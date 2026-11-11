वित्त राशिफल 11 नवंबर 2026 : आज धन के मामले में कौन सी राशियां लकी, पढ़ें अपनी राशि का हाल
arthik bhavishyavani in hindi :संपत्ति, किराया, किस्त, कर या बीमा से जुड़े लंबित कागज भी व्यवस्थित किए जा सकते हैं। सूर्य का सहायक असर व्यावहारिकता बढ़ाएगा।
मेष-आज वित्तीय मामलों में रफ्तार से ज्यादा जांच जरूरी रहेगी। शेयर या जिंस से जुड़ी गतिविधियों में आकर्षक संकेत दिखें, फिर भी अधूरी जानकारी पर कदम बढ़ाने से बचें। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, बीमा या कर के कागजों में छोटी शर्तें बाद में महत्वपूर्ण बन सकती हैं। पहले हिस्से में बातचीत और खातों का मिलान करें, बाद में लेखा-जांच और खर्च नियंत्रण पर ध्यान दें।
वृषभ
आज कारोबार और लेनदेन के लिए माहौल सहयोगी दिखता है। ग्राहक संवाद, बिल निपटान, साझेदारी के पैसों और अनुबंध की शर्तों पर साफ बात करने से काम आगे बढ़ सकता है। पहले सहमति बनाएं, बाद में बारीक जांच करके अनावश्यक खर्च अलग कर दें।
मिथुन
आज ध्यान दो क्षेत्रों पर रखें: संपत्ति से जुड़े कागज और शेयर या जिंस बाजार की गतिविधियां। कामकाजी ढंग से देखें तो दिन उपयोगी है, पर जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। किराया, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा के रिकॉर्ड ठीक करना फायदेमंद रहेगा। पहले हिस्से में आवश्यक बातचीत और खातों का मिलान करें, बाद में एंट्री, त्रुटि और खर्च की दोबारा जांच कर लें।
कर्क
आज धन संबंधी फैसलों में उत्साह और सावधानी दोनों साथ रखें। शेयर या जिंस बाजार की गतिविधियों में अवसर दिख सकते हैं, पर पुष्टि के बिना बड़ा जोखिम लेने का मन हो तो रुककर सोचें। संपत्ति, खरीद-बिक्री के कागज, किराया, गृह ऋण, कर या बीमा से जुड़े मामलों में व्यवस्थित रुख बेहतर रहेगा। पहले संवाद और मिलान करें, बाद में बारीकियों, शुल्क और अनावश्यक खर्च पर नजर डालें।
सिंह
आज कारोबार और संपत्ति दोनों मोर्चों पर संतुलित चाल उपयोगी रहेगी। ग्राहक, अनुबंध, बिक्री या साझेदारी के धन में बातचीत से रास्ता बन सकता है, लेकिन हर शर्त लिखित रूप में देखना जरूरी होगा। संपत्ति, किराया, किस्त, गृह ऋण, कर या बीमा से जुड़े फैसलों में घरेलू सुविधा और दीर्घ जिम्मेदारी साथ-साथ तौलें। पहले हिस्से में सौम्य सहमति बनाएं, बाद में दस्तावेज और खर्च की सूक्ष्म जांच करें।
कन्या
आज मेहनत से कमाई और धन प्रबंधन पर स्पष्ट ध्यान देना ठीक रहेगा। कारोबार में ग्राहक संवाद, बिक्री, बिल और अनुबंध आगे बढ़ सकते हैं, पर भुगतान समय और शर्तें साफ रखें। बचत, बैंक धन, सावधि जमा, सोना, शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड या ट्रेडिंग से जुड़े मामलों में गुरु नहीं, बल्कि अनुशासन काम आएगा। पहले समन्वय करें, बाद में हिसाब, शुल्क और अनावश्यक निकासी की जांच कर लें।
तुला
आज धन का माहौल सामान्य से सावधानी वाला रह सकता है, इसलिए बचत और संपत्ति दोनों में संयम रखें। बैंक धन, आभूषण, सावधि जमा, शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, सोना या ट्रेडिंग से जुड़े फैसलों में उत्साह से पहले तथ्य देखें। संपत्ति, गृह ऋण, किस्त, किराया, कर और बीमा के मामलों में अतिरिक्त शर्तें उभर सकती हैं। पहले हिस्से में मिलान और चर्चा करें, बाद में खर्च छांटकर प्राथमिकताएं तय करें।
वृश्चिक
आज आर्थिक नियंत्रण आपके हाथ में रह सकता है, बशर्ते खर्च को भावनाओं से अलग रखें। बजट, नियमित भुगतान, नकदी भंडार और बड़ी खरीद से जुड़े फैसलों में ठहराव उपयोगी रहेगा। संपत्ति, किराया, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा के मामलों में जल्द निर्णय लेने के बजाय शर्तों की पूरी जांच करें। पहले हिस्से में बातचीत और मिलान से स्पष्टता लें, बाद में त्रुटि सुधार और अनावश्यक खर्च कम करने पर जोर दें।
धनु
आज आय की उम्मीदें रहेंगी, पर खर्च और जोखिम दोनों पर नियंत्रण जरूरी है। शेयर या जिंस बाजार की गतिविधियों में आकर्षण हो सकता है, फिर भी असावधानी से बचें और केवल जांचे हुए आंकड़ों पर ध्यान दें। संपत्ति, किराया, खरीद-बिक्री के कागज, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा में कोई लंबित बिंदु हो तो उसे साफ करना बेहतर रहेगा। पहले संवाद करें, बाद में हिसाब और खर्च की कसौटी कड़ी रखें।
मकर
आज कारोबार और लेनदेन में व्यावहारिक बढ़त मिल सकती है। ग्राहक, बिक्री, अनुबंध, साझेदारी का धन और बिल संबंधी कार्य गति पकड़ सकते हैं, लेकिन हर सहमति का लिखित आधार देखना जरूरी है। शेयर या जिंस बाजार की गतिविधियों में भी अवसर और उलझन साथ रहेंगे, इसलिए अनुशासन बनाए रखें। पहले हिस्से में बातचीत और खातों का मिलान करें, बाद में त्रुटि सुधार और जोखिम सीमा की समीक्षा करें।
कुंभ
आज कामकाज का ढांचा अपेक्षाकृत सुगम रह सकता है, इसलिए कारोबार के जरूरी लेनदेन निपटाने के लिए दिन उपयोगी है। ग्राहक, अनुबंध, बिक्री, बिल और साझेदारी के धन में स्पष्ट संवाद बेहतर परिणाम दे सकता है। शेयर या जिंस बाजार की गतिविधियों में भी रुचि बढ़े, तो सिर्फ जांचे हुए ब्योरे पर टिके रहें। पहले हिस्से में सहमति और समन्वय बढ़ाएं, बाद में लेखा-जांच करके अनावश्यक जोखिम अलग करें।
मीन
आज वित्तीय मामलों में मिश्रित संकेत रहेंगे, इसलिए उत्साह को जांच के साथ संतुलित रखें। शेयर या जिंस बाजार की गतिविधियों में मौके दिख सकते हैं, पर अनुमान के बजाय ठोस जानकारी पर टिकना बेहतर रहेगा। संपत्ति, किराया, खरीद-बिक्री के कागज, गृह ऋण, किस्त, कर या बीमा से जुड़े विषयों में पुरानी बात फिर सामने आ सकती है। पहले बातचीत और मिलान करें, बाद में शर्तों और खर्च की दोबारा समीक्षा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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