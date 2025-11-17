कन्या राशिफल 17 नवंबर 2025: आज कोवर्कर या एक्स लवर परेशान कर सकता है, बड़े अमाउंट में डोनेशन ना दें

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।कोवर्कर या एक्स लवर परेशान कर सकता है, बड़े अमाउंट में डोनेशन ना दें

Virgo Horoscope Today 17 November 2025 : आज कन्या राशि वालों को काम से समझौता नहीं करना है। आज रोमांस से जुड़ी दिक्कतों से आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे निकलना है। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत होगी। आज खर्चा कम करें और पैसा जोड़े ज्यादा। रिश्ते में कई समस्याओं के बावजूद, यह मजबूत रहेगा क्योंकि आप दिन खत्म होने से पहले उन्हें सुलझा लेंगे। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए नौकरी में और मौके तलाशें। पैसों के लिए अधिक सेविंग्स के ऑप्शन मिलेंगे। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी।

कन्या लव राशिफल आज आपका रिलेशनशिप कईसमस्याओं का सामना करेगा। एक कोवर्कर और एक्स लवर आपकी लवलाइफ में दिक्कतें भी कर सकते हैं। जिन महिलाओं का हाल ही में ब्रैकअप हुआ है, उनको कोई प्रपोजल भी मिल सकता है। एकस्ट्रा मैरिटल अफेयर आपकी मैरिड लाइफ पर गंभीर असर डाल सकते हैं, और इससे दूर रहना जरूरी है। महिलाएं को लवर को छेड़ने में मजा आएगा, लेकिन ध्यान रखें कि इससे उन पर पर्सनल रूप से कोई असर न पड़े। आपके लिए यह भी जरूरी है कि आपको लवर को अच्छे मूड में रखना चाहिए। आपको लवलाइफ के छोट-मोटे इश्यू को बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

कन्या करियर राशिफल आज के दिन शुरू में आपके सामने छोटी-मोटी प्रोफेशनल दिक्कतें आ सकती हैं। आईटी, एनीमेशन या आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स में छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, जिसके लिए दोबारा काम करना पड़ सकता है, जिससे आपके मनोबल पर असर पड़ सकता है। कुछ नौकरियों में आपको एकस्ट्रा मेहनत यानी एकस्ट्रा घंटे काम करना होगा। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, उन्हें नए इंटरव्यू कॉल्स को लेकर उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन में हैं, तो कुछ फैसलों पर सरकार से सपोर्ट की उम्मीद करें, जो आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं।

कन्या मनी राशिफल आज संपत्ति केयर की डिमांड कर रही है, इसके लिए आपको अच्छे से आर्थिक प्लान बनाने चाहिए। कुछ महिलाओं को परिवार के आर्थिक विवादों में खींच लिया जाएगा। परिवार में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, जिसके आपको अधिक पैसों की जरूरत होगी। आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो आपको केयरफुल होना चाहिए। आपको बड़े अमाउंट में किसी को डोनेशन देने से भी दूर रहना चाहिए। अपने फाइनेंस को हैंड करने में आज बिजनेसमैन अच्छे रहेंगे। इलेक्ट्रानिक चीजें जैसे एप्लाइंस या डिवाइज खरीदने हैं, तो दोपहर के समय खरीद सकते हैं।

कन्या हेल्थ राशिफल कोई बड़ी हेल्थ से जुड़ी दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी। अभी जो बीमारियां आपको हैं, उनसे राहत मिलेगी। कुछ महिलाओं को आज माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। टू व्हीलर चलाते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगो को एलर्जी हो सकती है और उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो सकती है। भारी सामान उठाने से बचें। जिन लोगों को आंखों से जुड़ी दिक्कत है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है।