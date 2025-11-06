Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 6 नवंबर 2025: कुछ भाग्यशाली लोग एक्स से मिलेंगे, रिश्ता फिर शुरू होगा, प्रोफेशनल लाइफ में जिम्मेदारी लें

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।   

Thu, 6 Nov 2025 05:55 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 6 November 2025 : आज कन्या राशि वालों को मौकों को देखना चाहिए। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खुशनुमा होगी। काम में कमिटमेंट करते रहें। इससे आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आर्थिक इश्यूज को आपको अच्छे तरीके से हैंडल करना है। अपनी लवलाइफ में खुश रहेंगे। आप ऑफिस में अच्छा पर्फॉर्म करेंगे। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी। जानें कन्या राशि वालों के लिए कैसी रहेगी उनका करियर, लवलाइफ, आर्थिक लाइफ और हेल्थ, पढ़ें राशिफल विस्तार से

कन्या लव राशिफल

आज लवलाइफ में खुशनुमा पलों को जिए। आप अच्छा और बुरा जो भी फील करें, अपने इमोशंस को शेयर करें। आपको अपने पार्टनर का पर्सनल स्पेस खराब ना करें, उसको अच्छे से पर्सनल लाइफ जीने की आजादी दें। दोपहर का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोग लंबी दूरी के रिलेशनशिप में हैं। कुछ भाग्यशाली लोगों का अपने एक्स के साथ पैचअप होगा। इससे आपकी लाइफ में खुशियां वापस आएंगी। अपने लवर के साथ समय बिता रहे हैं, तो ईगो को फिलहाल छोड़ दें। शादीशुदा लोगों को इस समय परिवार बढ़ाने के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये समय शुभ है।

कन्या करियर राशिफल

आज कन्या राशि वालों को शेड्यूल टाइट रहेगा। आप ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ काम में बहस ना करें। इससे बचकर रहें। आर्टिस्ट, आर्किलॉजिस्ट, एकेडमिशनयन, हिस्टोरियन, साइंटिस्ट और बोटनिस्ट को अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। आप ऑफिस लाइफ में नए चैलेंज देखेंगे। इन चैलेंज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करें। आज किसी भी जिम्मेदारी को फिलहाल ना ना कहें, हर काम में करियर ग्रोथ है। आगे बढ़ने के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती हैं। आज कुछ बिजनेमैन के लाइसेंस और पॉलिसी से जुड़े इश्यू हो सकते हैं। इसको सोल्व करने की जरूरत है।

कन्या मनी राशिफल

आज वेल्थ आपकी समस्या हो सकती है। आज आपको बच्चों की एजुकेशन पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसके लिए इंतजाम कर लें। शेयर मार्केट और बिजनेस में निवेश के लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें, कि आपके लिए पैसा लगाना कहां तक सही रहेगा, और इस बिजनेस में आपको कितना फायदा या नुकसान हो सकता है। घर पर कुछ मेडिकल से जुड़ी समस्याओं के लिए भी आपको पैसों की जरूरत होगी। इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास इससे निपटने के लिए पैसा हो। बिजनेसमैन को विदेशी निवेशकों से पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर आपके लिए दिन अच्छा है।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज हेल्थ संबंधी समस्याएं आपके साथ रहेंगी। जिन लोगों की हार्ट से जुड़ी हिस्ट्री रही है, उन्हें कॉम्पिलिकेशन हो सकती हैं। आपको सांस संबंधी समस्याओं के लिए भी सावधान रहना चाहिए। कान या आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। महिलाओं को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। खाने में सलाद जरूर खाएं और एक्सरसाइज करना भी ना भूलें। आप आज जिम या योग क्लास में शामिल होने का ऑप्शन चुन सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
