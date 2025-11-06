Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 6 नवंबर: धनु राशि वालों के लिए आज बनेंगे धन लाभ के योग, ईगो के चलते नहीं होगी कुछ रिश्तों की शुरुआत

धनु राशिफल 6 नवंबर: धनु राशि वालों के लिए आज बनेंगे धन लाभ के योग, ईगो के चलते नहीं होगी कुछ रिश्तों की शुरुआत

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 6 November 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु की है। जिन व्यक्तियों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि धनु होती है। जानिए 6 नवंबर का दिन धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है?

Thu, 6 Nov 2025 06:34 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Dhanu Rashifal 6 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: धनु राशि वाले आज लवलाइफ में थोड़ा संभलकर ही फैसले लें। रिश्ते सही चलेंगे लेकिन नई जिम्मेदारियों को संभलकर ही लें। अगर ऑफिस में काम डेडलाइन पर खत्म करना है तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। पैसों के मामले में आज फायदा होने की संभावना है। सेहत से जुड़ी कुछ समस्या हो सकती है। ऐसे में सेहत का ध्यान रखना जरूरी है।

धनु लव राशिफल

आज धनु राशि के जातक अपने रिश्ते में किसी तीसरे को दखलअंदाजी ना करने दें। पार्टनर के साथ ईमानदार रहेंगे तो प्यार और सम्मान दोनों बढ़ेगा। आज पार्टनर को ज्यादा समय देने की कोशिश करिए। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को आज प्यार मिल सकता है। पैरेंट्स का भी सपोर्ट मिलने वाला है और आपकी शादी की बात भी आगे बढ़ सकती है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें बातचीत के वक्त गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। कुछ रिश्ते की शुरुआत आज ईगो की वजह से रूक सकती है।

धनु करियर राशिफल

आज आप ऑफिस में मुश्किल से भी मुश्किल काम को आसानी से पल भर में पूरा कर लेंगे। आज हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना भी करना पड़े। जो लोग जॉब इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए आज का दिन सही है। एचआर, एडवरटाइजिंग, फाइनेंस और सेल्स से जुड़े लोगों का दिन आज बिजी ही रहने वाला है। कुछ लोग आज अपनी कम्यूनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट को इंप्रेस कर ले जाएंगे। जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं या दे चुके हैं, उन्हें आज अच्छी खबर मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी आज अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे।

धनु आर्थिक राशिफल

धनु राशि वालों के लिए आज धन लाभ के योग मजबूत है। कुछ लोग आज नई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच सकते हैं। वहीं कुछ लोग घर को रेनोवेट कराने का विचार मन में लाएंगे। घर या फिर ऑफिस में होने जा रहे किसी इवेंट में आपको खर्चा करना पड़ सकता है। आज आप किसी रिश्तेदार की मदद कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, आज उन्हें अच्छा फायदा मिलेगा। कुछ जातक आज दान-पुण्य भी करेंगे।

धनु हेल्थ राशिफल

आज धनु राशि वालों को सेहत से जुड़ी दिक्कतें आएंगी। दिल या फेफड़ों से जुड़ी समस्या से परेशान लोग आज भारी सामान ना उठाएं। कुछ लोगों को आज वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ लोग सर्दी-छींक, गले में दर्द या हल्का पेट खराब जैसी दिक्कतों से परेशान रहेंगे। पानी खूब पिएं। कोल्ड ड्रिंक ना लें। आज के दिन महिला जातक सब्जियां या फल वगैरह काटते वक्त सावधान रहें, आज हल्की चोट लग सकती है।

धनु राशि के गुण

ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, निडर, खूबसूरत, ज़िंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारी, पॉज़िटिव सोच वाली

कमजोरी: चीजें भूल जाना, लापरवाही, कभी-कभी चिड़चिड़ी

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लिवर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पुखराज

धनु राशि संग रिश्तों की अनुकूलता

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
