मूलांक 7 अंक राशिफल 25 जून: आज पैसों के मामले में ये चीज रहेगी असली चुनौती, भावुकता में न लें फैसला
Mulank 7 Aaj ka Ank Jyotish Prediction 25 June: केतु के प्रभाव के कारण आपको धन संबंधी मामलों में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आज किसी रिश्ते में फीलिंग्स से ज्यादा आपकी समझदारी काम आएगी। पढ़ें मूलांक 7 का 25 जून का विस्तृत अंकराशिफल।
Aaj Ka Ank rashifal Mulank 7 Rashifal: किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 है। घर और काम, दोनों जगह आपको लग सकता है कि छोटी छोटी चीजें अचानक जरूरी हो गई हैं। यही वह जगह है जहां रुककर देखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 25 जून 2026 में मूलांक 7 की गहराई और भाग्यांक 5 की तेज, बदलती चाल साथ चल रही है। इसलिए मन एक पल में राय बना सकता है और अगले ही पल कुछ खरीदने या तय करने को कह सकता है। केतु आपको भीतर से संकेत देता है कि हर चाहत जरूरत नहीं होती। अगर कोई सामान, प्लान या सुविधा बहुत आकर्षक लगे, तो पहले खुद से तीन सवाल पूछें। क्या यह अभी चाहिए, क्या इसका सस्ता विकल्प है, और क्या यह बजट में फिट बैठता है। यही तरीका बाद की खीझ बचा सकता है।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय भावनाओं से ज्यादा समझदारी काम आएगी। किसी अपने की बात सुनकर तुरंत महंगा गिफ्ट, बड़ा वादा या अचानक कोई खर्च करने का मन बन सकता है। बाद में यही बात दबाव दे सकती है। केतु का स्वभाव थोड़ा पीछे हटकर सच देखने का है। इसलिए प्यार दिखाने के लिए पैसे से ज्यादा मौजूदगी, साफ बात और छोटा सहयोग बेहतर रहेगा। परिवार में भी तुलना करके खर्च न करें। अगर कोई सदस्य कुछ मांग रहा है, तो पहले जरूरत और समय दोनों समझ लें। नरमी रखें, पर अपनी सीमा भी साफ रखें।
शिक्षा और करियर
ऑफिस की मीटिंग में कोई नया आइडिया, टूल, कोर्स या सुविधा बहुत उपयोगी दिख सकती है। भाग्यांक 5 ऐसी चीजों को चमकदार बनाकर सामने लाता है, लेकिन मूलांक 7 कहता है कि पहले काम की जरूरत से मिलान करें। अगर आप नौकरी में हैं, तो किसी खर्च वाले फैसले से पहले लिख लें कि उससे समय, काम या रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स भी नोट्स, ऐप, सब्सक्रिप्शन या गाइड खरीदने से पहले पुरानी चीजों की उपयोगिता देख लें। बिजनेस में भी डिस्काउंट देखकर स्टॉक बढ़ाना अभी सही साबित हो, यह जरूरी नहीं। केतु जांच पड़ताल का ग्रह है। इसलिए फैसला भावना से नहीं, उपयोग और आंकड़ों से करें।
धन और वित्त
पैसों के मामले में असली चुनौती अनावश्यक खर्च की है। एक के बाद एक छोटे पेमेंट मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। बेहतर रहेगा कि दिन शुरू होने पर खर्च की एक सीमा तय कर लें। खरीदारी से पहले कार्ट या लिस्ट को दोबारा देखें। कोई चीज सिर्फ ऑफर में है, इसलिए लेना जरूरी नहीं होता। भाग्यांक 5 बार बार विकल्प दिखा सकता है। मूलांक 7 आपको छिपी कमी पकड़ने में मदद देगा, अगर आप ठहरें। नकदी, यूपीआई और कार्ड, तीनों का हिसाब एक जगह नोट करें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन में बिखराव हो तो शरीर भी थका सा लग सकता है। केतु के प्रभाव में आप चुप रहकर बहुत कुछ सोचते हैं, जिससे सिर भारी लग सकता है। पांच मिनट आंखें बंद करके बैठें और दिन के जरूरी काम अलग लिखें। इससे भीतर की भागदौड़ कम होगी। बहुत मीठा या बहुत मसालेदार खाने की अचानक इच्छा उठे तो मात्रा आधी रखें। हल्का गुनगुना पानी और थोड़ी स्ट्रेचिंग आपको संभाल सकती है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: बैंगनी, सफेद
शुभ दिशा: उत्तर-पश्चिम
एलर्ट्स: मीटिंग के उत्साह में तुरंत खरीद की मंजूरी न दें। छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट जोड़कर देखें। किसी चीज को जरूरत मानने से पहले एक बार ठहरें।
आज की सलाह: खरीदने से पहले उपयोग, समय और बजट तीनों मिलाइए।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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जन्म-समय संशोधन
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