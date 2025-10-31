Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 31 अक्टूबर: धनु राशि वालों की जिंदगी में होगी पुराने प्यार की एंट्री, जिंदगी में लौटेंगी खुशियां

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 31 October 2025: राशिचक्र में नवी राशि धनु है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु होती है। जानें आज का दिन इन लोगों के लिए कैसा होगा? 

Fri, 31 Oct 2025 07:00 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Dhanu Rashifal 31 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: प्यार के मामले में आज ध्यान दें। पार्टनर के साथ समय बिताएं। ऑफिस में अपनी मेहनत से पीछे ना हटें। आपको इससे अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। आज आर्थिक मामलों में फायदा मिल सकता है। सेहत भी ठीक रहने वाली है।

धनु लव राशिफल

धनु राशि वाले अपने पार्टनर को खुश रखें। उनके साथ आज ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फोन और मैसेज की मदद से अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करें। कुछ जातकों की जिंदगी में आज पुराना प्यार वापस लौटकर आने वाला है। इस वजह से जिंदगी में खुशियां लौटेंगी। जो महिला जातक अभी तक अपने रिश्ते को लेकर घरवालों का विरोध झेलती आ रही हैं, आज उन्हें गुड न्यूज मिलने की संभावना है। परिवार के लोग या फिर भाई-बहन आपका साथ देंगे। शादीशुदा महिलाएं परिवार आगे बढ़ाने की गुड न्यूज दे सकती हैं।

धनु करियर राशिफल

आज ऑफिस में फोकस बनाकर रखें। ईमानदारी और लगन से काम करेंगे तो आज रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए दोपहर से पहले का समय सही रहेगा। क्लाइंट्स के साथ आपकी अच्छी बातचीत होगी। बैंकिंग, फाइनेंस या अकाउंटिंग से जुड़े लोग आज थोड़ी सावधानी से काम करें। कैलुकेशन के वक्त सावधानी रखें। मशीनरी या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज टैक्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे दिन खत्म होते-होते ये दिक्कत दूर हो जाएगी।

धनु आर्थिक राशिफल

आज धनु राशि वालों को पुराने इन्वेस्टमेंट से पैसा मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कानूनी मामले में जीत हासिल हो सकती है। इससे आपको अच्छा खासा धन लाभ होने वाला है। अगर पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला है तो उसे सुलझाने के लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग आज किसी पुराने बकाया को क्लियर करेंगे। कुछ लोग आज फंड जुटा पाने में सफल होंगे।

धनु सेहत राशिफल

आज धनु वाली की सेहत ठीक रहने वाली है। कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर प्रेग्नेंट महिलाएं पहाड़ी इलाकों में यात्रा कर रही हैं तो वो आज सावधान रहें। कोल्ड ड्रिंक जैसी अनहेल्दी चीजों से दूरी बना लें। इसकी जगह आप ताजा फलों के जूस को रिप्लेस करेंगे तो अच्छा होगा। कुछ लोगों को आज ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी हो सकती है। हालांकि चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिन खत्म होते-होते सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों को आज दांत से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

धनु राशि के गुण

ताकत: समझदार, व्यवहारिक, बहादुर, खूबसूरत, जिंदादिल, ऊर्जावान, खुशमिज़ाज और आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह और कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लीवर

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

धनु राशि की संगति

सबसे अच्छी जमेगी: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी जमेगी: मिथुन, धनु

सामान्य जमेगी: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम जमेगी: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

