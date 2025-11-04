धनु राशिफल 4 नवंबर: सुबह-सुबह ऑफिस में करें ये काम, पैसों के मामले में आज सही रहेगी स्थिति

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 4 November 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। जिन व्यक्तियों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु होती है। जानें आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Aaj ka Dhanu Rashifal 4 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: आज आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी। नए विचार आएंगे। किसी नए प्लान की वजह से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आसान तरीके से अपना काम करते जाइए और आगे बढ़ते रहिए। जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें। अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। जहां हो पाएं वहां लोगों की मदद जरूर करें।

धनु लव राशिफल आज रिश्तों में छोटे-छोटे सरप्राइज दें। छोटे-छोटे जेस्चर से रिश्ते में भरोसा आएगा। अगर सिंगल हैं तो किसी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हो जाइए। जल्दबाजी में कुछ भी ना करं। लोगों से नरमी से बात करें। इससे रिश्ते में मजबूती आएगी।

धनु करियर राशिफल काम में आज आपको अलग ही एनर्जी फील होगी। इससे काम की शुरुआत भी सही होगी। एक जरूरी काम को चुनिए और मन लगाकर उसे पूरा करें। जरूर पड़ने पर मदद जरूर लें। सफलता का श्रेय सभी को दें। अगर कोई नया मौका मिल रहा है तो पहले उसे पढ़ लें और भरोसा होने पर ही हामी भरें। सुबह-सुबह रोज शेड्यूल बना लें। जल्दबाजी ना करें। बहसबाजी से बचें।

धनु आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में आज धनु राशि वालों की स्थिति सही है। सब कुछ संतुलित रहेगा। बचत के लिए कुछ पैसे निकाल लीजिए। अचानक से शॉपिंग प्लान ना बनाएं। कुछ खरीदना है तो पहले लिस्ट बना लें और दाम की तुलना जरूर करें। पैसों से संबंधित फैसले लेने हैं तो किसी समझदार और भरोसेमंद इंसान से राय लें। बिल और पेमेंट का हिसाब बराबर रखें। आज छोटी-छोटी बचत करेंगे तो आगे के लिए बेहतर होगा। किसी भी फैसले के समय धैर्य बनाकर रखें।

धनु स्वास्थ्य राशिफल आज छोटी-छोटी आदतों से ही सेहत अच्छी रहेगी। समय पर सोने की कोशिश करें। गर्म और पौष्टिक खाना ही खाइए। छोटी सी वॉक पर जाएं। स्ट्रेचिंग और सिंपल योगा से मन और शरीर को हल्का और अच्छा महसूस होगा। पानी खूब पिएं। आंखों को स्क्रीन से थोड़ी-थोड़ी देर में राहत दें। तनाव हो तो गहरी सांस लें। रात में देर तक काम ना करें। किसी चीज की शंका हो तो किसी डॉक्टर से परामर्श जरूर करें।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, व्यवहारकुशल, हिम्मती, सुंदर, चंचल, ऊर्जावान, प्यारा स्वभाव, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक चिन्ह: धनुर्धारी

तत्त्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघ और जिगर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

औसत मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन