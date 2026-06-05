धनु राशिफल 5 जून 2026: आज इस गलती से रिश्ते में आ सकती है खटास, निवेश करने से बचें

Dhanu Rashi 5 June 2026: धनु का संबंध गुरु ग्रह यानी बृहस्पति से है। शुक्रवार के दिन धनु राशि वालों को अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। निवेश से बचना है। पढ़ें पंडित नरेन्द्र उपाध्याय का धनु राशि के लिए भविष्यफल।

Dhanu Aaj Ka Rashifal 5 June 2026, Sagittarius Horoscope Today: 5 जून 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। कुछ मामलों में सब अच्छा होगा दिखेगा तो वहीं कुछ जगहों पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। खासकर आज आप बातचीत करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें क्योंकि छोटी-सी बात भी रिश्तों में खटास ला सकती है। करियर के मामले में चीजें सही रहेंगी लेकिन पैसों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से नुकसान होने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही करने से बचें। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के भविष्यफल से जानें आज किस तरह से आपको सतर्क रहने की जरूरत है?

धनु राशि का लव राशिफल प्यार के मामले में आज थोड़ा सावधान रहना है। अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें। आज गुस्से में कही गई कोई बात रिश्तों में खटास ला सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और बिना सिर-पैर की बहस से दूर रहें नहीं तो मामला उलझ सकता है। वैसे प्यार की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी बनी हुई है और कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आ रही है। बस आप धैर्य रखें और इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें अभी जल्दबाजी से बचना चाहिए। कुल मिलाकर पर्सनल लाइफ सही रहने वाली है।

धनु राशि का करियर राशिफल करियर के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में सब सही होगा। अपने काम को आप बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। नौकरीपेशा लोगों को सीनियर का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे तो अब उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन सही जाने वाला है। मेहनत और एक्सपीरियंस का पूरा लाभ मिलेगा। हालांकि कोई भी बड़ा फैसला आज हड़बड़ी में ना ही लें तो बेहतर होगा।

धनु राशि का मनी राशिफल पैसों के मामलों में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। धन हानि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो आज के दिन किसी भी तरह का निवेश करने से बचें। किसी भी चीज में पैसा लगाने वाले हैं तो अच्छे से सोच-विचार करने के साथ जरूरी फैक्ट की जांच करें। लालच में आकर निवेश करने की सोचेंगे तो नुकसान ही होगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर रखें।