धनु राशिफल 8 नवंबर: पार्टनर से लड़ते वक्त भाषा पर रखें कंट्रोल, ऑफिस रोमांस से खराब हो सकती है प्रोफेशनल लाइफ

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 8 November 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उनकी ही राशि धनु होती है। जानिए आज यानी 8 नवंबर का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Aaj ka Dhanu Rashifal 8 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: धनु राशि के जातक आज पार्टनर से खुलकर बात करें। उनके प्रति अपना प्यार जताएं। जरूरत पड़ने पर धैर्य बनाए रखें, इससे बहुत सारी मुश्किलों का हल मिल जाएगा। ऑफिस की दिक्कतों का समझदारी से सामना करें। आज धनु राशि वाले पैसों को सोच-समझकर ही खर्च करें। हालांकि आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है।

धनु राशि लव लाइफ आज पार्टनर से लड़ाई हो सकती है। इस दौरान अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें। पार्टनर के पैरेंट्स के बारे में कुछ भी गलत बोलने से बचें। इससे आपको दिक्कत हो सकती है। आज कुछ फीमेल्स को पैरेंट्स का सपोर्ट मिलने वाला है। आज आप पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। बातचीत का सिलसिला ज्यादा बढ़ाएं। ऑफिस रोमांस से दूर रहिए क्योंकि इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी खराब ही होगी।

धनु राशि करियर राशिफल आज धनु राशि वालों को ऑफिस में बड़े और जिम्मेदारी वाले काम मिल सकते हैं। इससे आपका टैलेंट भी सामने आने वाला है। मैनेजर या फिर टीम लीड के साथ कोई गलतफहमी भी हो सकती है। ऐसे में सही यही होगा कि आप थोड़ा शांत रहें। कई फील्ड के लोग आज व्यस्त रहने वाले हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज कुछ दिक्कतों का सामना करेंगे। बिजनेस पार्टनर से चल रहे किसी विवाद को आज सुलझा लें।

धनु राशि आर्थिक राशिफल आज पैसों के मामले में धनु राशि वालों का दिन अच्छा जाएगा। कुछ महिला जातकों को आज फैमिली प्रॉपर्टी का फायदा मिलेगा। किसी दोस्त या फिर भाई-बहन के साथ कोई पुराना मामला हल होगा, जोकि पैसों से ही जुड़ा होगा। कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं कुछ लोग वीकेंड पर ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

धनु राशि हेल्थ राशिफल आज धनु राशि वाले अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आज के दिन सांस से संबंधित दिक्कत आ सकती है। किसी को वायरल बुखार और खांसी की समस्या हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत रहेगी। दिक्कतें सारी छोटी-छोटी ही होंगी, इसमें से कोई भी स्थिति गंभीर नहीं होगी। फैटी और ऑयली फूड से बचें। मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए अपने करीबी लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं। इससे मन भी हल्का होगा।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, निडर, खूबसूरत, ज़िंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारी, पॉज़िटिव सोच वाली

कमजोरी: चीजें भूल जाना, लापरवाही, कभी-कभी चिड़चिड़ी

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लिवर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पुखराज

धनु राशि संग रिश्तों की अनुकूलता

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन