत हो सकता है। दोपहर के समय आप किसी नए रिलेशनशिप भी बन सकता है। जो लोग पहले से ही पार्टनर को प्रपोज कर चुके हैं, उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स को लेकर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति पर हावी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं शुरू हो सकती हैं।

कन्या करियर राशिफल

आपका काम के प्रति समर्पण पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। आप कोई जॉब इंटरव्यू को क्लियर करने में सफल होंगे। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आज क्लाइंट के साथ मीटिंग्स और टीम सेशन में काम करेंगे। आज कोई जल्दबाजी में फैसला ना लें, इंटरनल पॉलिटिक्स से दूर रहें, इससे आफकी पर्फोर्मेंस खराब हो सकती है। लेदर, टेक्सटाइल, फूड, हॉस्पिटेलिटी और फार्मा का बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को आज बड़ा लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट्स विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहा हैं, उनके लिए अच्छी खबर आएगी। किसी नई आर्गनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है।

कन्या मनी राशिफल

आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पैसा अनाप शनाप खर्च करें, पैसों को खर्च करते समय सावधानी बरतें। आज बड़ी शॉपिंग करने से बचें, खासकर लग्जरी आइटम खरीदने से बचें। स्टॉक मार्केट से भी आज दूरी बनाए रखेंगे, तो आफको लाभ होगा। परिवार में अगर प्रोपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी। आज किसी दोस्त, भाई बहन को बड़ा अमाउंट उधार देने से बचें। आपको पैसा वापस लेने में दिक्कत हो सकती है।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज कन्या राशि वालों को अभी की बीमारियों से फिलहाल राहत मिलेगी। बुजुर्गों को सांस संबंधी समस्याएं आज हो सकती हैं जिनके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ महिलाओं को मसल्स में में दर्द हो सकता है, और बच्चों को खेलते समय कट और चोट लग सकती है। भारी सामान उठा रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। गाड़ी चलाते समय में भी बहुत सावधान रहें। ट्रैफिक के सभी रूल्स को फॉलो करें। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर बैलेंस डाइट लेने पर विचार करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

