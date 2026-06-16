धनु राशिफल 16 जून 2026: मेष राशि का चंद्रमा आज दोपहर में हड़बड़ी में करा सकता है चूक
Dhanu Rashifal: धनु राशि के लिए आज का दिन बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। चंद्रमा आज मेष राशि में हैं तो मन में थोड़ी जल्दबाजी रहेगी, ऐसे में क्या सावधान रखें?
Aaj ka Dhanu Rashifal: मन में अपनापन और हल्की कोमलता रहेगी। यही वजह है कि लोगों से सहयोग लेना आज आसान हो सकता है। जीवनसाथी का साथ मिलने से कई काम सरल बनेंगे। दिन को सही ढंग से चलाने के लिए समय सारिणी साफ रखें। बस या ट्रेन से आने जाने, कॉल, मीटिंग और भुगतान जैसे कामों को इधर उधर न छोड़ें। चंद्रमा मेष में होने से ऊर्जा मिलेगी और भरणी नक्षत्र कार्यों को गति देगा। लेकिन देर दोपहर में हड़बड़ी से चूक की संभावना है। कारोबार में नए प्रस्ताव या साझेदारी की बात आगे बढ़ सकती है। पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। जो छात्र लगातार अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें प्रगति दिखेगी। सट्टा या बहुत जोखिम वाले लाभ से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। अच्छी बात यह है कि आज मदद मांगने पर निराशा कम मिलेगी। बस भाषा नरम रखें और हर काम का समय पहले तय करें।
धनु लव राशिफल
दांपत्य जीवन में सहयोग का भाव रहेगा। साथी आपका पक्ष समझेगा और व्यावहारिक मदद भी कर सकता है। अगर किसी जरूरी मीटिंग, बिल, दस्तावेज या सफर को लेकर तनाव है, तो बात साझा करें। प्रेम का रंग भी बना रहेगा, पर दिखावे से ज्यादा उपयोगी सहयोग में। यह दिन रिश्ते को साथ काम करने की आदत सिखा सकता है। परिवार में किसी महिला सदस्य का सम्मान करना खास तौर पर जरूरी है। अनजाने में कही गई तीखी बात बाद में पछतावा दे सकती है। अविवाहित लोगों के लिए किसी समझदार व्यक्ति से बात आगे बढ़ सकती है। राहत यह है कि घर के भीतर समर्थन की जमीन मौजूद है। उसे हल्के में न लें।
धनु करियर राशिफल
पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। छात्र यदि रोज का रिविजन पकड़ लें तो मजबूत पकड़ बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कॉल, ईमेल, मीटिंग और सफर का संतुलन संभालना होगा। देर से निकलना या किसी सूचना को अनदेखा करना परेशानी देगा। व्यापारियों के लिए नया साझेदार, नई डील या नया ऑफर लाभकारी दिशा दिखा सकता है। फिर भी हर शर्त पढ़ें। बस या ट्रेन के सफर में कागज या बैग पर ध्यान रखें। यदि प्रस्तुति, इंटरव्यू या आवेदन करना है, तो सुबह की शांत अवधि बेहतर रहेगी। बचने वाली गलती यह होगी कि आप उत्साह में एक साथ बहुत से वादे कर दें। जो संभव है, वही स्वीकार करें। छोटे और समय पर पूरे काम आपकी छवि मजबूत करेंगे।
धनु मनी राशिफल
बचत के लिए दिन उपयोगी है। आय से थोड़ा हिस्सा अलग रखने की सोच सफल हो सकती है। बिल या देनदारी समय से निपटा दें। सट्टा, तेजी या केवल सुनी सुनाई बात पर पैसा लगाना ठीक नहीं होगा। व्यवसाय में नई डील से लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन भुगतान चक्र साफ करें। सफर आधारित खर्च बढ़ सकता है, इसलिए नकदी और डिजिटल भुगतान दोनों का हिसाब रखें। संतोष रखें, संयम से चलेंगे तो बचत बन सकती है।
धनु हेल्थ राशिफल
खानपान में सावधानी जरूरी है। बाहर का बेमेल खाना पेट पर असर डाल सकता है। यात्रा में जो भी मिले, वही खा लेने की आदत आज परेशानी दे सकती है। पानी साफ पिएं। सुबह शरीर को खोलने के लिए थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। सीढ़ियां चढ़ते उतरते या प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें। अगर थकान हो तो मीठे पेय के बजाय सादा पानी या हल्का घरेलू पेय लें। शरीर छोटे संकेत पहले ही दे देगा। उन्हें समझिए।
आज की सलाह: सहयोग मांगिए, समय लिखिए और खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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