आज का वित्त राशिफल (17 अक्टूबर 2026) : कुंभ वाले ध्यान दें मंगल मेहनती दृष्टि देता है, आवेग नहीं
arthik rashifal: सिंह वाले बाद में लंबित बिल, अनुपालन और सीमा तय करें। शुक्र संवाद को सहज बनाता है, लेकिन आवेगपूर्ण जोखिम से दूरी ठीक रहेगी।
मेष
आज वित्तीय माहौल संतुलित है, पर कागजी और दायित्व वाले काम हल्के में न लें। कारोबार में ग्राहक, बिल, अनुबंध और साझेदारी से जुड़ी बातों में साफ भाषा रखें। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा के कागज पहले हिस्से में ध्यान से जांचें, छोटी त्रुटि भी आगे उलझन दे सकती है। बाद में लंबित भुगतान और अनुपालन निपटाएं। बुध के कारण जल्दबाजी में नई प्रतिबद्धता लेने से बचना बेहतर रहेगा।
वृषभ
आज वित्तीय पक्ष में सतर्कता ज्यादा उपयोगी रहेगी। सट्टा, शेयर ट्रेडिंग या जिंस से जुड़े फैसलों में उत्साह से पहले हिसाब और जोखिम की सीमा साफ रखें। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा से जुड़े कागजों में छूटी हुई शर्तें फिर से पढ़ना जरूरी है। पहले हिस्से में खर्च और त्रुटि नियंत्रण करें, बाद में लंबित दायित्व समेटें। शनि का सहारा अनुशासन में है, आवेग में नहीं।
मिथुन
आज लेनदेन और कारोबारी बातचीत में सहयोग मिलने की संभावना है, खासकर ग्राहक, बिक्री, अनुबंध और साझेदारी के धन संबंधी मामलों में। फिर भी सट्टा, शेयर ट्रेडिंग या जिंस में केवल उत्साह के भरोसे कदम न बढ़ाएं; पहले हिस्से में हिसाब, शुल्क और जोखिम की शर्तें देख लें। बाद में लंबित बिल, नियम और भुगतान अनुशासन संभालें। चंद्रमा साथ देता है, पर निष्कर्ष सोच-समझकर लेना ही बेहतर रहेगा।
कर्क
आज कामकाजी वित्तीय मामलों में पकड़ मजबूत रह सकती है। कारोबार में ग्राहक, बिक्री, अनुबंध और बकाया बिलों को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। संपत्ति, किराया, खरीद-बिक्री के कागज, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा जैसे विषयों में पहले हिस्से में जांच-पड़ताल करें, फिर बाद में जरूरी अनुपालन और लंबित दायित्व निपटाएं। सूर्य से पहल बढ़ती है, पर किसी भी शर्त को पढ़े बिना मान लेना ठीक नहीं होगा।
सिंह
आज पैसों के मामले में संयम और जांच दोनों साथ लेकर चलना बेहतर रहेगा। कारोबार में नए संपर्क, ग्राहक संवाद और बिक्री की बातचीत आगे बढ़ सकती है, पर शर्तों को लिखित रूप में स्पष्ट रखें। सट्टा, शेयर ट्रेडिंग या जिंस से जुड़े फैसलों में पहले हिस्से में गणना और खर्च की समीक्षा करें।
कन्या
आज धन प्रबंधन और घरेलू वित्तीय फैसलों पर ठोस ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। बैंक बचत, हाथ का धन, सावधि जमा, आभूषण, सोना, शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग जैसे विषयों में पहले हिस्से में पोर्टफोलियो और नकदी स्थिति की शांत समीक्षा करें। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर और बीमा के कागज भी देख लें। बाद में लंबित भुगतान और नियमबद्ध काम निपटाएं। बुध स्पष्ट गणना को मजबूत करता है।
तुला
आज मेहनत से जुड़ा धन अधिक भरोसेमंद रहेगा, इसलिए कारोबार और लेनदेन में ठोस फॉलो-अप जरूरी है। ग्राहक, बिक्री, अनुबंध, साझेदारी के धन और बिलों में आपकी बात असरदार रह सकती है, पर लिखित स्पष्टता रखें। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा जैसे मामलों में पहले हिस्से में दस्तावेज जांचें, बाद में लंबित दायित्व समेटें। शनि अनुशासन का पक्ष लेता है, इसलिए जल्द फैसले से बचकर चलना बेहतर होगा।
वृश्चिक
आज वित्तीय स्थिति साधारण से थोड़ी संभली हुई दिखती है, बशर्ते खर्च और नकदी प्रवाह पर नजर बनी रहे। बैंक बचत, हाथ का धन, सावधि जमा, आभूषण, सोना, शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग से जुड़े फैसलों में पहले हिस्से में समीक्षा करें, प्रतिक्रिया नहीं। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर और बीमा के मामलों में बाद में लंबित अनुपालन निपटाएं। सूर्य सहयोग देता है, पर बड़ी खरीद को शांत मन से परखना जरूरी रहेगा।
धनु
आज वित्तीय गति अच्छी रह सकती है, खासकर कारोबार में नए ऑर्डर, ग्राहक संवाद, बिक्री और अनुबंध के मामलों में। फिर भी सट्टा, शेयर ट्रेडिंग या जिंस से जुड़ी गतिविधियों में उत्साह और भ्रम साथ-साथ चल सकते हैं, इसलिए पहले हिस्से में हिसाब, मार्जिन और शर्तों की जांच करें। बाद में लंबित बिल, साझेदारी का धन और अनुपालन समेटें। चंद्रमा पहल बढ़ाता है, पर किसी बड़े निष्कर्ष से पहले दोबारा सोच लेना ठीक रहेगा।
मकर
आज खर्च पर अनुशासन सबसे बड़ा वित्तीय सहारा रहेगा। नियमित भुगतान, बड़ी खरीद, नकदी भंडार और बजट में पहले हिस्से में अनावश्यक मदों की पहचान करें, फिर उन्हें सीमित करें। कारोबार में ग्राहक, अनुबंध, बिक्री और साझेदारी के धन से जुड़े मामले आगे बढ़ सकते हैं, पर शब्दों से ज्यादा लिखित स्पष्टता पर भरोसा करें। बाद में लंबित भुगतान और अनुपालन संभालें। बुध कार्यक्षेत्र में मददगार है, इसलिए बिखरे काम समेटना लाभकारी रहेगा।
कुंभ
आज आय और खर्च का संतुलन संभल सकता है, पर संपत्ति संबंधी फैसलों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी रहेगी। रियल एस्टेट, किराया, खरीद-बिक्री के कागज, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा पर जल्द निष्कर्ष न लें; पहले हिस्से में बारीक जांच करें। सट्टा, शेयर ट्रेडिंग या जिंस में भी नियम और सीमा स्पष्ट रखें। बाद में लंबित दायित्व, कागजी अनुपालन और भुगतान अनुशासन पर ध्यान दें। मंगल मेहनती दृष्टि देता है, आवेग नहीं।
मीन
आज कामकाजी मोर्चे पर स्पष्टता बढ़ सकती है, इसलिए कारोबार और लेनदेन में उपयोगी प्रगति संभव है। ग्राहक, बिक्री, अनुबंध, साझेदारी के धन और बकाया बिलों पर फोकस रखें। सट्टा, शेयर ट्रेडिंग या जिंस से जुड़े मामलों में पहले हिस्से में गणना, शुल्क और जोखिम की समीक्षा करें, बाद में नियम और लंबित दायित्व समेटें। गुरु से समझ बढ़ती है, पर किसी भी नई प्रतिबद्धता को आकर्षण नहीं, उपयोगिता के आधार पर परखना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र