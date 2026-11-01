आज का धनु राशिफल 1 नवंबर 2026: चंद्राष्टम के चलते रहें सतर्क, धन और रिश्तों के मामलों में जल्दबाजी से बचें
1 नवंबर 2026 को धनु राशि वालों के लिए चंद्राष्टम के कारण कामकाज और निजी मामलों में धैर्य रखने की जरूरत होगी। नौकरी और कारोबार में किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखें और अनुभवी लोगों की सलाह लें।
Aaj Ka Dhanu Rashifal 1 November 2026, Sagittarius Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम है, जिसका व्यावहारिक अर्थ गति संयत रखना और अस्पष्ट बातों की पुष्टि करना है, किसी अनहोनी की आशंका पालना नहीं। साझा जिम्मेदारियां या अधूरी जानकारी मन में अधिक जगह ले सकती हैं। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत निकालने के बजाय जरूरी और टाले जा सकने वाले काम अलग करें। शनि मीन राशि के चौथे भाव में वक्री हैं। घर की जिम्मेदारियां और भावनात्मक स्थिरता आपकी योजना में वास्तविक स्थान मांगती हैं। घरेलू व्यवस्था का कोई छोटा सुधार भी उपयोगी रहेगा, भले उसका असर तुरंत दिखाई न दे।
धनु राशि का करियर राशिफल
गुरु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। अध्ययन, मार्गदर्शन और किसी समस्या का व्यापक संदर्भ समझने में सहायता मिल सकती है, लेकिन मदद या अवसर तय नहीं हैं। नौकरी में किसी जटिल मामले पर निष्कर्ष देने से पहले संबंधित जानकारी एक जगह जुटाएं। कारोबार में पुरानी शर्त बदलनी हो तो मौखिक चर्चा के बाद लिखित पुष्टि लें। चंद्राष्टम का अर्थ काम रोक देना नहीं है। ऐसी गति चुनें जिसमें जांच की गुंजाइश बनी रहे। विद्यार्थियों को कठिन विषय में भरोसेमंद संदर्भ और शिक्षक से स्पष्ट प्रश्न उपयोगी रहेंगे। तुला राशि के ग्यारहवें भाव में बुध वक्री हैं, इसलिए समूह संदेश, जमा करने के निर्देश और साझा नोट्स दोबारा देखें। किसी साथी की तैयारी देखकर अपनी रणनीति अचानक बदलने के बजाय अपनी कमजोरियों के अनुसार अभ्यास चुनें और प्रगति दर्ज करें।
धनु राशि का आर्थिक राशिफल
पुरानी अटकी रकम के लिए संपर्क करना उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसकी वापसी को निश्चित मानकर नया खर्च न जोड़ें। साझा भुगतान, बीमा, कर या किसी देनदारी का मामला हो तो संबंधित कागज ध्यान से पढ़ें। अस्पष्ट शुल्क पर प्रश्न पूछना अनावश्यक संकोच से बेहतर है। जोखिम वाले निवेश में केवल संभावित कमाई देखने के बजाय नुकसान सहने की अपनी क्षमता समझें। आज को सट्टे के लिए विशेष अनुकूल मानने का आधार नहीं है। किसी परिचित की आर्थिक मदद करना चाहें तो अपनी जरूरतों से अलग वह राशि तय करें जो सहजता से दे सकें। उधार हो तो वापसी की अपेक्षा और शर्तें स्पष्ट रखें, ताकि बाद में संबंध और हिसाब आपस में न उलझें।
धनु राशि का लव राशिफल
राहु कुंभ राशि के तीसरे भाव में और केतु सिंह राशि के नौवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी अपनी पहल तथा परंपरागत सलाह के बीच स्वतंत्र और जिम्मेदार निर्णय का विषय उठाती है। किसी पारिवारिक राय से असहमति हो तो उसे संबंध अस्वीकार करने जैसा न बनाएं। जीवनसाथी से घर की जिम्मेदारियों का ठोस बंटवारा चर्चा योग्य रहेगा। यदि संतान है तो उससे मदद मिल सकती है, लेकिन उसकी उम्र और क्षमता के अनुरूप अपेक्षा रखें। प्रिय व्यक्ति के संदेश का उत्तर देर से आए तो अनुमान लगाने के बजाय आवश्यक बात सीधे पूछें। अपनी भावनाएं बताना उपयोगी है, पर तत्काल सहमति पाने का दबाव संवाद को कठिन कर सकता है।
धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मन में कई अधूरे प्रश्न हों तो विश्राम के दौरान भी सोच चलती रह सकती है। जरूरी बात लिख लेने और बाकी काम अलग रखने से मानसिक बोझ घटाने में मदद मिल सकती है। चंद्राष्टम को बीमारी का संकेत न समझें। भोजन, पानी, नींद और सामान्य शारीरिक गतिविधि का संतुलन बनाए रखें। वाहन चलाते समय सामान्य सुरक्षा नियम मानें, फोन से ध्यान न भटकाएं और थकान में विराम लें। कोई वास्तविक लक्षण लगातार परेशान करे तो चिकित्सकीय सलाह लें। भावनात्मक असुविधा में तुरंत बड़ा फैसला करने के बजाय स्वयं को पर्याप्त ठहराव और भरोसेमंद बातचीत का अवसर दें।
शुभ अंक- 3
शुभ रंग- पीला
क्या करें- किसी लंबित साझा मामले की फाइल व्यवस्थित करें। उसमें भुगतान, जरूरी दस्तावेज और उत्तर की प्रतीक्षा वाले प्रश्न अलग लिखें। संबंधित व्यक्ति से एक स्पष्ट जानकारी मांगें, ताकि अगला निर्णय अनुमान पर निर्भर न रहे।
क्या न करें- क्षणिक निराशा में नौकरी, संबंध या निवेश पर अंतिम फैसला न सुनाएं। किसी पुराने भुगतान के मिलने की संभावना को उपलब्ध धन न समझें और दूसरों को प्रभावित करने के लिए आर्थिक जोखिम न लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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