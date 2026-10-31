धनु राशिफल 31 अक्टूबर: गुरु का राशि परिवर्तन खोलेगा तरक्की के रास्ते, जीवन में होंगे बड़े बदलाव
31 अक्टूबर 2026 को धनु राशि से चंद्रमा मिथुन के सातवें भाव में रहेगा, जिससे साझेदारी, बातचीत और रिश्तों पर ध्यान बढ़ेगा। गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर साझा जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर उच्च शिक्षा, यात्रा और मार्गदर्शन से जुड़े मामलों को अहम बना सकता है।
Aaj Ka Dhanu Rashifal 31 October, Sagittarius Horoscope: इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के सातवें भाव में रहेगा। बातचीत और साझा काम में दूसरे व्यक्ति का नजरिया उपयोगी हो सकता है, हालांकि उसका सहयोग पहले से तय नहीं है। किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो तो अपनी जरूरत के साथ सामने वाले की उपलब्धता पूछें। साथ काम करने की इच्छा और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता अलग बातें हैं। अधूरी बातचीत को आगे बढ़ाने तथा सहमति के बिंदु पहचानने का प्रयास करें। घर का कोई दायित्व भी समय मांग सकता है। दूसरों के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले अपने जरूरी काम की जगह रखें। केवल मिलने की संभावना पर बाकी योजना स्थगित करना आवश्यक नहीं है।
धनु राशि का करियर राशिफल
गुरु इस दिन कर्क राशि के आठवें भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के नौवें भाव में जाएंगे। साझा दायित्वों और अनिश्चित सूचनाओं की जांच जरूरी रहेगी, जबकि अध्ययन तथा अनुभवी मार्गदर्शन से व्यापक समझ मिलने की गुंजाइश है। उच्च स्थिति साझा धन के जोखिम समाप्त नहीं करती। शनि मीन राशि के चौथे भाव में वक्री हैं। घर की जिम्मेदारियों और भावनात्मक स्थिरता के लिए वास्तविक व्यवस्था बनाना काम की निरंतरता में महत्वपूर्ण होगा। घर से काम करते हैं तो व्यवधान के लिए वैकल्पिक जगह या तरीका रखें। नया व्यावसायिक प्रस्ताव आए तो भूमिका, निवेश और निर्णय का अधिकार लिखित रूप में समझें। विद्यार्थी कठिन विषय पर नियमित अभ्यास करें तथा शिक्षक से विशिष्ट प्रश्न पूछें। कानूनी या प्रशासनिक मामले में दस्तावेज व्यवस्थित रखें और संबंधित विशेषज्ञ से प्रक्रिया समझें। नतीजे को पहले से तय मानकर तैयारी कम न करें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
साझा धन और निजी खर्च को अलग देखने से हिसाब अधिक स्पष्ट हो सकता है। किसी रिश्तेदार से आर्थिक मदद की चर्चा चल रही हो तो उसके मिलने तक वैकल्पिक बजट रखें। सहायता की संभावना को तय आय मानकर प्रतिबद्धता न बढ़ाएं। कर्ज, बीमा या संयुक्त खाते के कागज में भुगतान की जिम्मेदारी समझें। व्यावसायिक प्रस्ताव में संभावित बिक्री के अलावा लागत और भुगतान मिलने की अवधि देखें। पुराना लेनदेन निपटाना हो तो रकम तथा सहमति का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। अचानक लाभ की चर्चा सुनकर जरूरी बचत जोखिम में न डालें। कई लोगों का पैसा शामिल हो तो निर्णय से पहले स्वतंत्र योग्य सलाह और सभी संबंधित पक्षों की स्पष्ट सहमति उपयोगी रहेगी।
धनु राशि का लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी सीधे संवाद करने की पहल तथा बड़े सिद्धांतों या पारिवारिक मान्यताओं की भूमिका को परखने का अवसर देती है। रिश्ते की बात में संबंधित व्यक्ति की इच्छा सुनना जरूरी है। विवाह का प्रस्ताव आए तो जीवनशैली, अपेक्षाओं और सहमति को समझने का समय लें। पुराने परिचित से मुलाकात की संभावना बने तो दोनों की सुविधा पूछें। साथी से निकटता बढ़ाने के लिए उसकी बात पूरी सुनें, तुरंत समाधान देना आवश्यक नहीं। संतान है तो उसकी पहल को प्रोत्साहित करें, साथ ही पूछें कि उसे किस सहायता की जरूरत है। उसकी तैयारी के अनुसार ही अपेक्षाएं रखें।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
दूसरों के कार्यक्रम के अनुसार चलते हुए अपनी नींद और भोजन अनियमित न होने दें। लगातार बैठकों या बातचीत के बीच कुछ शांति और हल्की गतिविधि रखें। थकान महसूस हो तो काम की मात्रा घटाना व्यावहारिक विकल्प है। बाहर जाना हो तो पानी और नियमित दवा जैसी अपनी जरूरतों की तैयारी करें। पहले से चल रही चिकित्सकीय सलाह में केवल बेहतर महसूस होने के कारण बदलाव न करें। कोई लक्षण बना रहे तो उचित पेशेवर मदद लें। दूसरों की स्वास्थ्य संबंधी सलाह अपनी स्थिति पर बिना पुष्टि लागू करने से बचें। दिन में उपलब्ध ऊर्जा के अनुसार कार्यक्रम में बदलाव की गुंजाइश रखें।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- साझा काम से पहले तय करें कि कौन क्या करेगा, किन साधनों की जरूरत होगी और प्रगति कैसे बताई जाएगी। बातचीत का संक्षिप्त लिखित सार दोनों पक्षों के पास रखें और अस्पष्ट बिंदु पर दोबारा पूछें।
क्या न करें- रिश्तेदारी के भरोसे भुगतान या सहायता को निश्चित न मानें। किसी दूसरे की ओर से वादा करने से पहले उसकी अनुमति लें। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करके जरूरी निजी कामों की जगह न घटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
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