धनु राशिफल 31 अक्टूबर: गुरु का राशि परिवर्तन खोलेगा तरक्की के रास्ते, जीवन में होंगे बड़े बदलाव

31 अक्टूबर 2026 को धनु राशि से चंद्रमा मिथुन के सातवें भाव में रहेगा, जिससे साझेदारी, बातचीत और रिश्तों पर ध्यान बढ़ेगा। गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर साझा जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर उच्च शिक्षा, यात्रा और मार्गदर्शन से जुड़े मामलों को अहम बना सकता है।

Aaj Ka Dhanu Rashifal 31 October, Sagittarius Horoscope: इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के सातवें भाव में रहेगा। बातचीत और साझा काम में दूसरे व्यक्ति का नजरिया उपयोगी हो सकता है, हालांकि उसका सहयोग पहले से तय नहीं है। किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो तो अपनी जरूरत के साथ सामने वाले की उपलब्धता पूछें। साथ काम करने की इच्छा और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता अलग बातें हैं। अधूरी बातचीत को आगे बढ़ाने तथा सहमति के बिंदु पहचानने का प्रयास करें। घर का कोई दायित्व भी समय मांग सकता है। दूसरों के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले अपने जरूरी काम की जगह रखें। केवल मिलने की संभावना पर बाकी योजना स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल साझा धन और निजी खर्च को अलग देखने से हिसाब अधिक स्पष्ट हो सकता है। किसी रिश्तेदार से आर्थिक मदद की चर्चा चल रही हो तो उसके मिलने तक वैकल्पिक बजट रखें। सहायता की संभावना को तय आय मानकर प्रतिबद्धता न बढ़ाएं। कर्ज, बीमा या संयुक्त खाते के कागज में भुगतान की जिम्मेदारी समझें। व्यावसायिक प्रस्ताव में संभावित बिक्री के अलावा लागत और भुगतान मिलने की अवधि देखें। पुराना लेनदेन निपटाना हो तो रकम तथा सहमति का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। अचानक लाभ की चर्चा सुनकर जरूरी बचत जोखिम में न डालें। कई लोगों का पैसा शामिल हो तो निर्णय से पहले स्वतंत्र योग्य सलाह और सभी संबंधित पक्षों की स्पष्ट सहमति उपयोगी रहेगी।

धनु राशि का लव राशिफल राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी सीधे संवाद करने की पहल तथा बड़े सिद्धांतों या पारिवारिक मान्यताओं की भूमिका को परखने का अवसर देती है। रिश्ते की बात में संबंधित व्यक्ति की इच्छा सुनना जरूरी है। विवाह का प्रस्ताव आए तो जीवनशैली, अपेक्षाओं और सहमति को समझने का समय लें। पुराने परिचित से मुलाकात की संभावना बने तो दोनों की सुविधा पूछें। साथी से निकटता बढ़ाने के लिए उसकी बात पूरी सुनें, तुरंत समाधान देना आवश्यक नहीं। संतान है तो उसकी पहल को प्रोत्साहित करें, साथ ही पूछें कि उसे किस सहायता की जरूरत है। उसकी तैयारी के अनुसार ही अपेक्षाएं रखें।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल दूसरों के कार्यक्रम के अनुसार चलते हुए अपनी नींद और भोजन अनियमित न होने दें। लगातार बैठकों या बातचीत के बीच कुछ शांति और हल्की गतिविधि रखें। थकान महसूस हो तो काम की मात्रा घटाना व्यावहारिक विकल्प है। बाहर जाना हो तो पानी और नियमित दवा जैसी अपनी जरूरतों की तैयारी करें। पहले से चल रही चिकित्सकीय सलाह में केवल बेहतर महसूस होने के कारण बदलाव न करें। कोई लक्षण बना रहे तो उचित पेशेवर मदद लें। दूसरों की स्वास्थ्य संबंधी सलाह अपनी स्थिति पर बिना पुष्टि लागू करने से बचें। दिन में उपलब्ध ऊर्जा के अनुसार कार्यक्रम में बदलाव की गुंजाइश रखें।

शुभ अंक- 3 शुभ रंग- पीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- साझा काम से पहले तय करें कि कौन क्या करेगा, किन साधनों की जरूरत होगी और प्रगति कैसे बताई जाएगी। बातचीत का संक्षिप्त लिखित सार दोनों पक्षों के पास रखें और अस्पष्ट बिंदु पर दोबारा पूछें।