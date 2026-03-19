धनु राशिफल 19 मार्च: आज आ सकता है इंटरव्यू का कॉल,लव लाइफ में मिलेंगे अच्छे रिजल्ट,पढ़ें आज का धनु राशिफल
Sagittarius Horoscope Today Dhanu Rashifal 19 March 2026: धनु राशि चक्र की 9वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा धनु राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि धनु मानी जाती है।
Aaj Ka Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today 19 March 2026 : धनु जातकों के जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी आज उनके मनोबल को तोड़ नहीं पाएगी। धनु राशि के लोगों को आज के दिन अपनी लव लाइफ में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के दिन खासतौर पर अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े कार्यों के प्रति सजगता बरतें। सुनिश्चित करें कि आप पेशेवर कार्यों के प्रति सतर्क रहते हुए सर्वोत्तम परिणाम दें। अपने धन और स्वास्थ्य का अच्छी तरह ख्याल रखें। मामूली आर्थिक समस्याओं के बावजूद, आज का दिन आपके लिए सामान्य बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि आज के दिन कोई भी बड़ा पेशेवर मुद्दा आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। लव लाइफ में अपना बेस्ट दें। सेहत सामान्य बनी रहेगी।
धनु राशि वालों के लिए आज का राशिफल (19 मार्च 2026)
धनु राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन धनु जातक अपने प्रेम संबंधों में रोमांचक पल तलाश सकते हैं। अपनी लव लाइफ को अगले स्तर पर ले जाने से आपको प्रसन्नता मिलेगी। कुल मिलाकर आज के दिन आपको अपने प्रेम संबंध में कोई बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। एक अच्छा श्रोता बनने से आपका रिश्ता और ज्यादा मधुर बन सकता है। लेकिन अपने एक्स से दूरी बनाए रखने में ही आपकी भलाई है। ऐसा ना करने पर वर्तमान प्रेम संबंध में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको आज के दिन अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभव महसूस होंगे। अविवाहित महिलाओं को आज शादी का प्रस्ताव मिल सकता है।
धनु राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आप अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं। आपको आज कहीं से इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। आईटी, वास्तुकला, डिजाइन, आतिथ्य सत्कार और विमानन पेशेवरों को विदेश में नए अवसर मिलेंगे। अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और सहकर्मियों के साथ टकराव से बचें। बैंकरों, लेखाकारों और वित्तीय प्रबंधकों को दोपहर के समय सतर्क रहने की जरूरत है। वकील और स्वास्थ्यकर्मी कुछ ऐसे मामले संभाल सकते हैं, जो जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। व्यापारी नए क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करके प्रसन्नता हासिल करेंगे।
धनु राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
कोई बड़ी आर्थिक समस्या आज के दिन धनु जातकों के जीवन को प्रभावित नहीं करेगी। बावजूद इसके धन प्राप्त होते ही भविष्य के लिए बचत करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। आज के दिन आप कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद सकते हैं। परिवार में संपत्ति संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। इसके अलावा आज के दिन आप अपने कार्यालय में किसी समारोह में योगदान दे सकते हैं। उद्यमी पार्टनर की मदद से धन जुटाने में सफल रहेंगे। ग्राहक आपको बकाया भुगतान कर सकते हैं, जिससे आपका तनाव दूर होगा।
धनु राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आपको सेहत से जुड़ी कोई बड़ी समस्या परेशान नहीं करने वाली है। लेकिन त्वचा संबंधी छोटी-मोटी समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। जिसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता हो सकती है। आज आपको आंख या नाक से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। तो कुछ जातकों को छाती से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्गों और महिलाओं को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सावधानी बरतें। जोखिम भरे खेलों से बचना चाहिए। संतुलित भोजन करें, डाइट का ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट