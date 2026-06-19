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मूलांक 8 अंकज्योतिष 19 जून: शनि के असर के कारण आप हर हाथ पर भरोसा नहीं करते

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Ankjyotish Mulank 8: जो काम अटका था, वह सही सहयोग मिलने पर गति पकड़ सकता है। अपनी बात सीधे रखें और जवाब भी साफ मांगें।

मूलांक 8 अंकज्योतिष 19 जून: शनि के असर के कारण आप हर हाथ पर भरोसा नहीं करते

अगर आपके मन में पिछले कुछ दिनों से यह चल रहा है कि अकेले कितना संभालें, तो यह सोच बेकार नहीं है। इस समय साथ मिलाकर काम करने से बात आगे बढ़ सकती है। अंक 8 पर शनि का असर आपको जिम्मेदारी से चलना सिखाता है, इसलिए आप हर हाथ पर भरोसा नहीं करते। फिर भी किसी भरोसेमंद व्यक्ति, पुराने संपर्क या प्रभावशाली जान पहचान से मदद का रास्ता खुल सकता है। 19 जून 2026 का मूलांक 1 पहल करने का साहस देता है, जबकि भाग्यांक 8 कहता है कि मौके को नियम, कागज और साफ शर्तों के साथ पकड़ें।

मूलांक 8 लव

मन थोड़ा गंभीर रह सकता है, इसलिए आपके अपने लोग आपको दूर या सख्त समझ लें, ऐसी संभावना है। ऐसे में रिश्तों में काम की भाषा नहीं, दिल की भाषा भी जरूरी होगी। अगर पार्टनर या परिवार का कोई सदस्य साथ देना चाहता है, तो हर बात में परीक्षा लेने जैसा रवैया न रखें। शनि आपको परखना सिखाता है, लेकिन हर संबंध सिर्फ जांच पर नहीं चलता। किसी करीबी दोस्त की छोटी मदद भी भावनात्मक राहत दे सकती है। पुराने मतभेद पर बैठकर दो साफ बातें कर लेना बेहतर रहेगा। आधा भरोसा और आधी दूरी, दोनों थका सकते हैं।

मूलांक 8 करियर

कामकाज में साझा प्रयास से फायदा बनने के संकेत हैं। ऑफिस में टीम के साथ चलने पर आपका बोझ हल्का हो सकता है और आपका अनुभव दूसरों के लिए दिशा तय कर सकता है। अगर आप बिजनेस, बाजार या दुकान के काम से जुड़े हैं, तो किसी सप्लायर, पुराने ग्राहक या जान पहचान वाले के जरिए अच्छा ऑर्डर, नई डील या उपयोगी सूचना मिल सकती है। बात पक्की करने से पहले रेट, समय और जिम्मेदारी लिखित में तय करें। पढ़ाई करने वालों के लिए भी ग्रुप स्टडी, मेंटर या सीनियर की मदद उपयोगी रहेगी। मूलांक 1 आपको पहल करने को कह रहा है। भाग्यांक 8 उसी पहल को ठोस नतीजे से जोड़ने की कोशिश करेगा।

मूलांक 8 धन

पैसों के मामले में सहयोग से लाभ का योग बन सकता है। कोई मित्र, क्लाइंट या अच्छी स्थिति वाला व्यक्ति कमाई का रास्ता बता सकता है। यह अवसर उपयोगी हो सकता है, बस हिसाब खुला रखें। किस बात पर कितना लाभ, कितनी मेहनत और कितना इंतजार होगा, यह पहले समझ लें। साझेदारी में पैसा लगाना हो तो मौखिक बात पर पूरा भरोसा न करें। शनि का स्वभाव साफ रिकॉर्ड चाहता है। कमीशन, उधारी या बंटवारे की बात पहले तय कर लेना समझदारी होगी।

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मूलांक 8 हेल्थ राशिफल

जिम्मेदारियों का दबाव शरीर में भारीपन की तरह उतर सकता है। खासकर कमर, घुटनों या पैरों में जकड़न महसूस हो सकती है। लगातार बैठकर काम कर रहे हों तो हर दो घंटे में तीन मिनट खड़े होकर टहलें। सीढ़ियां धीरे चढ़ें और बैठते उठते शरीर को झटका न दें। शाम को गुनगुने पानी से पैर धोना और थोड़ी स्ट्रेचिंग करना राहत दे सकता है। मन पर काम का बोझ हो तो कामों की छोटी सूची बना लें।

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शुभ अंक: 6

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

लर्ट्स: बिना लिखित शर्त के साझेदारी आगे न बढ़ाएं। दोस्ताना भरोसे में लाभ का हिस्सा अस्पष्ट न छोड़ें। टीम में जिम्मेदारी तय किए बिना काम शुरू न करें।

आज की सलाह: मदद स्वीकार करें, मगर हर समझौता कागज पर साफ रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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