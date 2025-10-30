Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 30 अक्टूबर: आज रिश्ते में घुसने की कोशिश करेगा कोई तीसरा इंसान, खर्चे पर करें थोड़ा कंट्रोल

संक्षेप: Aaj Ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope Today 30 October 2025: राशिचक्र की नवी राशि धनु है और जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उन लोगों की राशि धनु होती है। जानिए आज यानी 30 अक्टूबर का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है?

Thu, 30 Oct 2025 06:37 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Dhanu Rashifal 30 October 2025, Sagittarius Horoscope Today: धनु राशि वाले आज पार्टनर से प्यार जताएं। फालतू की बहसबाजी से तो आज दूर ही रहें। पार्टनर पर कोई भी इल्जाम लगाने से आज बचें। ऑफिस में शांति से काम करें। जरूरत पड़ने पर अपना टैलेंट दिखाएं। पैसों के मामले में दिन ठीक ही रहेगा लेकिन अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें।

धनु लव राशिफल

धनु राशि की लव लाइफ में आज अच्छा-खास बैलेंस देखने को मिलने वाला है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में घुसने की कोशिश करें तो उसे तुरंत रोक दें। अपने फैसले खुद लें। आज पार्टनर के साथ आप कोई रोमांटिक ट्रिप या फिर नाइट ड्राइव की प्लानिंग कर सकते हैं। आज हो सकता है कि ईगो से जुड़ी कोई बात हो जाए लेकिन परेशान ना हो। आप चीजों को शांति से संभाल ले जाएंगे। जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, उन्हें आज ससुराल की साइड से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कोशिश करिए कि इस वजह से आपके रिश्ते पर कोई असर ना आए। पार्टनर को खुश करने के लिए प्यारा सा कोई गिफ्ट दें या फिर डिनर की प्लानिंग कर लें।

धनु करियर राशिफल

ऑफिस में आज कोई भी फैसला लेना हो तो भावनाओं में ना बहें। समझदारी से ही फैसले लें। कुछ काम के लिए कलीग्स की जरूरत होगी। ऐसे में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाकर ही चलें। जो लोग क्रिएटिव फील्ड जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग, एनीमेशन या आईटी से जुड़े हैं, वो लोग आज अपनी स्किल्स और टैलेंट से विदेशी क्लाइंट को इंप्रेस कर पाएंगे। आज कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। जो लोग कई दिन से नौकरी बदलने की सोच रहे थे या नोटिस पीरियड पर हैं, उन लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है।

धनु आर्थिक राशिफल

धनु राशि वालों के लिए आज पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा भी बहुत है। खर्चे पर ही कंट्रोल रखना है। ऐसे में पैसों से जुड़े मामलों को संभालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आज आपकी एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। खाली चेक को साइन करने से बचें। शेयर मार्केट में सोच-समझकर ही इन्वेस्ट करें। आज धनु राशि वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर घर के लिए कोई जरूरी चीज ले सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज दिन अच्छा जाएगा। ये लोग आज नए डील से फंड जुटाने में कामयाब हो सकते हैं।

धनु सेहत राशिफल

धनु राशि के जातक आज अपनी सेहत को नजरअंदाज ना करें। आज कुछ महिलाओं में पाचन से संबंधित शिकायत हो सकती है। बड़े-बुजुर्ग लोगों को जोड़ों में दर्द की शिकायत होगी। रिश्तों में आई हलचल या आपसी टकराव के चलते मानसिक तनाव होगा। ऐसे में आज शांत रहने की कोशिश करें। अपनी दवाइयों को समय पर ही लें। आज जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। जो लोग लीवर या फिर किडनी की दिक्कत से परेशान हैं, उनके लिए आज दिन के बाद का समय थोड़ा सेंसेटिव रहेगा। ऐसे में अपना पूरा ख्याल रखें।

धनु राशि के गुण

ताकत: समझदार, व्यवहारिक, ऊर्जावान, खुशनुमा, आत्मविश्वासी और आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह और कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लीवर

शासक ग्रह: बृहस्पति

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: हल्का नीला

लकी नंबर: 6

लकी स्टोन: पीला पुखराज

धनु राशि की अनुकूलता

सबसे अच्छा मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
