Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka Kanya rashi ka Rashifal today virgo horoscope 11 november 2025 future predictions
कन्या राशिफल 11 नवंबर 2025: अपनी बातों से किसी पर अचानक दवाब ना डालें, आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें

कन्या राशिफल 11 नवंबर 2025: अपनी बातों से किसी पर अचानक दवाब ना डालें, आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। अपनी बातों से किसी पर अचानक दवाब ना डालें

Tue, 11 Nov 2025 06:17 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope for Today 11 November 2025 : कन्या राशि वालों को प्रैक्टिकल स्टेप्स से डेली लाइफ में सुधार करना है। इससे उनकी लाइफ में क्लेएरिटी आएगी। आज आप डिटेल्स को नोटिस करेंगे, आज रोज के कामों के लिए छोटे एफर्ट बड़ा अंतर ला सकते हैं। आज आप वास्तविक तौर पर फोकस रखें। आज छोटे-छोटे काम पूरे करें, छोटे स्टेप्स लें। दूसरे लोग आपके सावधानी से किए गए काम को नोटिस करेंगे, और आपको शांत तरीके से तारीफ करेंगे। अपने रूटीन को आपको सिंपल रखना है, अपने खाने को प्लान करें, अच्छे से सोएं। शांत तरीके से रहें। जानें कैसा रहेगा आपका आज का दिन

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या लव राशिफल

आज सोच समझकर फैसले लें, ईमानदारी से उनकी पूरी बात सुनें, इस तरह आप अपनी केयर उनके प्रति दिखा सकते हैं। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, उनकी परवाह करें। अपनी बातों से किसी पर अचानक दवाब ना डालें।पुरानी छोटी-मोटी रुकावटों को अगर सही करना है, तो धैर्य रखना होगा, इससे सब ठीक होगा। यह आप दोनों में प्यार भरे रिलेशनशिप को बढ़ावा देगा। सिंगल लोग शेयरिंग कामों या सीखने के जरिए किसी प्रैक्टिकल व्यक्ति से मिल सकते हैं। ईमानदार रहें, वादे निभाएं और एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाएं। अभी की विश्वसनीयता समय के साथ गहरा प्यार में बदलती है।

कन्या करियर राशिफल
आज आपके साफ सिस्टम और लगातार कोशिशों के लिए आपको ईनाम मिलेगा। आज आपको छोटे कामों को लिस्ट में बनाना है।एक -एक करके खत्म करना है। एक क्लियर प्लान आपकी डेडलाइन को आसान बनाएगा। इससे आप लोगों का तनाव कम होगा। आपको हेल्पफुल नोट्स बनाने होंगे। जब भी आपको सपोर्ट मिलें, आपको स्वीकार करना होगी। एक छोटा सा सुधार प्रोसेस में करेंगे, तो बाद में समय मिलेगा। प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते रहें। रिअल डेली टारगेट बनाएं, जिन्हें आसनी से पाया जा सके।

कन्या मनी राशिफल

आर्थिक रूप से छोटी-छोटी प्लानिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। प्लानिंग करें, एक सिंपल बजट बनाएं, रोज के खर्चों पर ध्यान दें, और उन एकस्ट्रा चीजों में डिडक्शन करें, जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं हैं, वो बंद करें। अपनी इनकम में थोड़ी-थोड़ी सेविंग करें। जब कोई तुरंत लाभ देने वाला ऑफर आए,तो डिटेल्स ध्यान से पढ़ें और मानसिक दवाब से बचें। परिवार के साथ बड़ी खरीदारी पर डिस्कशन करें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि पहले आपको क्या करना है। अभी की सेविंग्स आपको बाद में आराम देंगी। खर्च के लिए प्राथमिकताओं की एक सिंपल लिस्ट बनाएं। आवेगपूर्ण खरीदारी से आपको इस समय बचना है।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 11 नवंबर :करियर में ओवर कमिटमेंट से बचें, दिल और दिमाग दोनों की सुने
ये भी पढ़ें:सूर्य और मंगल एक ही राशि में किन लोगों को लाभ और करियर में करेंगे मदद

कन्या हेल्थ राशिफल

रोजाना का रुटीन और अच्छे से केयर करके आपकी हेल्थ पहले से अच्छी होगी। ,सब्जियों, अनाज, डेयरी और फलों से युक्त बैलेंस डाइट करें। रोज 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें और मन को शांत करने के लिए शाम को छोटी-छोटी वॉक करें। इस समय आपको समय से सोना है। शरीर को हाइड्रेड रखना है, इसके लिए बार-बार पानी पिएं, और देर से नाश्ता कम करें। अगर आप तनाव महसूस करते हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ा फोकस रें। अगर छोटी-मोटी समस्याएं बनी रहती हैं, तो किसी डॉक्टर से मिलें। परिवार के साथ मिलकर खाना ﻿खाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Virgo Zodiac Virgo Horoscope Kanya Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने