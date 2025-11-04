Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka dhanu rashifal today sagittarius horoscope 4 november 2025 future predictions in hindi
धनु राशिफल 4 नवंबर: सुबह-सुबह ऑफिस में करें ये काम, पैसों के मामले में आज सही रहेगी स्थिति

धनु राशिफल 4 नवंबर: सुबह-सुबह ऑफिस में करें ये काम, पैसों के मामले में आज सही रहेगी स्थिति

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 4 November 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। जिन व्यक्तियों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु होती है। जानें आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Tue, 4 Nov 2025 07:01 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Aaj ka Dhanu Rashifal 4 November 2025, Sagittarius Horoscope Today: आज आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी। नए विचार आएंगे। किसी नए प्लान की वजह से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आसान तरीके से अपना काम करते जाइए और आगे बढ़ते रहिए। जरूरत पड़ने पर आराम जरूर करें। अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं। जहां हो पाएं वहां लोगों की मदद जरूर करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु लव राशिफल

आज रिश्तों में छोटे-छोटे सरप्राइज दें। छोटे-छोटे जेस्चर से रिश्ते में भरोसा आएगा। अगर सिंगल हैं तो किसी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हो जाइए। जल्दबाजी में कुछ भी ना करं। लोगों से नरमी से बात करें। इससे रिश्ते में मजबूती आएगी।

धनु करियर राशिफल

काम में आज आपको अलग ही एनर्जी फील होगी। इससे काम की शुरुआत भी सही होगी। एक जरूरी काम को चुनिए और मन लगाकर उसे पूरा करें। जरूर पड़ने पर मदद जरूर लें। सफलता का श्रेय सभी को दें। अगर कोई नया मौका मिल रहा है तो पहले उसे पढ़ लें और भरोसा होने पर ही हामी भरें। सुबह-सुबह रोज शेड्यूल बना लें। जल्दबाजी ना करें। बहसबाजी से बचें।

ये भी पढ़ें:बुधवार को जन्म लेने वालों में होती हैं ये खूबियां, होती है ये 1 कमी

धनु आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज धनु राशि वालों की स्थिति सही है। सब कुछ संतुलित रहेगा। बचत के लिए कुछ पैसे निकाल लीजिए। अचानक से शॉपिंग प्लान ना बनाएं। कुछ खरीदना है तो पहले लिस्ट बना लें और दाम की तुलना जरूर करें। पैसों से संबंधित फैसले लेने हैं तो किसी समझदार और भरोसेमंद इंसान से राय लें। बिल और पेमेंट का हिसाब बराबर रखें। आज छोटी-छोटी बचत करेंगे तो आगे के लिए बेहतर होगा। किसी भी फैसले के समय धैर्य बनाकर रखें।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: घर में पोछा लगाते वक्त रखें इन बातों का खास ध्यान

धनु स्वास्थ्य राशिफल

आज छोटी-छोटी आदतों से ही सेहत अच्छी रहेगी। समय पर सोने की कोशिश करें। गर्म और पौष्टिक खाना ही खाइए। छोटी सी वॉक पर जाएं। स्ट्रेचिंग और सिंपल योगा से मन और शरीर को हल्का और अच्छा महसूस होगा। पानी खूब पिएं। आंखों को स्क्रीन से थोड़ी-थोड़ी देर में राहत दें। तनाव हो तो गहरी सांस लें। रात में देर तक काम ना करें। किसी चीज की शंका हो तो किसी डॉक्टर से परामर्श जरूर करें।

धनु राशि के गुण

ताकत: समझदार, व्यवहारकुशल, हिम्मती, सुंदर, चंचल, ऊर्जावान, प्यारा स्वभाव, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक चिन्ह: धनुर्धारी

तत्त्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघ और जिगर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

औसत मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
sagittarius Sagittarius Horoscope Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने