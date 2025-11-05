Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka dhanu rashifal today sagittarius horoscope 5 november 2025 future predictions in hindi
धनु राशिफल 5 नवंबर: धनु राशि वाले आज दिखावे में ना करें खर्चा, पार्टनर संग जरूर करें ये काम

धनु राशिफल 5 नवंबर: धनु राशि वाले आज दिखावे में ना करें खर्चा, पार्टनर संग जरूर करें ये काम

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 5 November 2025: राशिचक्र में नवीं राशि धनु है और जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि धनु होती है। जानिए आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? 

Wed, 5 Nov 2025 06:47 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aaj ka Dhanu Rashifal 5 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: आज मूड अच्छा रहने वाला है। आज आपके अंदर सीखने की इच्छा होगी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। अपने वादों को पूरा करें। छोटे-छोटे बदलाव से आज का दिन बेहतर होने वाला है। आज नए आइडिया से फायदा मिल सकता है। डिसिप्लिन में रहें। सेहत अच्छी रहेगी। खर्चे पर कंट्रोल कर लें तो पैसे के मामले में भी सब ठीक रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव राशिफल

आपका खुश मिजाज अंदाज लोगों को आकर्षित करेगा। आज अच्छे कनेक्शन बनेंगे। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ कोई छोटी सी एक्टिविटी जरूर करें। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक करें। उनकी तारीफ करेंगे तो रिश्ता और अच्छा बनेगा। मजबूती आएगी। जो लोग सिंगल हैं तो किसी इवेंट या ग्रुप में मिलने-जुलने से अच्छी बातचीत शुरू हो सकती है। आज कोई बड़ा वादा ना करें। पार्टनर को ध्यान से सुनें।

ये भी पढ़ें:देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की बधाई के लिए 11 यूनीक मैसेज

धनु करियर राशिफल

आज कुछ नया सीखिए। साथ ही टीम के साथ व्यवहार अच्छा रखिए तो फायदा होगा। किसी नए काम के लिए आगे आएं क्योंकि इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, उन्हें छोटी-छोटी जानकारी पूरी क्लैरिटी के साथ दें। इस गलतफहमियां कम होंगी। साथ ही आपके प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। क्लैरिटी के साथ अपनी बात कहें। एक बार में ज्यादा काम ना लें।

ये भी पढ़ें:देव दीपावली पर कितने दीए जलाना होगा शुभ? इन जगहों पर ना रहने दें अंधेरा

धनु आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में दिन अच्छा जाएगा लेकिन आपको अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। हर दिन के खर्चे को नोट करिए। जिन चीजों की जरूरत ना हो, उसे अभी ना खरीदें। अगर कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो दिखावे की जगह ये देखें कि आपको उसकी जरूरत कितनी है। हर हफ्ते बचत करें। बिना किसी क्लैरिटी और शर्त के पैसों के लेनदेन से बचें।

धनु सेहत राशिफल

आज धनु राशि के जातकों की एनर्जी सही रहेगी। हल्की-फुल्की देखभाल की जरूरत पड़ेगी। नींद का समय निर्धारित करें। काम के बीच में ब्रेक लें ताकि एनर्जी बनी रहें। शाकाहारी भोजन करें। भोजन में दाल और सब्जी लें। फल खाएं। इससे दिन एनर्जेटिक रहेगा। पानी खूब पिएं। मीठी चीजें कम खाएं। सोने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। बैचेनी हो तो वॉक करें।

धनु राशि के गुण

ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, निडर, खूबसूरत, ज़िंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारी, पॉज़िटिव सोच वाली

कमजोरी: चीजें भूल जाना, लापरवाही, कभी-कभी चिड़चिड़ी

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लिवर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पुखराज

धनु राशि संग रिश्तों की अनुकूलता

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने