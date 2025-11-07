Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka dhanu rashifal today sagittarius horoscope 7 november 2025 future predictions in hindi
धनु राशिफल 7 नवंबर: आज खर्चे पर रखें थोड़ा कंट्रोल, रिश्ते में ना होने दें किसी तीसरे की दखलअंदाजी

धनु राशिफल 7 नवंबर: आज खर्चे पर रखें थोड़ा कंट्रोल, रिश्ते में ना होने दें किसी तीसरे की दखलअंदाजी

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 7 November 2025: राशिचक्र में नवें नंबर पर धनु राशि है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उनकी राशि धनु होती है। जानें आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Fri, 7 Nov 2025 06:39 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aaj ka Dhanu Rashifal 7 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: आज लव लाइफ सही रहेगी। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। ऑफिस में अपना बेस्ट दें। आज अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज के दिन पैसों को संभलकर ही खर्च करें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले सोच-समझ लें। आज के दिन हेल्थ भी ठीक रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव लाइफ

आज पार्टनर से खुलकर बात करें। आज इसकी और समझ की बहुत जरूरत पड़ेगी। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। जो लोग अभी-अभी नए रिश्ते में आए हैं, वो एक दूसरे को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करेंगे। जो लोग रिश्ते को पक्के करने की बात सोच रहे हैं, वो आज परिवार की सहमति से अपना आखिरी फैसला ले सकते हैं। घरवालों का खूब सपोर्ट मिलेगा। जो लड़कियां सिंगल हैं, उन्हें आज प्रपोजल मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि रिश्ते में किसी तीसरे शख्स को दखल नहीं देने देना है।

धनु करियर राशिफल

ऑफिस में आज क्रिएटिविटी ज्यादा रहेगी। पुरानी गलतियों को आज सुधारने का मौका मिलेगा। आज कुछ एक्स्ट्रा टास्क मिल सकता है। साथ ही आज मैनेजमेंट की नजर में आपकी इमेज बेहतर होगी। जिनका काम लेखन से है, उन्हें आज गुड न्यूज मिल सकती है। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, वो आज नए क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। कुछ पुरुष जातक आज जॉब के सिलसिले में देश से बाहर जाने की तैयारी करेंगे।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: उतारनी है घर की बुरी नजर? धूपदानी में डालें ये 6 चीजें

धनु आर्थिक राशिफल

धन के मामले में आज धनु राशि वालों का दिन सही जाएगा। बस अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फाइनेंस में कुछ दिक्कत आ सकती है। अपने फंड फ्लो पर नजर बनाए रखें। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। बड़े-बुजुर्ग आज बच्चों में प्रॉपर्टी को बांटने की बात कर सकते हैं। कुछ लोग आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:भगवान से मन्नत मांगना सही है या गलत? प्रेमानंद ने बताई ये बात

धनु हेल्थ राशिफल

आज धनु राशि वालों की हेल्थ सही रहेगी। कुछ छोटे-मोटे इंफेक्शन से दिक्कत हो सकती है। अगर आज बड़े-बुजुर्ग असहज महसूस करें तो डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, वो आज गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतें। साथ ही एडवेंचर एक्टिविटी से दूर ही रहें। जिन लोगों को डाइजेशन की दिक्कत है, वो आज बाहर का खाना खाने से बचें। आज बच्चों को खेलकूद के वक्त थोड़ी चोट लगने की संभावना है।

धनु राशि के गुण

ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, निडर, खूबसूरत, ज़िंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारी, पॉज़िटिव सोच वाली

कमजोरी: चीजें भूल जाना, लापरवाही, कभी-कभी चिड़चिड़ी

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लिवर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पुखराज

धनु राशि संग रिश्तों की अनुकूलता

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Sagittarius Horoscope sagittarius Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने