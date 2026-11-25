आज का धनु राशिफल (25 नवंबर 2026) :मार्गी शुक्र स्नेह और मेलजोल का सुख देगा, साथ ही पसंद की चीजों पर खर्च बढ़ाएगा
aaj ka dhanu rashifal: कारोबारियों के लिए विस्तार के सिलसिले में लंबी यात्रा के योग हैं। दिन व्यस्त रहेगा, फिर भी अपनी क्षमता पर भरोसा बना रहेगा।
पढ़ाई में आपकी मेहनत का असर सामने आने के योग हैं और दफ्तर में अपना काम पूरे भरोसे से करेंगे। किसी सहकर्मी की मांग व्यस्त कार्यक्रम में जगह लेगी। लगातार प्रयास से उसका हल निकलेगा। शिक्षा में सफलता के लिए आज दिन अनुकूल है। मन में खुशी रहेगी और नया काम हाथ में लेने का उत्साह होगा। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के छठे भाव में रहेगा, जिससे काम और दिनचर्या आपकी सक्रियता के केंद्र में रहेंगे। किसी सामाजिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है। काम के बीच वहां जाने का खयाल अच्छा लगेगा।
आज का धनु राशिफल करियर राशिफल
विद्यार्थियों को तैयारी का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं। अभ्यास के दौरान अपनी समझ पर भरोसा बढ़ेगा और पढ़ाई आगे ले जाने का उत्साह रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी निभाते समय आत्मविश्वास साफ दिखाई देगा। सामने रखा काम कठिन लगने पर भी उसे पूरा करने की इच्छा बनी रहेगी। कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु आगे बढ़ने की तीव्र चाह और कुछ बेचैनी देगा। किसी नए विषय में अचानक रुचि होगी, जिससे ध्यान दूसरी ओर खिंचेगा। कारोबारी यात्रा का उद्देश्य काम का विस्तार होगा और उसके लिए प्रयास अनुकूल रहेंगे। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान या पदक मिलने की संभावना है। आज पढ़ाई का मुख्य हिस्सा पहले पूरा करें। मेहनत में निरंतरता रखना आपके लिए अपेक्षाकृत सहज रहेगा।
आज का धनु राशिफल धन राशिफल
अपने शौक और सुख सुविधाओं पर खर्च की संभावना है। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में स्वराशि का मार्गी शुक्र स्नेह और मेलजोल का सुख देगा, साथ ही पसंद की चीजों पर खर्च बढ़ाएगा। किसी आयोजन में जाने की संभावना धन संबंधी सोच में भी जगह बनाएगी। कारोबार बढ़ाने की यात्रा पर होने वाले खर्च पर विचार होगा। काम के विस्तार के प्रयास अनुकूल हैं, पर आमदनी का नतीजा अभी खुला रहेगा। आज पैसे से जुड़ी इच्छा का संबंध अपने आनंद से भी होगा। चेतावनी साफ है, उत्साह में तय सीमा से अधिक खर्च न करें। अपनी पसंद के लिए पहले रकम अलग रखें।
आज का धनु राशिफल लव राशिफल
अपने लोगों से मिलने का मन होगा और बातचीत में प्रसन्नता दिखाई देगी। पारिवारिक समारोह या सामाजिक जुटान में शामिल होने के योग हैं। वहां पहुंचने पर रोज के कामों से अलग माहौल मिलेगा। प्रेम संबंधों में स्नेह जताने की इच्छा रहेगी। साथ बिताने का विचार अच्छा लगेगा और अपनी पसंद की बातें साझा होंगी। व्यस्त कार्यक्रम के बीच परिवार के लिए समय निकालने का सवाल भी सामने होगा। मित्रों से बातचीत में किसी शौक का जिक्र होगा और उसी विषय पर मन देर तक लगा रहेगा। मिलने का समय पहले बता दें। आज रिश्तों का सुख साथ बैठने और सहज बातचीत में महसूस होगा।
आज का धनु राशिफल हेल्थ कैसी है?
सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल है और अपने सामान्य काम करने की ऊर्जा अच्छी रहने के संकेत हैं। मन में खुशी रहेगी, इसलिए व्यस्त कार्यक्रम भी बहुत भारी नहीं लगेगा। काम शुरू करने का उत्साह बना रहेगा और खेल से जुड़े लोगों के लिए सक्रियता का पक्ष अच्छा है। दिनचर्या में काम का हिस्सा बड़ा रहेगा। किसी आयोजन में जाने का विचार होने से आराम के समय पर भी ध्यान जाएगा। अपने सामान्य विश्राम के लिए जगह रखें। पढ़ाई हो या नौकरी, अपने प्रयास को लेकर संतोष का भाव रहेगा। दिन की व्यस्तता के बीच मन किसी सुखद मुलाकात की ओर भी जाएगा।
क्या करें
सहकर्मी की मांग के लिए अपने कार्यक्रम में एक निश्चित समय रखें।
क्या न करें
नई रुचि के उत्साह में चल रहा अभ्यास अधूरा न छोड़ें।
कल का राशिफल
कल परिवार के साथ सैर होगी और सुख सुविधाओं का आनंद मिलेगा। अविवाहितों को प्रस्ताव मिलने की संभावना है। प्रेम जताने के लिए दिन अनुकूल रहेगा। सेहत पर ध्यान देना होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र