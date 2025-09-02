aaj ka ashifal 2 september 2025 lucky zodiacs from aries to pisces horoscope today आज का राशिफल: मेष, वृष और धनु के लिए आज लाभ के योग, जानें 2 सितंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj Ka Rashifal 2 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। 2 सितंबर का दिन कुछ राशि वालों के लिए लाभ के योग तो कुछ राशि वालों के लिए नॉर्मल रहेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज का राशिफल-

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्यायTue, 2 Sep 2025 06:28 AM
Aaj ka Rashifal, आज का राशिफल 2 सितंबर 2025: ग्रहों की स्थिति की बात करें तो आज गुरु मिथुन राशि में हैं, शुक्र कर्क राशि में। सूर्य, बुध और केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में, चंद्रमा धनु राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के हैं।

राशिफल-

मेष राशि- भाग्य साथ देगा, लाभ के योग बन रहे हैं। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। कार्यों की विघ्न, बाधा खत्म होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा है। पीली वस्तु पास रखें।

वृषभ राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, लाभ के योग। भगवान विष्णु को प्रणाम करते रहें।

मिथुन राशि- बच के पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक-ठाक है। व्यापार भी ठीक है। पीली वस्तु का दान करें।

कर्क राशि- शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। पीली वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- संतान पक्ष से थोड़ा मन खिन्न रहेगा। प्रेम में तू तू मैं मैं के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। ज्ञानार्जन के लिए अच्छा समय। व्यापार अच्छा है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। सूर्य को जल दें।

कन्या राशि- गृह कलह के संकेत हैं। लेकिन भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। मां के स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार अच्छा। शनि देव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान अच्छा, व्यापार अच्छा। व्यावसायिक ऊर्जा इस समय आप में बढ़ चढ़कर रहेगी। जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको कार्यरूप दें, अच्छा होगा। पीली वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- धन का आवक बढ़ेगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। मित्रों में वृद्धि होगी। सबके साथ बहुत आनंददायक जीवन गुजारेंगे। फिर भी जुबान पर काबू रखिए और निवेश पर काबू रखिए। बाकी आपका स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- पॉजिटिव का संचार होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, प्रेम संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा रहेगा , लाभ के संकेत। जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। शुभ समय। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- मन परेशान रहेगा खर्च की अधिकता रहेगी। चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- नए-नए स्रोत बनेंगे आय के। पुराने स्रोत भी कायम रहेंगे। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। भगवान गणेश को प्रणाम करना शुभ होगा।

मीन राशि- व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम संतान का साथ है। व्यापार अच्छा है। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

