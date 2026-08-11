आज का धनु राशिफल 12 अगस्त: मंगल के संकेत को ना करें नजरअंदाज, बहसबाजी से रहें दूर
Sagittarius Horoscope Today Dhanu Rashifal 12 August 2026: धनु राशि वालों को आज के दिन ज्यादा रिएक्शन नहीं देना है। जानें आज मंगल आपको क्या संकेत दे रहे हैं? पढ़ें आज का धनु राशिफल।
Aaj ka Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today 12 August 2026, धनु राशिफल 12 अगस्त: दिन थोड़ा संवेदनशील और संभलकर चलने वाला है। हर बात में खतरा नहीं है, लेकिन जल्दबाजी से छोटी परेशानी बड़ी लग सकती है। बाहर निकलते समय, वाहन चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय या काम की मशीन, औजार और डिजिटल फाइल तक के मामले में सावधानी रखें। मन पर भी दबाव रह सकता है। किसी खबर, देरी या अचानक बदले कार्यक्रम से मूड प्रभावित हो सकता है।
जो बातें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर खुद पर अतिरिक्त बोझ न लें। साझा जिम्मेदारियां, पैसे, कागज, रिश्तों की परतें और मन के डर सब एक साथ उभर सकते हैं। ऐसे में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना फायदेमंद रहेगा।
सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा का असर गहरे सोच और व्यावहारिक सतर्कता की मांग कर रहा है। इसलिए कम शब्द, ज्यादा ध्यान और सही समय पर सही कदम ही दिन को सहज बनाएंगे। अनावश्यक बहस से दूरी ही सबसे बड़ी राहत देगी।
धनु लव राशिफल
जीवनसाथी या पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखना आज का जरूरी काम है। सामने वाला आपके शब्दों से ज्यादा आपके लहजे को महसूस करेगा। इसलिए थकान, चिड़चिड़ापन या पुरानी शिकायत को सीधे रिश्ते पर न उतारें। किसी बात पर मतभेद हो तो उसे उसी समय सुलझाने की जिद न करें। थोड़ा समय देकर फिर बात करें। प्रेम संबंधों में दिन औसत रह सकता है। बहुत बड़ी उम्मीदें रखने के बजाय सादगी रखें। अगर मन भारी हो तो साफ साफ बताएं कि आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन दूरी या उदासी को अनदेखी जैसा न बनने दें। रिश्ते में शांति बचाना जीतने से ज्यादा जरूरी रहेगा।
धनु करियर राशिफल
कामकाज में सतर्कता सबसे जरूरी रहेगी। फाइल, डेटा, भुगतान, डेडलाइन, पासवर्ड, ईमेल या कागज में छोटी चूक बाद में तनाव दे सकती है। नौकरी में कोई जिम्मेदारी अचानक बढ़ सकती है, इसलिए बैकअप प्लान रखिए। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उन्हें शर्तें साफ रखना बेहतर होगा। छात्रों के लिए पढ़ाई में गहराई तो रहेगी, लेकिन मन बार बार भटक सकता है। छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें। कठिन विषय को अकेले घूरने के बजाय शिक्षक, मित्र या ऑनलाइन सामग्री से मदद लें। किसी नकारात्मक खबर या तुलना से अपना आत्मविश्वास नीचे न आने दें। मंगल का असर संवाद और साथ काम करने के मामलों में तेज प्रतिक्रिया दिला सकता है, इसलिए मीटिंग या बहस में शब्द नापकर बोलें।
धनु फाइनेंस राशिफल
निवेश के मामले में रुककर देखना ही बेहतर रहेगा। जोखिम वाला फैसला, जल्द कमाई का लालच या बिना पढ़े दस्तावेज पर सहमति आगे चलकर परेशानी दे सकती है। साझा धन, बीमा, कर, फीस, उधार या किसी पुराने लेनदेन की समीक्षा करनी पड़ सकती है। घर के बजट में थोड़ा दबाव महसूस हो तो खर्चों को जरूरी और गैरजरूरी हिस्सों में बांटें। उधार देने या लेने दोनों में शर्तें साफ रखें। धैर्य यहां सबसे बड़ा बचाव है।
धनु स्वास्थ्य राशिफल
तनाव का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। नींद हल्की हो, पेट का तालमेल बिगड़े या थकान जल्दी लगे तो दिनचर्या सुधारें। सफर या बाहर का काम हो तो पानी, समय और आराम का ध्यान रखें। फिसलन, जल्दबाजी और ध्यान भटकने से बचें। थोड़ा धीमे चलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। गहरी सांस और हल्की स्ट्रेचिंग मन को भी राहत देगी।
आज की सलाह: हर जरूरी काम दोबारा जांचें और बहस से पहले एक गहरी सांस जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र