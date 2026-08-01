आज का धनु राशिफल 2 अगस्त: इस बात से होगी बैचेनी, मंगल से मिलेगा लाभ
Sagittarius Horoscope Today Dhanu Rashifal 2 August 2026: धनु राशि वालों को आज के दिन की शुरुआत होने के साथ ही बैचेनी महसूस होगी। वहीं मंगल ग्रह से फायदा मिलता दिखेगा। यहां पढ़ें आज का राशिफल।
Aaj ka Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today 2 August 2026, धनु राशिफल 2 अगस्त: दिन की शुरुआत भागदौड़, संपर्क, मैसेज, छोटे काम और लगातार कोशिशों के साथ हो सकती है। आपको लग सकता है कि एक काम खत्म होने से पहले दूसरा सामने आ रहा है। इसी वजह से बेचैनी और हल्का तनाव भी बना रह सकता है। फिर भी यह समय हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं है। जितना व्यवस्थित रहेंगे, उतना फायदा होगा। भाई बहन, पड़ोसी या करीबी लोगों से बात बन सकती है।
कोई पुराना परिचित फिर से संपर्क में आए, ऐसी भी संभावना है। दोपहर के बाद मन घर, आराम और भावनात्मक स्थिरता की ओर मुड़ेगा। तब बाहर की दौड़ से हटकर आप अपने लोगों के बीच रहना चाहेंगे। अगर आसपास किसी के घर छोटा कार्यक्रम, मिलना जुलना या खुशी का माहौल हो, तो उसमें शामिल होने से मन हल्का होगा।
सूर्य और गुरु गहरे बदलाव वाले हिस्से को छू रहे हैं, इसलिए छोटी बात भी भीतर तक असर कर सकती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना जरूरी है। वाहन, रास्ता, समय और खानपान में लापरवाही न करें। काम रहेगा, पर खुद को थकाकर नहीं।
धनु लव राशिफल
रिश्तों में शुरुआत थोड़ी जल्दबाजी वाली हो सकती है। आप अपनी बात जल्दी कहना चाहेंगे, लेकिन सामने वाला उसी गति में जवाब न दे तो झुंझलाहट हो सकती है। इस वजह से शब्दों का चुनाव संभलकर करें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें दिन के बाद वाले हिस्से में ज्यादा आराम मिलेगा। तब भावनाएं खुलेंगी और साथ बैठकर गहरी बात हो सकेगी। किसी नए व्यक्ति से परिचय भी दिलचस्प लग सकता है, लेकिन तुरंत अपेक्षा बढ़ाना ठीक नहीं होगा। शादीशुदा लोगों को घर के माहौल को शांत रखने पर ध्यान देना चाहिए। परिवार के बीच साथी का साथ आपको भावनात्मक ताकत देगा। पुरानी यादें या किसी पुराने दोस्त से मिलना भी मन को नरम बना सकता है।
धनु करियर राशिफल
काम के क्षेत्र में मेहनत ज्यादा दिख रही है। जो जिम्मेदारी मिली है, उसमें ढील देने का मौका कम रहेगा। अगर नौकरी में हैं, तो छोटे-छोटे कामों का दबाव जमा होकर तनाव दे सकता है। सूची बनाकर काम करें। इससे बिखराव कम होगा। कारोबार में ग्राहकों, डिलीवरी, जवाब, यात्रा या फॉलोअप का काम बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए सुबह रिवीजन, लिखने पढ़ने और अभ्यास का समय अच्छा है। दोपहर के बाद घर पर बैठकर पढ़ाई करने से ज्यादा ध्यान बनेगा। मंगल काम वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मेहनत का असर दिखेगा, पर जल्द गुस्सा या चिड़चिड़ापन नुकसान करेगा। मीटिंग, इंटरव्यू या बातचीत में सीधी भाषा रखें। दूसरों की बात बीच में न काटें।
धनु फाइनेंस राशिफल
पैसे मेहनत के साथ जुड़े रहेंगे। अचानक बड़ी राहत के बजाय छोटे छोटे स्रोतों से काम चलने जैसा संकेत है। यात्रा, ईंधन, कम्युनिकेशन, बाहर का खाना या घर की जरूरत पर खर्च हो सकता है। अगर कोई नया खरीदारी प्लान है, तो पहले घर के मौजूदा खर्च देखें। उधार या साझे भुगतान में लिखित स्पष्टता रखें। काम से जुड़ा पैसा आने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए कैश फ्लो पर नजर रखें। जोखिम लेकर त्वरित लाभ सोचने के बजाय सुरक्षित और व्यावहारिक रास्ता बेहतर रहेगा।
धनु हेल्थ राशिफल
तनाव और बेचैनी शरीर से ज्यादा मन में महसूस हो सकती है। जल्दी जल्दी काम करना और समय पर न खाना थकान बढ़ा सकता है। बाहर का खाना सीमित रखें। पानी पर्याप्त लें। वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। दोपहर के बाद आराम, घर का सादा भोजन और थोड़ी शांति आपको काफी राहत देंगे। शाम को स्क्रीन टाइम कम करने से नींद भी बेहतर रह सकती है।
आज की सलाह: जल्दबाजी कम करें, कामों की सूची बनाएं और रास्ते में अतिरिक्त सावधानी रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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